  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 мая, 09:59
Максим Абдулаев
197

Растение риса поймало и убило гусеницу-вредителя

❋ 3.7

Американские исследователи обнаружили неожиданный физический механизм защиты у риса. Оказалось, что сельскохозяйственная культура способна уничтожать гусениц кукурузной лиственной совки, заманивая их внутрь своих колосков. Жесткие микроскопические волоски (трихомы) не дают насекомому выбраться, а затем створки зерна закрываются и смертельно сдавливают вредителя.

Биология
# ботаника
# защита растений
# рис
Схема эксперимента, демонстрирующего, как трихомы риса захватывают личинки совки осенней, что приводит к их гибели / © Devi Balakrishnan & Rupesh Kariyat, Ecological Processes, 2026

Кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda) — опасный сельскохозяйственный вредитель, способный вырабатывать устойчивость к химическим инсектицидам. Гусеницы этого вида массово пожирают листья и молодые початки многих культур, включая рис. Ученым давно известно, что листья растений покрыты трихомами — жесткими волосками, которые усложняют насекомым передвижение и питание. У риса такие волоски густо покрывают не только листья, но и колоски. Биологи из Университета Арканзаса решили выяснить, какую функцию выполняют нежелезистые (не выделяющие ядов или смол) трихомы на репродуктивных органах растения.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Ecological Processes, провели эксперименты с молодыми гусеницами совки в лаборатории и теплице. Насекомым предлагали на выбор колоски риса на стадии активного цветения (когда створки цветка приоткрыты) и на стадии созревания зерна (тестовая спелость). В части экспериментов гусеницам оставляли доступ к сочным листьям. Параллельно с помощью газовой хроматографии ученые проанализировали химический состав летучих веществ, которые выделяет растение. Погибших в ходе опытов насекомых исследовали под электронным сканирующим микроскопом.

Оказалось, что цветущий рис работает как мышеловка. В период цветения колосок выделяет специфический коктейль пахучих веществ (в частности, додекан и этилгексаналь), который привлекает гусениц гораздо сильнее, чем запах зреющего зерна.

Следуя за приманкой, гусеница заползает в приоткрытый цветок риса. В этот момент в дело вступают трихомы. Густой слой жестких волосков расположен под таким углом, что насекомое легко продвигается вперед, но лишается возможности дать задний ход — волоски впиваются в тело и блокируют движение.

Гусеница гибнет из-за естественных биологических ритмов самого растения. Вскоре после опыления цветок риса закрывается, чтобы защитить формирующуюся завязь. Электронная микроскопия показала, что смыкающиеся створки колоска раздавливают застрявших внутри гусениц — на снимках видны деформированные и сплющенные головные капсулы насекомых.

Этот метод защиты оказался эффективным: от 50 до 53% молодых гусениц попали в ловушку и погибли в течение 48 часов, даже когда у них был свободный доступ к обычным листьям. При этом, в отличие от хищных растений вроде венериной мухоловки, рис не переваривает своих жертв — мертвые гусеницы просто высыхают внутри колоска. Механизм служит исключительно для обороны, защищая будущее потомство растения от поедания.

Авторы работы отмечают, что ловушку риса можно использовать в агрономии. Понимание этой механики позволит селекционерам выводить новые сорта злаков с определенной плотностью и углом наклона трихом на колосках. Такие растения смогут эффективно сокращать популяции вредителей физическим способом, снижая потребность в токсичных химических пестицидах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
150 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# ботаника
# защита растений
# рис
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Май
1500
Мореходы древности
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
16 Май
1000
Survival guide в эпоху немирного атома. Что делать, если дозиметр сходит с ума?
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История одного изобретения: кольчужный доспех — от кельтов до спецназа
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Биотехнологии: от биопечати органов до стейка из пробирки
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Май
1000
Спинозавр 2.0
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Космические расстояния
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
16 Май
700
Энергия и движение: вопросы, опыты, экспонаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города
ВДНХ
Москва
Беседа
16 Май
Бесплатно
Наука сквозь время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
12 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

Женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, однако причины этого поведения связаны не столько со структурным неравенством или семейной нагрузкой, сколько с личными установками и эмоциональным восприятием новостного контента. К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ, проанализировав данные масштабного опроса более 10 тысяч жителей 61 региона России.

НИУ ВШЭ
# женщины
# контент
# Новости
# Психология
14 мая, 16:06
Илья Гриднев

Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

Российские антропологи изучили коренной моляр неандертальца из алтайской пещеры, в котором было крупное углубление, выглядящее искусственным. Анализ показал, что около 60 тысяч лет назад в зубе высверлили пораженные ткани заостренным камнем. Находка отодвинула первое известное применение инвазивных стоматологических процедур на 45 тысяч лет в прошлое.

Антропология
# каменные орудия
# лечение зубов
# неандертальцы
# палеолит
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Растение риса поймало и убило гусеницу-вредителя

    15 мая, 09:59

  2. Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

    14 мая, 16:06

  3. 3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

    14 мая, 15:13

  4. Сверчков заподозрили в способности чувствовать боль

    14 мая, 13:33
Выбор редакции

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13 мая, 17:41

Последние комментарии

Henri Mik
7 минут назад
Павел, а должен быть? Как только что-то попадает в частные руки, начинается бардак. Космос не помойка. Государственный контроль должен быть во всём.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Sergey Gorovoy
19 минут назад
ну и куда уж без израилевки? ща они в очередной раз победят сектор Газа, заселят окончательно Голанские высоты, зачистят Западный берег Иордана - и

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Ivan Tsiarentsyeu
27 минут назад
qwerty1, перестанет окупаться, начнет эта сеть деградировать, будут опять тянуть оптику Тем более, что даже при живом старлинке смысл в оптике в

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Jonh Mopthraa
32 минуты назад
На пищевые привычки ребенка могут влиять разные факторы. Например, в дошкольном возрасте дети часто отказываются от конкретных продуктов из-за их

Психологи выяснили, какое поведение родителей заставляет детей переедать

Jonh Mopthraa
33 минуты назад
Получилось, что чаще всего действительности соответствовали иерархические правила, описывающие соотношение грамматических категорий в языке.

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Александр Французов
36 минут назад
Artem, ты бы не балаболил, хохлопитек только пишет россиянин.

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Ivan Tsiarentsyeu
36 минут назад
Marmelad, ни одна космическая страна никогда даже близко не обладала такими возможностями по запуску полезной нагрузки и по производству спутников

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Dimus Marius
45 минут назад
Павел, она там где ее место😁

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Александр Французов
45 минут назад
Александр, вашей жидкости все равно не переварить никакие аргументы - не вижу смысла.

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Я Всё
47 минут назад
Павел, Россия там, где и была. Карты открой и посмотри, или в школе не учился?

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Я Всё
48 минут назад
Очередной бредовый рейтинг. Как считали, что складывали...абсурд. Что толку от размера ВВП, если цены в магазинах кратно выше при этом? Чушь

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Ivan Tsiarentsyeu
48 минут назад
ЭД, самым старым спутникам там лет 6, и их уже сводят с орбиты. Собственно, таков и был план. Запустить 30-40 тысяч (пока далеко до жтого) спутников со

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Павел Кравцов
57 минут назад
А где же могучая Россия с самым большим ядерным арсеналом и эталонно гениальной партией власти?

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Shelove517
1 час назад
Eugene, там Ирландия в топ-5 процветающих стран

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Мискалин Йельский
1 час назад
Сорри а кто знает там, когда-то чел.успел стать опять животным скотинякой а?

Кто опаснее всех для человека: рейтинг животных по числу жертв

Marmelad Sladkij
1 час назад
Американские , китайские , или российские спутники военного назначения , как правило по своей сложности и специализации в десятки тысяч раз

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Eugene Chelnokov
1 час назад
Дрейф континентов так усилился, что Уругвай теперь в Европе???

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Tiger Vih
2 часа назад
Vladimir, Считается, что исчезновение хвоста у человекообразных обезьян происходило скачкообразно. Одна мутация — и количество позвонков на концах

Анализ ископаемых зубов указал на связь Homo erectus и денисовцев 400 тысяч лет назад

relaxproteva
2 часа назад
Благодарю за комплект что я так молодо выгляжу .

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Сергей Дью
2 часа назад
Я один не понимаю каким образом пассажирский поезд даже скоростной ускорит товарную логистику в стране? Товарняк как шел медленно так и будет идти.

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно