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От цеппелинов до огнеметов: пять видов оружия Первой мировой, которые изменили войну

Первая мировая война радикально изменила способы ведения войны. Впервые в истории государства объединили на поле боя промышленное производство, химию, авиацию и тяжелую инженерную технику.

Дирижабль / © Wikimedia Commons

Ниже пять наиболее необычных технологий, превративших Первую мировую в один из самых технологически шокирующих конфликтов своего времени.

1. Цеппелины

Задолго до появления современных бомбардировщиков Германия использовала гигантские дирижабли-цеппелины для воздушных атак на города. Эти огромные аппараты, наполненные водородом, пересекали Ла-Манш и бомбили Лондон и другие британские города. Для многих мирных жителей это стало первым случаем, когда война пришла прямо в небо над их домами.

В начале войны цеппелины было трудно перехватить, поскольку они летали выше большинства тогдашних самолетов. Однако у них существовала критическая слабость — водород. С распространением зажигательных боеприпасов дирижабли начали превращаться в огромные огненные шары после попадания.

«Парижская пушка» / © Wikimedia Commons

2. «Парижская пушка»

Немецкая «Парижская пушка» выглядела как оружие из научной фантастики. Это гигантское артиллерийское орудие могло стрелять снарядами на расстояние 120 километров, позволяя обстреливать Париж, не приближаясь к городу.

Особенно необычной была траектория полета снарядов: они поднимались настолько высоко, что ненадолго достигали стратосферы, прежде чем снова устремиться к Земле. Когда в 1918 году начались обстрелы, жители Парижа сначала решили, что бомбы сбрасывают самолеты — настолько далеко находилось само орудие, что звук выстрела был не слышен.

Хотя «Парижская пушка» не отличалась высокой точностью, она стала мощным оружием психологического давления и продемонстрировала, что государства уже тогда экспериментировали с дальнобойными ударами задолго до появления ракет.

3. Отравляющий газ

Химическое оружие стало одной из самых мрачных страниц Первой мировой войны. Германия впервые провела масштабную газовую атаку с применением хлора во время Второй битве при Ипре в 1915 году. Вскоре обе стороны начали использовать еще более смертоносные вещества — фосген и иприт.

В отличие от пуль и осколков, отравляющий газ убивал медленно. Солдаты получали химические ожоги, слепли и страдали от тяжелых повреждений легких. Многие погибали в мучениях от удушья, а выжившие нередко оставались инвалидами на всю жизнь.

Противогазы быстро стали обязательной частью экипировки, а смена направления ветра превращалась для солдат в постоянный источник ужаса.

Подлодка U-boat / © Wikimedia Commons

4. Подводные лодки U-boat

Немецкие подводные лодки U-boat полностью изменили морскую войну. Эти субмарины могли скрытно действовать под водой и атаковать корабли практически без предупреждения.

Великобритания критически зависела от поставок продовольствия и ресурсов по морю, и Германия рассчитывала с помощью подводной войны постепенно изолировать страну от остального мира.

U-boat топили не только военные корабли, но и гражданские суда, включая знаменитый лайнер RMS Lusitania, затонувший в 1915 году. Их успех заставил флоты срочно разрабатывать новые методы защиты: систему конвоев, противолодочные корабли и технологии обнаружения субмарин, сыгравшие затем ключевую роль уже во Второй мировой войне.

Огнемет / © Wikimedia Commons

5. Огнеметы

Германия первой сумела эффективно применить переносные огнеметы в боевых условиях. Эти устройства выбрасывали струи горящего топлива прямо в вражеские окопы и укрепления.

В условиях траншейной войны, где солдаты скрывались в блиндажах и укрепленных позициях, огнеметы оказались особенно эффективны для выкуривания противника из укрытий.

Хотя число жертв от огнеметов было относительно невелико по сравнению с артиллерией или пулеметами, психологический эффект оказался колоссальным. Многие солдаты боялись огнеметов даже сильнее пуль из-за чудовищных ожогов и мучительной смерти, которые они причиняли.

Первая мировая война стала не просто столкновением армий. Она превратилась в гигантский испытательный полигон для новых военных технологий, определивших развитие вооруженных конфликтов на целое столетие вперед.