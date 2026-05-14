14 мая, 15:13
ФизТех
2

3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

❋ 5.1

Астрофизики из МФТИ, Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и США выяснили, что магнитосфера молодой звезды может полностью изменить направление ее дрейфа. Трехмерные магнитогидродинамические расчеты впервые учли весь комплекс взаимодействий между планетой, диском и звездным магнитным полем в единой самосогласованной симуляции.

ФизТех
# астрономия
# астрофизика
# звезды
# космос
# магнитосфера
# моделирование
# планета
© Midjourney v7

Едва сформировавшись в протопланетном диске, молодое небесное тело активно взаимодействует с окружающим газом: трение протопланеты о диск приводит к ее быстрому движению к звезде. Этот процесс — так называемая миграция первого типа — долгие годы был головной болью теоретиков: если планеты мигрируют так быстро, почему мы вообще видим их существующими? Ответ, судя по всему, кроется в магнетизме самой звезды.

Молодые звезды типа Т Тельца обладают магнитными полями в тысячи раз сильнее солнечного. Это поле настолько мощное, что буквально выметает газ из ближайших окрестностей светила, формируя вокруг него пустую полость — магнетосферную каверну. Именно в ней планеты могут задержаться, чтобы не упасть на звезду.

Протопланетный диск вокруг молодой звезды. Магнитное поле звезды выметает газ из центральной полости, создавая защитный барьер, а вращающаяся магнитосфера возбуждает волны в окружающем диске и меняет его структуру / © Европейское космическое агентство ESA

Исследователи построили трехмерную магнитно-гидродинамическую модель — математический двойник системы «молодая звезда + магнитосфера + аккреционный диск + планета». В отличие от прежних двумерных подходов, трехмерная симуляция позволяет учесть пространственную структуру магнитного поля, нестационарные потоки газа («языки аккреции») и динамику орбитальных параметров планеты — наклонение, эксцентриситет — в реальном времени. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Течение газа вокруг дипольной магнитосферы звезды. Внутри магнитосферы плотность очень низкая (темно-синий цвет), планета не мигрирует и выживает на орбите, близкой к звезде. Наблюдения на телескопе TESS показали, что многие планеты находятся на подобных орбитах, близких к звездам / © Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Численные расчеты показали (это ключевой результат исследования), что планета, попавшая в магнитную полость, начинает все медленнее двигаться к звезде, а потом останавливается там задолго до возможного столкновения со звездой. Если же планета еще не вошла в полость, а движется во внутреннем диске вблизи ее края, ее судьба определяется звездным магнетизмом. Магнитосфера возбуждает в диске волны плотности и изгибные волны. В этом случае планета может остановиться на значительно более далеких расстояниях от звезды. Более того, в нестационарном режиме аккреции, когда раскаленные нити газа пронизывают магнитосферу подобно огненным языкам, миграция резко ускоряется — но лишь до ближайшей ловушки.

Протопланетный диск с кольцевыми зазорами — характерная картина для системы, где массивная планета уже взаимодействует с окружающим газом. Подобные структуры возникают именно там, где торки принимают нулевое значение, и планета прекращает миграцию / © Sci.News / ALMA

Отдельный сценарий разыгрывается, если планета добирается до самой границы каверны. Газ по разные стороны от планеты движется с разными скоростями. Это заставляет планету двигаться вместе с границей каверны.

Особый интерес вызывает судьба планет на наклонных орбитах. Когда плоскость орбиты не совпадает с плоскостью диска, в игру вступает механизм Козаи—Лидова, хорошо известный в небесной механике, в данном случае приводящий к нарастанию эксцентриситета. Орбита планеты вытягивается, периодически приближая ее к звезде сильнее, чем требует средний радиус.

Сегодня известно более пяти тысяч экзопланет, и значительная их часть — горячие юпитеры, осевшие на орбитах с периодами в несколько дней. Стандартные модели миграции предсказывают, что они должны были бы упасть на звезду. Почему этого не произошло? Расчеты астрофизиков дают ответ: магнитосфера создает целую иерархию механизмов торможения, и планета может задержаться в любой из них, в зависимости от конкретных параметров системы.

Александр Колдоба, заведующий кафедрой моделирования и технологий разработки нефтяных месторождений Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, прокомментировал результаты: «Трехмерная симуляция позволила нам увидеть то, что было принципиально недоступно в плоских моделях: магнитосфера непрерывно реструктурирует диск, запуская цепочку обратных связей. Планета в такой системе активно взаимодействует с полем через диск. Именно этим объясняется богатство наблюдаемых орбитальных конфигураций экзопланет».

Архитектура любой планетной системы несет в себе «отпечаток» магнетизма ее родительской звезды в далеком прошлом. Следующий шаг в исследованиях — прямое сравнение модельных предсказаний с данными космического телескопа «Джеймс Уэбб», наблюдающего молодые звездные системы в высоком разрешении.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
12 мая, 13:32
Лена

Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.

Геология
# Австралия
# литосферные плиты
# субдукция
# суперконтинент
# тектоника плит
12 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

Женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, однако причины этого поведения связаны не столько со структурным неравенством или семейной нагрузкой, сколько с личными установками и эмоциональным восприятием новостного контента. К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ, проанализировав данные масштабного опроса более 10 тысяч жителей 61 региона России.

НИУ ВШЭ
# женщины
# контент
# Новости
# Психология
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
