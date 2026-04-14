Заправочные испытания Long March 10B указали на скорый дебют многоразовой китайской ракеты

Китай провел, по всей видимости, генеральную репетицию заправки ракеты Long March 10B, что открывает путь к ее возможному запуску уже в ближайшие недели.

Испытания Long March 10 («Чанчжэн-10») / © CASC

Испытания состоялись в прошлые выходные на коммерческом космодроме на острове Хайнань, недалеко от национального космодрома Вэньчан. Неофициальные изображения и видеозаписи, появившиеся в последние дни в китайских социальных сетях, демонстрируют выкатку ракеты и, по всей видимости, комплексные проверки. Судя по кадрам, первая и вторая ступени были заправлены топливом, после чего произведен его слив.

Ракета диаметром пять метров может впервые отправиться в космос уже в ближайшие недели. При этом официальных заявлений о запуске, равно как и уведомлений о закрытии воздушного пространства — обычно сопровождающих государственные пусковые кампании, — пока не поступало.

Long March 10B представляет собой грузовую модификацию ракеты Long March 10A, предназначенной для вывода нового пилотируемого корабля на низкую околоземную орбиту. В феврале одноразовый испытательный образец первой ступени 10A использовался для проведения теста аварийного спасения в полете для пилотируемого корабля «Мэнчжоу». После этого ступень выполнила управляемое торможение двигателями и приводнилась рядом с судном-спасателем.

Успех этого испытания может позволить осуществить полноценную попытку возвращения ступени уже при орбитальном запуске Long March 10B. Предполагается, что первые ступени ракет 10A и 10B будут возвращаться с помощью судна, оснащенного системой сетевого захвата: ступень будет перехватываться за специальные крюки, что позволит отказаться от посадочных опор.

Согласно ранее озвученным данным, Long March 10B, запуск которой планировался на первую половину 2026 года, сможет выводить до 11 000 килограммов полезной нагрузки на орбиту высотой 900 километров с наклонением 50 градусов — характеристики, соответствующие задачам мегасозвездия Guowang.

Эта ракета — одна из нескольких новых многоразовых носителей, разрабатываемых государственной корпорацией CASC, стремящейся увеличить частоту запусков, массу выводимых на орбиту грузов и обеспечить реализацию таких миссий, как пилотируемая высадка на Луну в ближайшие годы.

Серия создается на базе одноразовых ракет семейства Long March 5, дебютировавших около десяти лет назад и обеспечивших выполнение миссий по возврату лунного грунта, первой межпланетной экспедиции Китая и строительства орбитальной станции «Тяньгун».