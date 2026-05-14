Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
14 мая, 07:59
Рейтинг: +1181
Посты: 2688

Starship нацелился на международный уровень: запуски транспортной системы могут стать общими для нескольких стран

Во вторник, 12 мая, компания SpaceX сообщила, что ищет дополнительные стартовые площадки для Starship — гигантской ракеты, предназначенной, помимо прочего, для помощи человечеству в освоении Луны и Марса.

Starship  на стартовой площадке / © SpaceX
Причем некоторые из этих площадок могут находиться за пределами США.

«Не секрет, что мы намерены запускать Starship очень часто — речь идет о тысячах полетов в год. Такой темп потребует возможности запусков из множества разных мест, поэтому мы постоянно изучаем потенциальные площадки для расширения операций Starship как внутри страны, так и за ее пределами», — сообщили сотрудники компании в соцсети X.

Эти слова стали ответом на публикацию пользователя соцсети X под именем S.E. Robinson Jr., в которой обсуждался слух о том, что SpaceX планирует приобрести участок площадью 550 квадратных километров на побережье Луизианы.

По словам пользователя, участок расположен примерно посередине между Бока-Чика в Техасе и мысом Канаверал во Флориде. В Бока-Чика находится «Звездная база» — производственный центр Starship и единственная действующая площадка для запусков этой мегаракеты. Все 11 испытательных полетов Starship на сегодняшний день стартовали именно оттуда.

Тем временем SpaceX модернизирует сразу три стартовые площадки в районе мыса Канаверал — площадку 39A в Космическом центре Кеннеди, а также комплексы 37-A и 37-B на базе Космических сил США на мысе Канаверал — чтобы они могли принимать запуски Starship. Если все пойдет по плану, первый старт ракеты из Флориды может состояться уже в этом году.

В «Звездной базе» сейчас имеются две стартовые установки, и вторая из них впервые будет использована во время будущего полета Starship. Этот суборбитальный испытательный полет станет также дебютом Starship Version 3 (V3) — более крупной и совершенной версии мегаракеты. По словам основателя и главы SpaceX Илона Маска, именно Starship V3 станет первой модификацией, способной летать к Луне и в дальний космос.

Таким образом, в настоящий момент официально ведется работа уже над пятью стартовыми площадками для Starship. Но если компания действительно намерена осуществлять тысячи запусков ежегодно — а Маск неоднократно заявлял, что такой темп необходим для создания поселений на Марсе, — то SpaceX потребуется еще больше стартовых точек, что ясно следует из публикации компании.

Однако важно понимать: с точки зрения логистики и законодательства создавать новые площадки внутри США значительно проще, чем за рубежом. Американское правительство рассматривает ракетные технологии как чувствительную сферу национальной безопасности, поэтому запуски подпадают под действие системы экспортного контроля.

Из-за этого американские компании, желающие запускать ракеты с иностранной территории, вынуждены проходить сложные бюрократические процедуры. Процесс упрощается при наличии межгосударственного соглашения о защите технологий — Technology Safeguards Agreement (TSA).

Поэтому не исключено, что внимание стоит обратить на такие страны, как Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания и Бразилия — все они уже подписали TSA с США.

Кстати, американские ракеты уже запускаются из Новой Зеландии: именно там расположена основная стартовая площадка компании Rocket Lab из Калифорнии, эксплуатирующей ракету Electron.

