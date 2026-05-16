  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 мая, 22:26
Рейтинг: +218
Посты: 771

Цены на электроэнергию на востоке США подскочили на 76% из-за дата-центров ИИ

PJM Interconnection — крупнейшая энергетическая сеть США столкнулась с повышенной нагрузкой из-за дата-центров для искусственного интеллекта. Из-за этого оптовые цены на электроэнергию выросли почти на 76%.

Сообщество
# дата-центр
# искусственный интеллект
# США
# цены
# электроэнергия
# энергетика
Дата-центр Google возле города Прайор, штат Оклахома / © Xpda, Wikipedia
Дата-центр Google возле города Прайор, штат Оклахома / © Xpda, Wikipedia

PJM Interconnection — главный оптовый поставщик электроэнергии в 13 штатах в Среднеатлантическом регионе, на Среднем Западе и Юге страны. Она обслуживает примерно 20% населения США.

Согласно отчету Monitoring Analytics, в первые три месяца 2026 года средняя цена на электроэнергию там составила 136,53 доллара за мегаватт-час по сравнению с 77,78 доллара за мегаватт-час за первый квартал 2025 года. Авторы отчета возлагают ответственность на дата-центры. 

В отчете отмечается, что мощностей PJM не хватает, чтобы удовлетворить спрос со стороны крупных дата-центров. Такая же ситуация сохранится в обозримом будущем. 

Как отмечает Monitoring Analytics, повлиять на эту тенденцию сложно. В ближайшие годы рост нагрузки на энергомощности повлияет на всех клиентов энергосети.

В том числе из-за роста цен все больше американцев выступают против строительства дата-центров рядом с их домами. Согласно опросу Gallup, 71% жителей не хотят, чтобы в их районе строили дата-центры. При этом не хотят жить рядом с атомными электростанциями 53% респондентов. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Май
Бесплатно
Наука в Арктике и Антарктике
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Математика в лицах: Карл Фридрих Гаусс
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
17 мая, 12:46
Татьяна Зайцева

У пассажиров поездов обнаружили «эффект следования за незнакомцем»

Выходя из вагона и направляясь к выходу со станции, люди склонны следовать по тому же маршруту, что и незнакомый человек, идущий непосредственно перед ними. Это происходит даже в том случае, если такой выбор приводит к увеличению времени в пути.

Психология
# незнакомые люди
# пассажиры
# психология толпы
# транспорт
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

    18 мая, 15:07

  2. Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

    18 мая, 14:52

  3. Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

    18 мая, 13:45

  4. Ученые раскрыли «темную сторону» светящегося зеленого белка

    18 мая, 11:29
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Evgeny
10 минут назад
Человек и кошка порошок тот примут И печаль отступит, и тоска пройдёт!

Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

Mr Midas
31 минута назад
Вообще-то стоило глубже освещать сам вопрос, да новостной формат не позволяет лезть вглубь темы. Собственно Андрей Хасанов начал выстраивать

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Иван Колупаев
34 минуты назад
Sam, вся беда этой гипотезы в том что праворукость у людей развилась миллионы лет назад, когда ни щитов ни мечей у них не было, да и сталкивались

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Сергей Механик
35 минут назад
Клиренс маловат для наших дорог. Покупать не буду. 😕

BMW показала, каким будет новое поколение Alpina

Андрей Д.
39 минут назад
Vladimir, централизованная система управления ресурсами человечества с внятными и общественно полезными целями, например экспансия и колонизация

Инфографика: главные страны-должники в мире

Сергей Механик
45 минут назад
И в Библии есть упоминания о правой руке, причём они часто носят символический характер. Правая рука (десница) в Библии — многозначный символ,

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Станислав По
45 минут назад
ром, Собственно полезного, что мы пользуемся это еще немцы придумали и другие иммигранты, сами пиндосы это либо украли, либо купили это в лучшем

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Денис Куликов
48 минут назад
Руслан, tsmc - это официально Китай, в США развернули устаревший тех процесс только в этом году. Я могу понять почему люди радуются, когда США теряет

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Денис Асеев
50 минут назад
Автор приравнял, австралопитека и неандертальца. Это очень показательно, так как мозг первого был как у шимпанзе, а у второго больше чем у

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Sam Dowson
51 минута назад
В марте этого года была опубликована гипотеза ближнего боя колющими орудиями. По ней правши, делая удар, выносили вперёд правую часть груди, в то

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Александр Заборин
51 минута назад
ну весьма очевидное прикрытие нынче "увольнение в связи с заменой кадров на ИИ", через пару месяцев эта контора скажет "ну ошиблись, ИИ не

Увольнения с работы из-за ИИ не принесли компаниям ожидаемых результатов 

Станислав По
52 минуты назад
Руслан, Нет не пользуюсь. Нахер эту црушную нацистскую парашу с закладками слежкой и ограничениями функциональности изза невозможности оплаты,

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Vladimir Antonov
53 минуты назад
Rustam, а гдетрооссия нам первом? По продажам природных ресурсов народных ?

Инфографика: главные страны-должники в мире

Станислав По
54 минуты назад
Андрей, Не знаю, вот тебе платит кто или ты забесплатно такой дурачок?

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Vladimir Antonov
57 минут назад
Сергей, да, поэтому утних развитая промышленность и высокий уровень жизни населения..

Инфографика: главные страны-должники в мире

Evgeny Moskvin
58 минут назад
Андрей, но как тогда быть с оставшимися левшами, их же не ноль, а "мало" (целых 10% населения из статьи)? Выходит, что они не "точно" двигали

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Vladimir Antonov
59 минут назад
Станислав, итгдеьже они устроили... Может в Украине?

Инфографика: главные страны-должники в мире

Vladimir Antonov
1 час назад
Vlad, кто.. Кремль?

Инфографика: главные страны-должники в мире

Vladimir Antonov
1 час назад
Андрей, деньги должны приносить деньги, промышленность работает, уровень жизни населения высок... Какая финансовая система вас привлекает больше?

Инфографика: главные страны-должники в мире

Андрей Хасанов
1 час назад
Меня в этом смущает только то, что "Больше 90% участников в обеих группах успешно распознали выпитый препарат." И я не уверен что больше -

Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно