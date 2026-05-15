DESI — опубликована самая подробная карта Вселенной
3D-карта DESI (The Dark Energy Spectroscopic Instrument — Спектроскопический прибор темной энергии) — крупнейшая на сегодняшний день карта Вселенной. На ее создание ушло около пяти лет.
Спектроскопический инструмент для изучения темной энергии DESI установлен на четырехметровом телескопе Николаса Мэйолла в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. В проекте DESI приняли участие более 900 исследователей из более чем 70 научных учреждений. Координирует эксперимент Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли.
Проект стартовал в мае 2021 года. Каждую ночь пять тысяч оптоволоконных «глаз» фиксировали удаленные источники света, собирая фотоны, которые летели к Земле миллиарды лет.
Каждая точка на карте — это не звезда, а отдельная галактика. Изначально ученые ожидали получить данные о 34 миллионах галактик и квазаров, но DESI получил данные более чем о 47 миллионах объектов, а также о 20 миллионах звезд.
Наблюдения помогли ученым создать крупнейшую высокоточную 3D-карту Вселенной. Специальное программное обеспечение определяло, куда направлять телескоп. Каждую ночь около 80 гигабайт данных передавались по научной сети ESnet на суперкомпьютеры Национального научного вычислительного центра NERSC.
Главная цель карты — изучение темной энергии, на которую приходится около 70% Вселенной. Ученые сравнивали распределение галактик в прошлом и сегодня. Они смогли проследить влияние темной энергии на протяжении 11 миллиардов лет космической истории.
Полученная за три года наблюдений информация указала, что темная энергия может изменяться со временем, хотя ранее она считалась космологической постоянной. Анализ пятилетнего набора данных позволит проверить, исчезнет ли этот эффект или станет еще заметнее. Подтверждение гипотезы может серьезно изменить современные представления о Вселенной и ее будущем. Некоторые модели показывают, что в какой-то момент расширение Вселенной может остановиться. Есть предположения, что тогда начнется обратный процесс — сжатие Вселенной.
DESI продолжит работу. До 2028 года ученые планируют расширить карту примерно на 20% — с 14 тысяч до 17 тысяч квадратных градусов неба. Научные результаты, полученные благодаря пятилетнему массиву данных DESI, исследователи планируют представить в 2027 году.
