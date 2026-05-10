  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 мая, 09:07
Рейтинг: +870
Посты: 1970

В Азии построят новый мегааэропорт

Юго-Восточная Азия сегодня переживает одну из самых дорогих «гонок» на планете. В прошлом году регион посетили более ста миллионов человек, и это число стремительно растет. Несколько стран соревнуются за право стать главным авиаузлом региона, а это означает многомиллиардные инвестиции в строительство одних из крупнейших аэропортов в истории.

Сообщество
# авиация
# Азия
# аэропорты
# строительство
Проект аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie
Проект аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie

Вьетнамский Лонгтхань, пожалуй, самый амбициозный из всех этих проектов. Его стоимость поражает воображение — 16 миллиардов долларов США, а площадь достигает колоссальных 5000 гектаров — более чем в четыре раза больше лондонского Хитроу. Но зачем Вьетнаму столь гигантский и дорогостоящий аэропорт — и окупится ли он?

По прогнозам Boeing, в ближайшие двадцать лет авиапоток в Юго-Восточную Азию утроится. И хотя многим знаком образ европейцев с рюкзаками, отправляющихся открывать этот регион, реальность куда шире.

Рост среднего класса в Китае и увеличение числа туристов из развивающихся стран, таких как Индия, привели к стремительному росту потока путешественников.

Но если у США есть Денвер, а у Европы — Хитроу, то в Юго-Восточной Азии только начинается борьба за звание главного мегахаба.

Конкуренция серьезная — особенно со стороны сингапурского Чанги, который уже сейчас имеет значительное преимущество. Это крупнейший аэропорт региона, ежегодно принимающий около 60 миллионов пассажиров, и его регулярно называют лучшим в мире. Однако и этого оказалось недостаточно. В строительство нового ультрасовременного терминала T5 вкладывают 10 миллиардов долларов. После завершения в середине 2030-х годов общая пропускная способность может достичь впечатляющих 150 миллионов пассажиров. Малайзия также намерена расширить международный аэропорт Куала-Лумпура до тех же 150 миллионов пассажиров в год.

В Таиланде главный авиаузел Суварнабхуми модернизируют до 120 миллионов, а Филиппины строят совершенно новый аэропорт — New Manila International стоимостью 14 миллиардов долларов, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров ежегодно.

Тем не менее, хотя каждый из этих проектов заслуживает внимания, именно Лонгтхань во Вьетнаме привлекает особый интерес. Это будет настоящий колосс. После завершения он станет не только крупнейшим аэропортом региона, но и одним из крупнейших в мире — и за 16 миллиардов долларов иначе и быть не должно.

Есть две ключевые причины строительства Лонгтханя. Первая связана с аэропортом Таншоннят, расположенным в 40 километрах. Через его терминалы ежегодно проходит около 40 миллионов пассажиров. Это далеко от планируемых 100 миллионов Лонгтханя, но уже создает серьезные проблемы. Таншоннят перегружен, а из-за своего расположения не может расширяться. Как и аэропорты Чикаго О’Хара или Лондон-Сити, он находится прямо в городской черте. Он расположен в оживленном Хошимине — крупнейшем городе Вьетнама — и окружен плотной застройкой, что фактически блокирует его развитие. Тем временем туристическая отрасль Вьетнама стремительно растет: число иностранных посетителей увеличилось почти на 30%. Сейчас идеальный момент для расширения инфраструктуры. Однако Лонгтхань задуман не просто как разгрузочный аэропорт. Его цель — стать главным международным хабом региона.

После завершения здесь появятся четыре терминала, вдохновленные формой лотоса — национального символа Вьетнама. Их будут обслуживать четыре гигантские взлетно-посадочные полосы длиной по 4000 метров каждая.

Строительство разбито на три этапа. Поскольку площадка расположена в лесной зоне, сначала пришлось расчистить территорию и выровнять грунт.

Несколько лет назад на объекте работали почти 2000 единиц техники, выполняя масштабные земляные работы — рытье, засыпку и уплотнение почвы по всей территории. После подготовки площадки началось строительство первого терминала, взлетной полосы и диспетчерской башни.

Первый терминал занимает 373 000 квадратных метров и состоит из четырех этажей. Конструкция выполнена из стального каркаса с железобетонными колоннами и балками. Сверху его накрывает впечатляющая крыша пролетом 82 метра — без внутренних опор, создающая ощущение открытого пространства. Она состоит из тысяч тонн стали, уложенных в пять слоев, обеспечивающих теплоизоляцию, водонепроницаемость и долговечность. Уже сейчас с территории терминала можно увидеть залитую бетоном первую взлетно-посадочную полосу длиной 4 000 метров. А для управления всем комплексом возводится 123-метровая диспетчерская башня в форме бутона лотоса. Всю территорию окружает защитная стена длиной 8 668 метров.

По завершении первой фазы аэропорт сможет обслуживать 25 миллионов пассажиров и 1,2 миллиона тонн грузов ежегодно. На втором этапе появятся еще два терминала и дополнительная полоса. А на третьем этапе Лонгтхань выйдет на мировой уровень. С вводом четвертого терминала и двух новых полос его пропускная способность достигнет 100 миллионов пассажиров и пять миллионов тонн грузов в год — на уровне крупнейших аэропортов мира, таких как Атланта Хартсфилд-Джексон. Новая дорожная сеть и две железнодорожные линии свяжут аэропорт с Хошимином.

Строительство аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie
Строительство аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie

Как и любой масштабный инфраструктурный проект, строительство Лонгтханя столкнулось с проблемами — и одной из самых серьезных стала пыль. Красные базальтовые почвы при работах поднимают густые облака пыли, которые разносятся ветром и транспортом на километры вокруг. Жилые районы в радиусе до семи километров оказались покрыты пылью. Жители жалуются на проблемы с дыханием, а некоторые утверждают, что кашель стал сильнее, чем во время пандемии. Пострадало и сельское хозяйство: пыль покрывает растения, нарушая фотосинтез, и урожай гибнет. Когда власти начали принимать меры — строить водоемы для увлажнения почвы и ограничивать скорость транспорта — было уже поздно: значительная часть ущерба была нанесена. Но еще до начала строительства главной причиной беспокойства была стоимость проекта.

Архитектура с плавными линиями, вдохновленная лотосом, требует сложных инженерных решений и значительно дороже стандартных прямолинейных конструкций. Изогнутые формы труднее реализовать: бетон становится более хрупким, а толстая сталь сложнее поддается обработке. К тому же возрастает расход материалов. Все это делает проект крайне затратным. Когда его предложили в 2006 году, экономика Вьетнама только начинала развиваться. Несмотря на рост торговли и снижение бедности, жители опасались долговой нагрузки. И сегодня, несмотря на экономический рост, вопросы о целесообразности таких затрат остаются.

Проект аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie
Проект аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie

В первом квартале 2025 года Вьетнам показал шестой в мире рост числа иностранных туристов — плюс 30% по сравнению с тем же периодом 2024 года, став лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С учетом прогнозов Boeing о трехкратном росте авиаперевозок становится ясно: спрос есть. Но проблема в том, что в регионе уже есть сильные аэропорты, которые активно расширяются. И хотя Лонгтхань явно строится на основе тщательных расчетов, это все же рискованная ставка. Впрочем, постепенный подход к строительству дает Вьетнаму определенную гибкость: каждая фаза позволяет оценивать реальный спрос. В конце концов, каждый великий аэропорт когда-то начинался с малого.

Скорее всего, лидером останется Чанги — он уже впереди и завершит модернизацию раньше, чем Лонгтхань выйдет на полную мощность. Но учитывая стремительный рост региона, почему бы Юго-Восточной Азии не иметь сразу несколько успешных мегахабов?

Вполне возможно, что регион станет мировым центром авиации. И даже если Лонгтхань не станет первым, его потенциал стать одним из крупнейших аэропортов мира недооценивать точно не стоит.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
10 Май
850
Пулковская обсерватория в годы войны 1941-1945
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
10 Май
Бесплатно
Там, где живут драконы: китайская цивилизация от Желтого императора до наших дней
ВДНХ
Москва
Экскурсия
10 Май
Бесплатно
Стальные птицы Победы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
8 мая, 15:51
Татьяна Зайцева

Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, случайно сделал крайне редкую и ценную находку — золотое украшение для ножен меча в виде переплетенных между собой змееподобных существ. По мнению ученых, в VI веке нашей эры этот артефакт специально поместили в трещину в скале в качестве подношения богам во времена голода и социальных потрясений.

Археология
# артефакты
# археология
# история
# Норвегия
5 мая, 11:45
ПНИПУ

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.

ПНИПУ
# астрономия
# Звездопад
# комета
# Метеорный поток
6 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

Физики научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G

Ученые НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали метод, который позволяет быстро оценить, насколько прочно пленка сцеплена с подложкой. Это важно для создания сверхвысокочастотных акустических фильтров — ключевых элементов связи нового поколения 5G и 6G. Возможность измерить поперечную жесткость сцепления между пленкой из двумерного материала и подложкой таким способом получена впервые.

НИУ ВШЭ
# 6G
# акустические волны
# технологии
# ультразвук
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

    9 мая, 12:15

  2. Рядом с алтарем из неандертальской пещеры нашли отпечаток колена человека

    9 мая, 10:10

  3. В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

    8 мая, 17:12

  4. Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

    8 мая, 15:51
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Витольд Карлович
45 минут назад
Евгений, могу помочь и представить первый в мире проект архива, где будут храниться все первые в мире проекты. Монументальное здание, в котором

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Alexey Bogomolov
8 часов назад
Любо-дорого читать измышления автора про 1 армию мира, застрявшую в Малой Токмачке.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Евгений Истомин
8 часов назад
Витольд, хотите ускорить процесс? Помогите посильным трудом. Или как всегда, болтать, а не мешки ворочать?

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Евгений Истомин
8 часов назад
Александр, хотите ускорить? Помогите посильным трудом. Или как всегда, болтать, а не мешки ворочать?

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

urgen po
9 часов назад
Garryk, это не кафе, там делают имитацию. Недорогим россиянам и так сойдёт (шутка).

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

urgen po
9 часов назад
Владимир, согласен, тогда я мог пить это «дермище», потом нет. Из робусты делают растворимый кофе ☕️, порошок.

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

urgen po
9 часов назад
Alexandr, так именуется сорт кофейных сортов

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Николай Буренков
9 часов назад
Армада НЛО окружила землю имена и функции прилетевших🌏 Путин дружит с НЛО. Древней Руси. ( сайта содержание WEB страниц Центра Космического

Первый многоразовый космический аппарат Европы Space Rider преодолел важные этапы на пути к запуску

Питон Удав
13 часов назад
"В 1220 году всего пять князей, управлявших меньшей частью Руси, вывели на сражение при Калке сотню тысяч человек". Что? А что не миллион сразу?

Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?

Питон Удав
13 часов назад
Ну и бред же однако.

Сталин: история болезни

Питон Удав
14 часов назад
И да, насчёт того, почему Сталин направил Жукова на фронт из Генштаба. Ну, биография Наполеона и Цезаря вам в помощь. А так же, кто потом привёл

Штурм Берлина: напрасные жертвы или спасенные жизни?

Nick Forest
14 часов назад
Игорь, вот да. XX век наиболее задокументирован в истории человечества, особенно в кино- и фотодокументах, а активное использование ИИ для

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Дмитрий Захаров
15 часов назад
Всё это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку...(с) Шнур

Вещество из галлюциногенных грибов снизило агрессию у тропических рыб

Иван Колупаев
16 часов назад
Алексей, автор уже отвечал на этот вопрос. Он говорил что "готов к полетам" это про готовность взлететь, а про посадку (окончание испытаний и

Колония на Марсе к 2050 году: построит ли Илон Маск город на Красной планете

Тиберий Нерон
17 часов назад
Иван, я глубоко оскорблен, что ты меня причислил к этим генетическим рабам слейвянам! Был бы рядом, я тебя за это унижение вызвал на дуэль!

Рейтинг: старейшие государства мира

Survoris Channel
17 часов назад
Я сюда на картинки пришел смотреть, а не на глупый текст.

Как в Испании построили самое технологически сложное здание в мире

Андрей Григорьев
17 часов назад
Эт же контур Чебурашки.

Рядом с алтарем из неандертальской пещеры нашли отпечаток колена человека

Мария Б.
17 часов назад
А мы всё гадали, откуда грибок на земле взялся?

На Марсе обнаружили активно расширяющуюся темную область

Алексей Хрущёв
18 часов назад
Ну что там Старшип? Полетел?

Колония на Марсе к 2050 году: построит ли Илон Маск город на Красной планете

Марине Арамян
19 часов назад
Отчетливо видны буквы армянского алфавита, между прочим

Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно