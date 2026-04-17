Рейтинг крупнейших стран-производителей природного газа в мире
Соединенные Штаты уверенно вырвались вперед, став крупнейшим производителем природного газа: в 2024 году на их долю пришлось около четверти мирового предложения.
Эта инфографика, основанная на последних данных Управления энергетической информации США (EIA), демонстрирует, насколько производство сосредоточено в руках ограниченного числа стран, формирующих основу глобальных энергетических рынков.
В 2024 году США добыли 1069 миллиардов кубических метров (или 37 751 миллиард кубических футов) природного газа — это более чем в 1,6 раза превышает показатели России и почти равняется совокупной добыче Ирана и Китая. Ни одна другая страна даже близко не подходит к этим объемам. Разрыв между США и Россией превышает общий объем добычи большинства стран из первой десятки.
После первой четверки лидеров объемы резко снижаются: ни одна страна не превышает отметку в 212 миллиардов кубических метров (или 7 500 миллиардов кубических футов). Второй эшелон возглавляют Канада и Катар, за которыми следует группа стран — экспортеров сжиженного природного газа и региональных поставщиков. Этот резкий спад подчеркивает, насколько концентрировано мировое производство на самом верху.
В совокупности эти страны образуют ядро глобальной системы поставок газа, охватывая Северную Америку, Евразию, Ближний Восток и ключевые центры экспорта СПГ.
С 2005 года добыча природного газа в США выросла примерно втрое — благодаря гидроразрыву пласта, который сделал экономически выгодной разработку сланцевых месторождений. Этот скачок во многом объясняет, почему США так далеко опередили других производителей и стали ключевым игроком как в трубопроводных поставках, так и на рынке СПГ.
Недавняя напряженность на Ближнем Востоке нарушила работу газовой инфраструктуры и морских маршрутов — особенно в районе Ормузского пролива, одного из важнейших узлов мировой энергетической торговли.
В условиях ограниченных поставок глобальные рынки все больше опираются на крупных и надежных производителей. Это еще сильнее усиливает роль США, которые лидируют как по объему добычи, так и по экспорту сжиженного газа.
