Зима на Ниагарском водопаде: лучшие фотографии победителей конкурса

Каждую зиму Ниагарский водопад превращается в нечто словно из фантастического фильма. Грохочущие потоки воды, ледяной туман и гигантские ледяные образования выглядят почти нереально — будто сама природа решила показать всю свою мощь именно в самые холодные месяцы года.

Снимок финалиста конкурса / © Jonathan Serrano

В 2026 году Ниагарские парки отметили это зимнее преображение конкурсом Niagara Frozen Falls Social Media Contest, пригласив фотографов, путешественников и создателей контента запечатлеть водопад в его самом драматичном и завораживающем облике.

Отклик оказался огромным — и совсем несложно понять почему. Победившие снимки этого года показали зиму во всей ее суровой и великолепной красоте.

Снимок, занявший первое место / © Mytny Photography

Первое место заняла студия Mytny Photography с захватывающим кадром, в котором идеально соединились мощь стихии и спокойствие зимнего пейзажа.

Снимок, занявший второе место / © Ajo Mathew

Второе место получил фотограф Аджо Мэтью за почти кинематографический зимний кадр, наполненный атмосферой и эмоцией.

Снимок, занявший третье место / © Rob Miller

Третье место досталось фотографу Робу Миллеру, сумевшему передать суровую красоту замерзшего ландшафта во всей ее первозданной силе.

Снимок финалиста конкурса / © Kevin Rowan

Особенность Ниагарского водопада заключается в том, что он никогда не замерзает полностью. Под толстыми слоями льда и снега продолжают стремительно проноситься миллионы тонн воды. Иллюзия полностью застывшего водопада возникает благодаря ледяному туману, речному льду и снегу, которые постепенно покрывают все вокруг.

Снимок финалиста конкурса / © Parker Burkett

Именно этот контраст — между неудержимым движением воды и почти неподвижной ледяной оболочкой — делает фотографии Ниагары такими незабываемыми. Возможно, поэтому зимняя Ниагара продолжает вдохновлять фотографов со всего мира, превращаясь каждую зиму в одну из самых впечатляющих природных сцен на планете.

