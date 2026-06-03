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От цеппелинов до огнеметов: пять видов оружия Первой мировой, которые изменили войну
Первая мировая война радикально изменила способы ведения войны. Впервые в истории государства объединили на поле боя промышленное производство, химию, авиацию и тяжелую инженерную технику.
Ниже пять наиболее необычных технологий, превративших Первую мировую в один из самых технологически шокирующих конфликтов своего времени.
1. Цеппелины
Задолго до появления современных бомбардировщиков Германия использовала гигантские дирижабли-цеппелины для воздушных атак на города. Эти огромные аппараты, наполненные водородом, пересекали Ла-Манш и бомбили Лондон и другие британские города. Для многих мирных жителей это стало первым случаем, когда война пришла прямо в небо над их домами.
В начале войны цеппелины было трудно перехватить, поскольку они летали выше большинства тогдашних самолетов. Однако у них существовала критическая слабость — водород. С распространением зажигательных боеприпасов дирижабли начали превращаться в огромные огненные шары после попадания.
2. «Парижская пушка»
Немецкая «Парижская пушка» выглядела как оружие из научной фантастики. Это гигантское артиллерийское орудие могло стрелять снарядами на расстояние 120 километров, позволяя обстреливать Париж, не приближаясь к городу.
Особенно необычной была траектория полета снарядов: они поднимались настолько высоко, что ненадолго достигали стратосферы, прежде чем снова устремиться к Земле. Когда в 1918 году начались обстрелы, жители Парижа сначала решили, что бомбы сбрасывают самолеты — настолько далеко находилось само орудие, что звук выстрела был не слышен.
Хотя «Парижская пушка» не отличалась высокой точностью, она стала мощным оружием психологического давления и продемонстрировала, что государства уже тогда экспериментировали с дальнобойными ударами задолго до появления ракет.
3. Отравляющий газ
Химическое оружие стало одной из самых мрачных страниц Первой мировой войны. Германия впервые провела масштабную газовую атаку с применением хлора во время Второй битве при Ипре в 1915 году. Вскоре обе стороны начали использовать еще более смертоносные вещества — фосген и иприт.
В отличие от пуль и осколков, отравляющий газ убивал медленно. Солдаты получали химические ожоги, слепли и страдали от тяжелых повреждений легких. Многие погибали в мучениях от удушья, а выжившие нередко оставались инвалидами на всю жизнь.
Противогазы быстро стали обязательной частью экипировки, а смена направления ветра превращалась для солдат в постоянный источник ужаса.
4. Подводные лодки U-boat
Немецкие подводные лодки U-boat полностью изменили морскую войну. Эти субмарины могли скрытно действовать под водой и атаковать корабли практически без предупреждения.
Великобритания критически зависела от поставок продовольствия и ресурсов по морю, и Германия рассчитывала с помощью подводной войны постепенно изолировать страну от остального мира.
U-boat топили не только военные корабли, но и гражданские суда, включая знаменитый лайнер RMS Lusitania, затонувший в 1915 году. Их успех заставил флоты срочно разрабатывать новые методы защиты: систему конвоев, противолодочные корабли и технологии обнаружения субмарин, сыгравшие затем ключевую роль уже во Второй мировой войне.
5. Огнеметы
Германия первой сумела эффективно применить переносные огнеметы в боевых условиях. Эти устройства выбрасывали струи горящего топлива прямо в вражеские окопы и укрепления.
В условиях траншейной войны, где солдаты скрывались в блиндажах и укрепленных позициях, огнеметы оказались особенно эффективны для выкуривания противника из укрытий.
Хотя число жертв от огнеметов было относительно невелико по сравнению с артиллерией или пулеметами, психологический эффект оказался колоссальным. Многие солдаты боялись огнеметов даже сильнее пуль из-за чудовищных ожогов и мучительной смерти, которые они причиняли.
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