Инфографика: рейтинг стран по числу людей, получивших образование после школы
В каких-то странах высшее образование доступно для большинства граждан, в других — остается редкой привилегией. На инфографике показано, какая доля жителей стран мира в возрасте от 25 до 64 лет получила послешкольное образование — в некоторых колледжах или в вузах.
Авторы инфографики использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) из доклада «Взгляд на образование — 2025». Они включают не только выпускников университетов, но и других высших образовательных учреждений, коротких программ и некоторых колледжей.
Лидирует в рейтинге Канада. Там дипломы получили 63% взрослых граждан. Это единственная страна в рейтинге, преодолевшая отметку в 60%.
Еще в десяти странах рейтинга образование после школы получили более 50% граждан. В число этих стран вошли Ирландия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Великобритания, Австрия, Швеция, Израиль, США и Норвегия.
Внизу рейтинга оказалась ЮАР. Там лишь 9% жителей получили образование после школы. Любопытно, что среди аутсайдеров оказались Индия (14%) и Китай (19%).
Важно учитывать, что в рейтинг вошли не все страны мира. Среди прочего, там нет России. Однако еще в 2021 году Организация экономического сотрудничества и развития включала Россию в число стран, где образование после школы получили более 50% населения страны.
