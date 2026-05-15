Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
JCB бросила вызов рекордам: водородный Hydromax нацелен на звание самого быстрого в истории
После рекордов скорости на дизельной тяге, установленных два десятилетия назад, JCB теперь намерена войти в историю уже с водородной технологией.
Компания JCB возвращается на соляные равнины Бонневилля с новой амбициозной целью — создать самый быстрый в мире автомобиль на водороде. Британский инженерный гигант представил Hydromax — почти 10-метровый стримлайнер (транспортное средство, кузов которого выполнен в обтекаемом стиле), который должен преодолеть рубеж в 560 километров в час, используя водородное сгорание вместо дизельного топлива или электрической тяги.
Этот проект знаменует собой серьезный отход от программы Dieselmax 2006 года, установившей рекорд скорости для дизельных автомобилей, который до сих пор остается непревзойденным. На этот раз компания стремится доказать, что водородные двигатели способны обеспечивать экстремальную производительность без отказа от традиционной технологии внутреннего сгорания.
JCB потратила пять лет и около 100 миллионов фунтов стерлингов (около 10 миллиардов рублей) на разработку водородных двигателей внутреннего сгорания. Эта технология уже применяется в строительной технике компании, включая экскаваторы на водородном топливе, которые сейчас запускаются в производство.
В отличие от обычного гоночного автомобиля, Hydromax распределяет массу по всей длине шасси для повышения устойчивости на экстремальных скоростях. Инженеры разместили два водородных двигателя по противоположным концам машины, а не сосредоточили массу в центре.
Каждый двигатель развивает около 800 лошадиных сил, что дает суммарную мощность в 1 600 лошадиных сил. Система с двумя трансмиссиями передает тягу на все четыре колеса через шестиступенчатые коробки передач.
JCB переработала практически все внешние поверхности автомобиля, чтобы снизить сопротивление воздуха и улучшить баланс на высоких скоростях. Инженеры утверждают, что Hydromax обладает аэродинамикой на 10% эффективнее, чем Dieselmax.
Команда изменила форму носовой части, сделала заднюю секцию более компактной и усовершенствовала управление воздушными потоками вокруг кузова.
Система хранения водорода потребовала серьезных изменений в компоновке машины. Инженеры сместили кабину пилота почти на полметра вперед и удлинили заднюю часть кузова, чтобы разместить за водителем высоконапорные углепластиковые баллоны с водородом.
Вместо традиционных крупных радиаторов Hydromax использует лед для охлаждения двигателей. Перед каждым заездом команда планирует загружать в машину около четверти тонны льда. По мере таяния лед будет поглощать тепло двигателя благодаря эффекту фазового перехода.
JCB также модернизировала тормозную систему для экстремальных скоростей. Два тормозных парашюта работают совместно с авиационными фрикционными тормозами, разработанными на основе аэрокосмических технологий.
За рулем Hydromax во время испытаний и рекордных заездов будет находиться бывший командир авиакрыла Королевских ВВС Великобритании Энди Грин. Именно он управлял Dieselmax во время рекордных заездов двадцать лет назад.
JCB начнет испытания в Великобритании, после чего отправится в штат Юта на соляные равнины Бонневилля в августе. После сертифицированных заездов компания намерена официально побороться за мировые рекорды среди автомобилей на водородной тяге.
