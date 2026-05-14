Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
14 мая, 07:45
Рейтинг: +614
Посты: 908

Зима на Ниагарском водопаде: лучшие фотографии победителей конкурса

Каждую зиму Ниагарский водопад превращается в нечто словно из фантастического фильма. Грохочущие потоки воды, ледяной туман и гигантские ледяные образования выглядят почти нереально — будто сама природа решила показать всю свою мощь именно в самые холодные месяцы года.

Снимок финалиста конкурса / © Jonathan Serrano
В 2026 году Ниагарские парки отметили это зимнее преображение конкурсом Niagara Frozen Falls Social Media Contest, пригласив фотографов, путешественников и создателей контента запечатлеть водопад в его самом драматичном и завораживающем облике.

Отклик оказался огромным — и совсем несложно понять почему. Победившие снимки этого года показали зиму во всей ее суровой и великолепной красоте.

Снимок, занявший первое место / © Mytny Photography
Первое место заняла студия Mytny Photography с захватывающим кадром, в котором идеально соединились мощь стихии и спокойствие зимнего пейзажа.

Снимок, занявший второе место / © Ajo Mathew
Второе место получил фотограф Аджо Мэтью за почти кинематографический зимний кадр, наполненный атмосферой и эмоцией.

Снимок, занявший третье место / © Rob Miller
Третье место досталось фотографу Робу Миллеру, сумевшему передать суровую красоту замерзшего ландшафта во всей ее первозданной силе.

Снимок финалиста конкурса / © Kevin Rowan
Особенность Ниагарского водопада заключается в том, что он никогда не замерзает полностью. Под толстыми слоями льда и снега продолжают стремительно проноситься миллионы тонн воды. Иллюзия полностью застывшего водопада возникает благодаря ледяному туману, речному льду и снегу, которые постепенно покрывают все вокруг.

Снимок финалиста конкурса / © Parker Burkett
Именно этот контраст — между неудержимым движением воды и почти неподвижной ледяной оболочкой — делает фотографии Ниагары такими незабываемыми. Возможно, поэтому зимняя Ниагара продолжает вдохновлять фотографов со всего мира, превращаясь каждую зиму в одну из самых впечатляющих природных сцен на планете.

Снимок финалиста конкурса / © Lei Yang
Снимок финалиста конкурса / © Poli Bertolai
Снимок финалиста конкурса / © Argen Elezi
Снимок финалиста конкурса / © Kyle Wicks
Снимок финалиста конкурса / © Louie W
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 мая, 12:47
Татьяна Зайцева

Чеснок оказался контрацептивом для мух и комаров

Авторы нового исследования выяснили, почему летающие насекомые так не любят чеснок: в нем содержится органическое вещество, подавляющее процесс спаривания и откладывания яиц. Причем мух и комаров отпугивает не запах, а вкус чеснока, поскольку это соединение особым образом воздействует на вкусовые рецепторы.

Биология
# комары
# мухи
# насекомые
# репродуктивное поведение
# чеснок
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
13 мая, 09:40
Максим Абдулаев

Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

Ученые выяснили, что скорость и связность речи у человеческих младенцев и певчих птиц зависят не только от физических тренировок, но и от социального одобрения. Оказалось, и дети, и птенцы начинают произносить звуки быстрее, если взрослые реагируют на их попытки общаться. Исследование доказывает, что эволюция сложных форм коммуникации строится на поиске социальной отдачи.

Биология
# дети
# коммуникация животных
# поведение животных
# развитие речи
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
