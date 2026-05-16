Цены на электроэнергию на востоке США подскочили на 76% из-за дата-центров ИИ
PJM Interconnection — крупнейшая энергетическая сеть США столкнулась с повышенной нагрузкой из-за дата-центров для искусственного интеллекта. Из-за этого оптовые цены на электроэнергию выросли почти на 76%.
PJM Interconnection — главный оптовый поставщик электроэнергии в 13 штатах в Среднеатлантическом регионе, на Среднем Западе и Юге страны. Она обслуживает примерно 20% населения США.
Согласно отчету Monitoring Analytics, в первые три месяца 2026 года средняя цена на электроэнергию там составила 136,53 доллара за мегаватт-час по сравнению с 77,78 доллара за мегаватт-час за первый квартал 2025 года. Авторы отчета возлагают ответственность на дата-центры.
В отчете отмечается, что мощностей PJM не хватает, чтобы удовлетворить спрос со стороны крупных дата-центров. Такая же ситуация сохранится в обозримом будущем.
Как отмечает Monitoring Analytics, повлиять на эту тенденцию сложно. В ближайшие годы рост нагрузки на энергомощности повлияет на всех клиентов энергосети.
В том числе из-за роста цен все больше американцев выступают против строительства дата-центров рядом с их домами. Согласно опросу Gallup, 71% жителей не хотят, чтобы в их районе строили дата-центры. При этом не хотят жить рядом с атомными электростанциями 53% респондентов.
