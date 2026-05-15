Гигантский отражатель спутника ViaSat-3 F2 развернули на орбите

Спутник ViaSat-3 F2, запущенный в ноябре прошлого года, недавно успешно раскрыл свой большой отражатель. На изображении, опубликованном компанией Viasat в социальных сетях, можно увидеть впечатляющий результат этой операции в космосе.

Земля случайно попала в кадр во время раскрытия гигантского отражателя спутника / © Viasat

ViaSat-3 F2 был выведен в космос 13 ноября 2025 года с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance. В течение последующих месяцев телекоммуникационный спутник постепенно вышел на геостационарную орбиту, расположенную на высоте 35 786 километров над Землей.

Как видно на новом снимке, спутник не только достиг геостационарной орбиты, но и полностью развернул свой огромный отражатель. Этот этап имеет ключевое значение для успешной работы аппарата, поскольку отражатель значительно увеличивает его возможности по передаче широкополосного интернета.

«Отличный прогресс программы ViaSat-3 — мы продолжаем орбитальные испытания нашего спутника сверхвысокой пропускной способности», — написала компания в своей публикации.

ViaSat-3 F2 — это коммуникационный спутник массой около 5 900 килограммов, предназначенный для обеспечения высокоскоростного спутникового интернета по всей территории Америки.

По данным Viasat, каждый спутник серии ViaSat-3 — а на сегодняшний день запущено уже три аппарата — способен «гибко перераспределять пропускную способность в пределах своей зоны покрытия, обеспечивая связь там и тогда, где она необходима больше всего».

Люди часто воспринимают глобальную связь как нечто само собой разумеющееся. Практически из любой точки Земли можно мгновенно связаться с друзьями и близкими по всему миру. Этот снимок стал наглядным и почти художественным напоминанием о технологиях, которые делают такую связь возможной.