  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
17 апреля, 07:30
Рейтинг: +846
Посты: 1943

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Соединенные Штаты уверенно вырвались вперед, став крупнейшим производителем природного газа: в 2024 году на их долю пришлось около четверти мирового предложения.

Сообщество
# газ
# инфографика
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# США
Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире / © Visual Capitalist
Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире / © Visual Capitalist

Эта инфографика, основанная на последних данных Управления энергетической информации США (EIA), демонстрирует, насколько производство сосредоточено в руках ограниченного числа стран, формирующих основу глобальных энергетических рынков.

В 2024 году США добыли 1069 миллиардов кубических метров (или 37 751 миллиард кубических футов) природного газа — это более чем в 1,6 раза превышает показатели России и почти равняется совокупной добыче Ирана и Китая. Ни одна другая страна даже близко не подходит к этим объемам. Разрыв между США и Россией превышает общий объем добычи большинства стран из первой десятки.

После первой четверки лидеров объемы резко снижаются: ни одна страна не превышает отметку в 212 миллиардов кубических метров (или 7 500 миллиардов кубических футов). Второй эшелон возглавляют Канада и Катар, за которыми следует группа стран — экспортеров сжиженного природного газа и региональных поставщиков. Этот резкий спад подчеркивает, насколько концентрировано мировое производство на самом верху.

В совокупности эти страны образуют ядро глобальной системы поставок газа, охватывая Северную Америку, Евразию, Ближний Восток и ключевые центры экспорта СПГ.

С 2005 года добыча природного газа в США выросла примерно втрое — благодаря гидроразрыву пласта, который сделал экономически выгодной разработку сланцевых месторождений. Этот скачок во многом объясняет, почему США так далеко опередили других производителей и стали ключевым игроком как в трубопроводных поставках, так и на рынке СПГ.

Недавняя напряженность на Ближнем Востоке нарушила работу газовой инфраструктуры и морских маршрутов — особенно в районе Ормузского пролива, одного из важнейших узлов мировой энергетической торговли.

В условиях ограниченных поставок глобальные рынки все больше опираются на крупных и надежных производителей. Это еще сильнее усиливает роль США, которые лидируют как по объему добычи, так и по экспорту сжиженного газа.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
7 Комментариев
Oleksii Ostoletskyi
Oleksii Ostoletskyi
15 часов назад
-
0
+
А эти исследования включали ли добычу газа метана? Люди и особенно коровы его много добывают. Это даже отражается на окружающей среде! Этим нельзя пренебрегать.
Ответить
-
0
+
Паша Лапшин
Паша Лапшин
19 часов назад
-
0
+
Странно. Везде информация что в России произвели 663 млрд м³. А тут в таблице аж 22672 млрд.
Ответить
-
0
+
Владимир Александрович...
Владимир Александрович...
22 часа назад
-
-2
+
А разве не первоочередная причина скачка добычи газа у США в том что у России вентиль перекрыли?
Ответить
-
-2
+
    I Malashuk
    I Malashuk
    7 часов назад
    -
    0
    +
    Владимир, кто сильно желает, может и об этой причине думать. Несмотря на то, что резкое увеличение добычи там началось с 2007, а к 2017 выросло на 50%, и продолжает расти...
    Ответить
    -
    0
    +
    Ilya Knyazev
    Ilya Knyazev
    4 часа назад
    -
    0
    +
    Владимир, правильно, России для этого и перекрыли кран, чтоб США могли добывать и продавать больше своего газа. Если бы России его не перекрыли, для чего бы США газ добывала, если бы Европа покупала дешёвый трубопроводный газ. Тоже самое с нефтью. США захватили Венесуэллу и стали независимы (почти) от импортной нефти. Поэтому не опасаясь перекрытия Ормузского пролива, начала военные действия против Ирана и даже с Венесуэльской нефтью цены на бензин в США выросли. Выросли потому, что до введения санкций против Венесуэлы заводы юга США были заточены на тяжёлую Венесуэльскую нефть. После санкций против Венесуэллы, США пришлось закупать тяжёлые нефтепродукты, включая мозут, чтоб заводы могли продолжать работать. В США лёгкая нефть, заводы которые были построены для Венесуэльской нефти, не могут её перерабатывать. Можно ещё продолжить про ядерную энергетику. Практически единственный поставщик обогащенного урана в США это Россия, если Иран тоже будет обогащать его для АЭС, Иран энергетически и надолго будет независим. Газ, нефть, уран-энергетика в эпоху серверов ИИ энергии нужно гораздо больше, чем она есть. США это понимают. Ещё про продовольственную безопасность не забывайте, удобрения делаются из природного газа, а если его нет то проблемы с уродам, поэтому США сняли санкции с Беларусь - калий (вроде так называется). Это был краткий рассказ, что происходит, а из этого делать выводы каждому свои. Можно запастись гречкой, но зачем, у нас с производством удобрений проблем нет, а в других странах....
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Alexander Orsi
      Alexander Orsi
      8 минут назад
      -
      0
      +
      Ilya, а теперь вспомним КТО "перекрыл вентиль" , шантажируя Европу , что бы Украине не помогала . Европа шантажу не поддалась и решила больше с вымогателем не связываться - рынок потерян . Навсегда .
      Ответить
      -
      0
      +
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Космическое питание: вчера, сегодня, завтра
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Апр
1500
Рождение небоскребов
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Мифы о расах
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
2000
Болезни древних людей
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Биология: доказательства эволюции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Апр
800
Всемирная история успеха: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
17 апреля, 17:19
МГППУ

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.

МГППУ
# выгорание
# образование
# Психология
# учителя
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

    18 апреля, 12:33

  2. Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

    18 апреля, 10:00

  3. Российские ученые рассказали, как ИИ сможет ускорить исследования в геофизике и медицине

    17 апреля, 18:58

  4. Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

    17 апреля, 17:19
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Tery Fox
7 минут назад
в той же марианской впадине неизвестных науке существ....невероятно высока....жизнь в столь впечатляющих параметрах на такой глубине и таким

Инфографика: на какой глубине какие  обитатели океана живут

Alexander Orsi
8 минут назад
Ilya, а теперь вспомним КТО "перекрыл вентиль" , шантажируя Европу , что бы Украине не помогала . Европа шантажу не поддалась и решила больше с

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Иван Колупаев
14 минут назад
Aitneics, думаю как раз политологов и экономистов заменить не так сложно 😏 Как показывает практика точность их прогнозов редко превышает 50% а такое

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Anatolii Ivaniushyn
47 минут назад
Гризли крупнее бурого медведя. Но мы его не будем ставить в рейтинг, он же враждебный американец.

Инфографика: все медведи мира по размеру

Rob Hasky
2 часа назад
ayub, ну конечно мусульманская шл&шка будет плакать о евреях по абсолютно рандомным поводам, сын аллахнутой овцы. Хорошо что вас в аззе уничтожают

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

Александр Ака Хрум
2 часа назад
Aleksandre, территория современной грузии, это родина виноделия в принципе.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Aitneics Secniv
2 часа назад
2) Многие наши знания просто невыразимы в словах. Мы можем знать что-то в общих чертах, чувствовать что-то, но ни в одном языке нет подходящего слова

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Aitneics Secniv
2 часа назад
1) ИИ возьмёт на себя программирование - это ладно. Это код, это алгоритмы,формулы, математика. Вычислительные машины в принципе создавались для

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Elusive Joe
3 часа назад
С нынешним отношением к учителям, они скоро и "первую молодость" проживать перестанут

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

Иван Колупаев
3 часа назад
Антон, вот иранцы что-то мутят на своей территории а Трамп против. Это нарушение суверенитета или другое?

Жители каких стран работают дольше всех

Владислав Сафонов
3 часа назад
Алексей, он стада медведей отбился?

Инфографика: все медведи мира по размеру

Ilya Knyazev
4 часа назад
Владимир, правильно, России для этого и перекрыли кран, чтоб США могли добывать и продавать больше своего газа. Если бы России его не перекрыли, для

Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире

Ser Roman
4 часа назад
Коля, да россия самая вежливая, видим уже много лет в Украине. Можно ещё список из 59 стран приложить за последние 100 лет. А забыл за моль вежливую ещё

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Илья Дмитриев
4 часа назад
Игорь, попа болит от негров и индусов?

Лидеры по приросту населения с 2000 года: рейтинг стран

Max Manukovsky
4 часа назад
​Небольшое уточнение: PhD — это общее название ученой степени доктора наук на Западе, а не указание на специальность «философия». Степень PhD может

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

ayub magomedov
4 часа назад
Угораете? Нафига наместнику от айпак уметь кодить , его миссия другая

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

1 2
5 часов назад
Так о чём же кашалоты говорят? Когда расшифруем?

В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

Sam Dowson
5 часов назад
"аноды — отрицательные электроды" - а катоды положительные, получается? В литий-ионных аккумуляторах полярность электродов меняется местами в

Как кремний меняет аккумуляторы электромобилей: наглядная инфографика

Sergey Rogin
5 часов назад
Да и так понятно, что всем обычным людям габелла. И всем плевать. Одни слишком жадные, другие слишком тупые, чтобы понять, что жадные просто сожрут

Генеральный директор Palantir заявил, что ИИ заменит всех в гуманитарных науках

Владимир O
5 часов назад
Альтман не умеет программировать, а Завьялова не умеет перечитывать хотя бы заголовки своих материалов перед публикацией.

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно