Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Starship V4: инфографика обновленных характеристик
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск недавно поделился свежими подробностями о транспортной системе Starship Version 4 (V4), первый запуск которой намечен на 2027 год.
На основании сообщения Маска, сотрудники сообщества Aerospace now представили новую инфографику обновленных характеристик Starship V4.
Первая ступень Starship — Super Heavy — сохранит 33 двигателя, а верхняя ступень, непосредственно сам корабль Starship, станет длиннее и получит девять двигателей — три атмосферных и шесть вакуумных.
Высота Starship V4 вместе с Super Heavy составит около 150 метров, стартовая масса — около 7500 тонн.
Starship V4 сможет выводить более 200 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в полностью многоразовом режиме. Это должно радикально снизить стоимость доставки грузов в космос и открыть путь к полетам на Марс и строительству огромной орбитальной инфраструктуры.
Верхняя ступень — Starship — получит более 1000 кубических метров герметичного внутреннего объема — больше жилого пространства, чем у всей Международной космической станции.
Но пока это все в будущем. Сегодня компания Маска планирует первый испытательный полет Starship V3 со своей «Звездной базы» в Техасе с 12 мая 2026 года, с ежедневными «окнами» до 18 мая.
