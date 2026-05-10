Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
10 мая, 08:47
Рейтинг: +813
Посты: 2431

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск недавно поделился свежими подробностями о транспортной системе Starship Version 4 (V4), первый запуск которой намечен на 2027 год.

Starship V4: полная инфографика обновленных характеристик / © Aerospace now
На основании сообщения Маска, сотрудники сообщества Aerospace now представили новую инфографику обновленных характеристик Starship V4.

Первая ступень Starship — Super Heavy — сохранит 33 двигателя, а верхняя ступень, непосредственно сам корабль Starship, станет длиннее и получит девять двигателей — три атмосферных и шесть вакуумных.

Высота Starship V4 вместе с Super Heavy составит около 150 метров, стартовая масса — около 7500 тонн.

Starship V4 сможет выводить более 200 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в полностью многоразовом режиме. Это должно радикально снизить стоимость доставки грузов в космос и открыть путь к полетам на Марс и строительству огромной орбитальной инфраструктуры.

Верхняя ступень — Starship — получит более 1000 кубических метров герметичного внутреннего объема — больше жилого пространства, чем у всей Международной космической станции.

Но пока это все в будущем. Сегодня компания Маска планирует первый испытательный полет Starship V3 со своей «Звездной базы» в Техасе с 12 мая 2026 года, с ежедневными «окнами» до 18 мая.

8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

8 мая, 15:51
Татьяна Зайцева

Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, случайно сделал крайне редкую и ценную находку — золотое украшение для ножен меча в виде переплетенных между собой змееподобных существ. По мнению ученых, в VI веке нашей эры этот артефакт специально поместили в трещину в скале в качестве подношения богам во времена голода и социальных потрясений.

5 мая, 11:45
ПНИПУ

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.

6 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

Физики научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G

Ученые НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали метод, который позволяет быстро оценить, насколько прочно пленка сцеплена с подложкой. Это важно для создания сверхвысокочастотных акустических фильтров — ключевых элементов связи нового поколения 5G и 6G. Возможность измерить поперечную жесткость сцепления между пленкой из двумерного материала и подложкой таким способом получена впервые.

5 мая, 17:33
ФизТех

Теоретики описали разные режимы конвекции в плазме

Коллектив российских исследователей из Института космических исследований РАН и МФТИ развил теорию холловской магнитогидродинамики так, чтобы она могла описывать тепловую конвекцию в частично ионизованной плазме с учетом вязкости и теплопроводности.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

