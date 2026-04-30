Tesla выпустила первый серийный электрический грузовик Semi
Первый грузовик Tesla Semi сошел с новой высокопроизводительной линии, ознаменовав важный этап в развитии затянувшейся программы электрических тягачей компании Tesla.
Серийное производство началось на предприятии Gigafactory Nevada — специализированном комплексе площадью около 158 000 квадратных метров. Компания подтвердила запуск, опубликовав изображение первого серийного грузовика.
История Tesla Semi оказалась одной из самых долгих в линейке Tesla. Впервые представленный в 2017 году, грузовик должен был пойти в серию уже в 2019-м, однако сроки неоднократно переносились. Лишь в конце 2022 года несколько машин были переданы компании PepsiCo — фактически это были экземпляры, собранные вручную на пилотной линии.
За последующие годы Tesla доработала конструкцию, снизила массу примерно на 450 килограммов и построила отдельный завод рядом с Gigafactory Nevada. В финальной версии предусмотрены две модификации:
- базовая с запасом хода около 520 километров при полной нагрузке;
- дальнобойная — до 800 километров.
Запуск полноценной производственной линии — ключевой шаг: завод рассчитан на выпуск до 50 000 грузовиков в год, хотя наращивание объемов будет постепенным.
Одним из главных преимуществ является вертикальная интеграция: аккумуляторы формата 4680 производятся прямо на том же комплексе. Это устраняет проблемы с поставками, которые ранее тормозили проект, поскольку приоритет отдавался легковым моделям.
Обе версии Tesla Semi оснащены трехмоторной установкой мощностью более 1000 лошадиных сил и поддерживают зарядку мощностью до 1,2 мегаватт. За примерно 30 минут можно восстановить до 60% запаса хода — время, сопоставимое с обязательным отдыхом водителя.
Компания уже начала развертывание сети зарядных станций Megacharger, включая первую площадку в Калифорнии, и планирует расширение инфраструктуры по всей стране.
На фоне конкурентов Tesla выходит на рынок с заметным преимуществом по цене и запасу хода. Электрические грузовики от Volvo и Daimler уже поставляются, но в меньших объемах и с более скромными характеристиками.
Интерес к Tesla Semi подтверждается и спросом: в рамках программы субсидий на экологичный транспорт в Калифорнии подавляющее большинство заявок пришлось именно на эту модель.
Параллельно формируется экосистема вокруг грузовика. Появляются сервисные модели «грузовик как услуга», где клиент получает транспорт, зарядную инфраструктуру и энергоснабжение по подписке, снижая необходимость крупных первоначальных вложений.
Запуск массового производства Tesla Semi может стать переломным моментом для рынка грузовых перевозок, ускорив переход отрасли на электрическую тягу.
