Спутник сделал один из самых четких снимков космического телескопа «Хаббл»
Космический телескоп «Хаббл» на этот раз сам оказался в роли объекта съемки — и получил впечатляющий подарок ко дню рождения.
В пятницу, 24 апреля, когда «Хаббл» отметил свое 36-летие, компания Vantor из Колорадо опубликовала эффектный снимок крупным планом. Фотографию сделал накануне один из ее спутников наблюдения Земли серии WorldView Legion.
Снимок был получен 23 апреля 2026 года с расстояния всего около 61,8 километра — редчайшая перспектива для одного из самых знаковых научных инструментов человечества. Благодаря разрешению порядка четырех сантиметров на пиксель отчетливо видны цилиндрический корпус телескопа, блестящая термозащита, развернутые солнечные панели и даже открытая апертура в передней части.
Компания Vantor (ранее известная как Maxar Intelligence) управляет шестью спутниками WorldView Legion, работающими на орбите высотой около 518 километров. Эти аппараты способны различать объекты размером до 30 сантиметров на поверхности Земли.
Новый снимок получил спутник WorldView Legion 4, выведенным на орбиту в августе 2024 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX.
Сам «Хаббл» был запущен на низкую околоземную орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла Discovery. Изначально телескоп столкнулся с серьезной проблемой — дефектом главного зеркала, который астронавты исправили во время сервисной миссии в 1993 году. С тех пор он остается одним из самых продуктивных инструментов астрономии, подарив человечеству множество поразительных снимков космоса.
Хотя в последние годы «Хаббл» все чаще демонстрирует признаки старения, он по-прежнему продолжает вести важные научные наблюдения и совершать открытия. В NASA рассчитывают, что телескоп сможет проработать как минимум до 2035 года.
