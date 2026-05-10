В Азии построят новый мегааэропорт

Юго-Восточная Азия сегодня переживает одну из самых дорогих «гонок» на планете. В прошлом году регион посетили более ста миллионов человек, и это число стремительно растет. Несколько стран соревнуются за право стать главным авиаузлом региона, а это означает многомиллиардные инвестиции в строительство одних из крупнейших аэропортов в истории.

Проект аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie

Вьетнамский Лонгтхань, пожалуй, самый амбициозный из всех этих проектов. Его стоимость поражает воображение — 16 миллиардов долларов США, а площадь достигает колоссальных 5000 гектаров — более чем в четыре раза больше лондонского Хитроу. Но зачем Вьетнаму столь гигантский и дорогостоящий аэропорт — и окупится ли он?

По прогнозам Boeing, в ближайшие двадцать лет авиапоток в Юго-Восточную Азию утроится. И хотя многим знаком образ европейцев с рюкзаками, отправляющихся открывать этот регион, реальность куда шире.

Рост среднего класса в Китае и увеличение числа туристов из развивающихся стран, таких как Индия, привели к стремительному росту потока путешественников.

Но если у США есть Денвер, а у Европы — Хитроу, то в Юго-Восточной Азии только начинается борьба за звание главного мегахаба.

Конкуренция серьезная — особенно со стороны сингапурского Чанги, который уже сейчас имеет значительное преимущество. Это крупнейший аэропорт региона, ежегодно принимающий около 60 миллионов пассажиров, и его регулярно называют лучшим в мире. Однако и этого оказалось недостаточно. В строительство нового ультрасовременного терминала T5 вкладывают 10 миллиардов долларов. После завершения в середине 2030-х годов общая пропускная способность может достичь впечатляющих 150 миллионов пассажиров. Малайзия также намерена расширить международный аэропорт Куала-Лумпура до тех же 150 миллионов пассажиров в год.

В Таиланде главный авиаузел Суварнабхуми модернизируют до 120 миллионов, а Филиппины строят совершенно новый аэропорт — New Manila International стоимостью 14 миллиардов долларов, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров ежегодно.

Тем не менее, хотя каждый из этих проектов заслуживает внимания, именно Лонгтхань во Вьетнаме привлекает особый интерес. Это будет настоящий колосс. После завершения он станет не только крупнейшим аэропортом региона, но и одним из крупнейших в мире — и за 16 миллиардов долларов иначе и быть не должно.

Есть две ключевые причины строительства Лонгтханя. Первая связана с аэропортом Таншоннят, расположенным в 40 километрах. Через его терминалы ежегодно проходит около 40 миллионов пассажиров. Это далеко от планируемых 100 миллионов Лонгтханя, но уже создает серьезные проблемы. Таншоннят перегружен, а из-за своего расположения не может расширяться. Как и аэропорты Чикаго О’Хара или Лондон-Сити, он находится прямо в городской черте. Он расположен в оживленном Хошимине — крупнейшем городе Вьетнама — и окружен плотной застройкой, что фактически блокирует его развитие. Тем временем туристическая отрасль Вьетнама стремительно растет: число иностранных посетителей увеличилось почти на 30%. Сейчас идеальный момент для расширения инфраструктуры. Однако Лонгтхань задуман не просто как разгрузочный аэропорт. Его цель — стать главным международным хабом региона.

После завершения здесь появятся четыре терминала, вдохновленные формой лотоса — национального символа Вьетнама. Их будут обслуживать четыре гигантские взлетно-посадочные полосы длиной по 4000 метров каждая.

Строительство разбито на три этапа. Поскольку площадка расположена в лесной зоне, сначала пришлось расчистить территорию и выровнять грунт.

Несколько лет назад на объекте работали почти 2000 единиц техники, выполняя масштабные земляные работы — рытье, засыпку и уплотнение почвы по всей территории. После подготовки площадки началось строительство первого терминала, взлетной полосы и диспетчерской башни.

Первый терминал занимает 373 000 квадратных метров и состоит из четырех этажей. Конструкция выполнена из стального каркаса с железобетонными колоннами и балками. Сверху его накрывает впечатляющая крыша пролетом 82 метра — без внутренних опор, создающая ощущение открытого пространства. Она состоит из тысяч тонн стали, уложенных в пять слоев, обеспечивающих теплоизоляцию, водонепроницаемость и долговечность. Уже сейчас с территории терминала можно увидеть залитую бетоном первую взлетно-посадочную полосу длиной 4 000 метров. А для управления всем комплексом возводится 123-метровая диспетчерская башня в форме бутона лотоса. Всю территорию окружает защитная стена длиной 8 668 метров.

По завершении первой фазы аэропорт сможет обслуживать 25 миллионов пассажиров и 1,2 миллиона тонн грузов ежегодно. На втором этапе появятся еще два терминала и дополнительная полоса. А на третьем этапе Лонгтхань выйдет на мировой уровень. С вводом четвертого терминала и двух новых полос его пропускная способность достигнет 100 миллионов пассажиров и пять миллионов тонн грузов в год — на уровне крупнейших аэропортов мира, таких как Атланта Хартсфилд-Джексон. Новая дорожная сеть и две железнодорожные линии свяжут аэропорт с Хошимином.

Строительство аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie

Как и любой масштабный инфраструктурный проект, строительство Лонгтханя столкнулось с проблемами — и одной из самых серьезных стала пыль. Красные базальтовые почвы при работах поднимают густые облака пыли, которые разносятся ветром и транспортом на километры вокруг. Жилые районы в радиусе до семи километров оказались покрыты пылью. Жители жалуются на проблемы с дыханием, а некоторые утверждают, что кашель стал сильнее, чем во время пандемии. Пострадало и сельское хозяйство: пыль покрывает растения, нарушая фотосинтез, и урожай гибнет. Когда власти начали принимать меры — строить водоемы для увлажнения почвы и ограничивать скорость транспорта — было уже поздно: значительная часть ущерба была нанесена. Но еще до начала строительства главной причиной беспокойства была стоимость проекта.

Архитектура с плавными линиями, вдохновленная лотосом, требует сложных инженерных решений и значительно дороже стандартных прямолинейных конструкций. Изогнутые формы труднее реализовать: бетон становится более хрупким, а толстая сталь сложнее поддается обработке. К тому же возрастает расход материалов. Все это делает проект крайне затратным. Когда его предложили в 2006 году, экономика Вьетнама только начинала развиваться. Несмотря на рост торговли и снижение бедности, жители опасались долговой нагрузки. И сегодня, несмотря на экономический рост, вопросы о целесообразности таких затрат остаются.

Проект аэропорта Лонгтхань / © ADP Ingénierie

В первом квартале 2025 года Вьетнам показал шестой в мире рост числа иностранных туристов — плюс 30% по сравнению с тем же периодом 2024 года, став лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С учетом прогнозов Boeing о трехкратном росте авиаперевозок становится ясно: спрос есть. Но проблема в том, что в регионе уже есть сильные аэропорты, которые активно расширяются. И хотя Лонгтхань явно строится на основе тщательных расчетов, это все же рискованная ставка. Впрочем, постепенный подход к строительству дает Вьетнаму определенную гибкость: каждая фаза позволяет оценивать реальный спрос. В конце концов, каждый великий аэропорт когда-то начинался с малого.

Скорее всего, лидером останется Чанги — он уже впереди и завершит модернизацию раньше, чем Лонгтхань выйдет на полную мощность. Но учитывая стремительный рост региона, почему бы Юго-Восточной Азии не иметь сразу несколько успешных мегахабов?

Вполне возможно, что регион станет мировым центром авиации. И даже если Лонгтхань не станет первым, его потенциал стать одним из крупнейших аэропортов мира недооценивать точно не стоит.