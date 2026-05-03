Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
3 мая, 08:32
Рейтинг: +861
Посты: 1963

В Японии показали, как идет строительство самого большого небоскреба мира по внутренней площади

Масштабный градостроительный проект, призванный переписать историю японской архитектуры, уверенно продвигается на участке перед выходом Нихонбаси станции Токио. Башня Torch Tower — центральный элемент комплекса Tokyo Torch — должна быть завершена в 2028 году. Достигая высоты 385 метров и насчитывая 62 надземных и четыре подземных этажа, она станет самым высоким зданием страны.

Рендер Tokyo Torch / © Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.
В здании разместятся обширные офисные пространства, более 100 торговых точек, крупный многофункциональный зал на 2000 человек, а также элитные арендные резиденции — первые в районах Отэмати, Маруноути и Юракучо. На этажах с 53-го по 58-й откроется первый в Азии отель британского люксового бренда Dorchester Collection.

Строительство Tokyo Torch / © Huang Hsin-wei
Типовой этаж Tokyo Torch — квадрат 97×97 метров, по площади это больше футбольного поля. Диагональные балки — внешний силовой каркас, придающий этой башни необходимую устойчивость, в том числе и при землетрясениях.

Строительство Tokyo Torch / © Huang Hsin-wei
На высоте около 300 метров появится Sky Hill — полузакрытая садовая терраса, где посетители смогут ощутить естественные ветер, дождь и зеленую среду, что резко контрастирует с привычной изолированностью офисных небоскребов. На вершине башни разместится смотровая площадка с крытыми и открытыми зонами, откуда откроются виды на гору Фудзи и проходящие внизу линии синкансэна.

Рендер Tokyo Torch / © Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.
Проект Tokyo Torch также превзойдет по высоте Токийскую башню уже в начале 2027 года, а после полного завершения обойдет комплекс Azabudai Hills, удерживавший рекорд самого высокого здания Японии с 2023 года.

Комплекс задуман и как узел, соединяющий Токио с регионами страны, воплощая идею «факела», освещающего будущее Японии. Перед башней появится открытая площадь размером с футбольное поле — общественное пространство в формате паркового театра для общения и культурных мероприятий. 

В настоящее время строительство завершено примерно на 20%, а в пиковые периоды на площадке будут работать до 7000 человек ежедневно.

