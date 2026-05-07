Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Разработана новая магнитная система для беспроводной зарядки электрических судов в море

Норвежские исследователи из SINTEF совместно с судостроителями из Vard создали индукционную (магнитную) систему зарядки, предназначенную для питания электрических судов непосредственно в море.

Зарядка судна в море / © Vard

Проект учитывает суровые условия морской среды: вместо металлических разъемов используются герметично изолированные магнитные катушки.

Изначально технология разрабатывалась для сервисных судов, обслуживающих ветропарки, и снабженческих судов нефтяной отрасли. Однако в Vard рассчитывают, что со временем она станет основой зарядной инфраструктуры вдоль всего побережья Норвегии.

Традиционные системы с разъемами страдают от механического износа, коррозии в соленой воде и высоких затрат на обслуживание, что делает их ненадежными в морской среде.

Проект Ocean Charger упрощает процесс зарядки в открытом море, заменяя уязвимые металлические соединения на магнитную систему «подключил и работай». Такая индукционная технология позволяет электрическим судам — от сервисных кораблей ветропарков до снабженческих судов — заряжаться прямо в море через герметичные катушки, устойчивые к соли и коррозии.

Система избавляет суда от необходимости совершать длительные, разряжающие батареи рейсы обратно в порт ради подзарядки и делает морскую зарядку столь же удобной и эффективной, как заправка автомобиля на трассе.

Используя магнитные поля, технология передает энергию без прямого металлического контакта, защищая ключевые элементы от агрессивного воздействия окружающей среды. Конструкция включает водонепроницаемые герметичные катушки как на зарядной станции, так и на судне, которые не подвержены воздействию соли или водорослей.