Инфографика: как быстро хакеры взломают ваш пароль

Современные технологии позволяют взломать многие пароли при достаточных вычислительных ресурсах. На инфографике показано, сколько времени уйдет на взлом пароля в 2025 году.

Инфографика: как быстро хакеры взломают ваш пароль / © Hive Systems

Интернет-пользователи вынуждены постоянно придумывать пароли для различных площадок. Очень часто они везде используют один и тот же пароль, при этом максимально простой. Например, в 2024 году в топ-3 самых популярных паролей, попавших в утечки, вошли 123456, 12345678 и 123456789.

Компания Hive Systems с 2020 года пытается понять, как быстро злоумышленники могут подобрать пароль с помощью метода полного перебора. В 2025 году компания моделировала атаку с использованием 12 одновременно работающих видеокарт NVIDIA RTX 5090.

При этом разработчики в последние годы используют для хранения паролей bcrypt. Вместо самого пароля в базе хранится «отпечаток» (хеш). Этот метод также усложняет и замедляет каждую попытку проверки пароля.

Понять принцип хеширования проще на алгоритме MD5. Например, слово password после MD5-хеширования превращается в 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99. Хешировать его обратно нельзя. При этом сейчас этот метод уже считается устаревшим.

Простые пароли, состоящие из одних цифр, в любом случае взламываются моментально. При этом команда Hive Systems при своих расчетах не учитывала, что взломщики могут что-то знать о паролях пользователя.

На деле злоумышленники изначально используют популярные комбинации и словарные слова. Также пользователи могут «помочь» хакерам, если используют пароли или комбинации паролей, которые уже ранее утекали.

Специалисты рекомендуют при создании паролей использовать случайные комбинации строчных и заглавных букв, чисел и символов. Даже при этих условиях пароль попадет в «зеленую зону», если его длина превышает 13 знаков. Пароль при этом должен быть уникальным для каждого сервиса.

Дополнительно повысить безопасность помогают многофакторная аутентификация и менеджеры паролей.