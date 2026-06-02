Экспериментальный X-59 подготовили к первому сверхзвуковому полету

Экспериментальный самолет NASA X-59 вплотную приблизился к одному из важнейших этапов своей программы испытаний — первому полету на сверхзвуковой скорости.

Экспериментальный самолет X-59 / © NASA

X-59 представляет собой уникальный экспериментальный самолет, созданный для проверки технологий «тихого сверхзвука». Его необычная вытянутая форма призвана значительно уменьшить громкость ударной волны, возникающей при преодолении звукового барьера.

Главная цель проекта — разработать технологии, которые позволят будущим пассажирским самолетам летать быстрее скорости звука, не создавая разрушительных и крайне шумных звуковых ударов на земле. Если это удастся, существующие ограничения на сверхзвуковые полеты над сушей могут быть пересмотрены.

После первого испытательного полета в октябре 2025 года и еще четырнадцати испытательных вылетов, проведенных с марта 2026-го, X-59 готовится к своему первому выходу на сверхзвуковой режим.

По данным NASA, во время предстоящего полета самолет должен достичь скорости примерно 1489 километров в час на высоте около 16,7 километра.