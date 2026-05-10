Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск недавно поделился свежими подробностями о транспортной системе Starship Version 4 (V4), первый запуск которой намечен на 2027 год.

Starship V4: полная инфографика обновленных характеристик / © Aerospace now

На основании сообщения Маска, сотрудники сообщества Aerospace now представили новую инфографику обновленных характеристик Starship V4.

Первая ступень Starship — Super Heavy — сохранит 33 двигателя, а верхняя ступень, непосредственно сам корабль Starship, станет длиннее и получит девять двигателей — три атмосферных и шесть вакуумных.

Высота Starship V4 вместе с Super Heavy составит около 150 метров, стартовая масса — около 7500 тонн.

Starship V4 сможет выводить более 200 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в полностью многоразовом режиме. Это должно радикально снизить стоимость доставки грузов в космос и открыть путь к полетам на Марс и строительству огромной орбитальной инфраструктуры.

Верхняя ступень — Starship — получит более 1000 кубических метров герметичного внутреннего объема — больше жилого пространства, чем у всей Международной космической станции.

Но пока это все в будущем. Сегодня компания Маска планирует первый испытательный полет Starship V3 со своей «Звездной базы» в Техасе с 12 мая 2026 года, с ежедневными «окнами» до 18 мая.