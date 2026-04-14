Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
14 апреля, 08:50
Рейтинг: +46
Посты: 194

Заправочные испытания Long March 10B указали на скорый дебют многоразовой китайской ракеты

Китай провел, по всей видимости, генеральную репетицию заправки ракеты Long March 10B, что открывает путь к ее возможному запуску уже в ближайшие недели.

Испытания Long March 10 («Чанчжэн-10») / © CASC
Испытания состоялись в прошлые выходные на коммерческом космодроме на острове Хайнань, недалеко от национального космодрома Вэньчан. Неофициальные изображения и видеозаписи, появившиеся в последние дни в китайских социальных сетях, демонстрируют выкатку ракеты и, по всей видимости, комплексные проверки. Судя по кадрам, первая и вторая ступени были заправлены топливом, после чего произведен его слив.

Ракета диаметром пять метров может впервые отправиться в космос уже в ближайшие недели. При этом официальных заявлений о запуске, равно как и уведомлений о закрытии воздушного пространства — обычно сопровождающих государственные пусковые кампании, — пока не поступало.

Long March 10B представляет собой грузовую модификацию ракеты Long March 10A, предназначенной для вывода нового пилотируемого корабля на низкую околоземную орбиту. В феврале одноразовый испытательный образец первой ступени 10A использовался для проведения теста аварийного спасения в полете для пилотируемого корабля «Мэнчжоу». После этого ступень выполнила управляемое торможение двигателями и приводнилась рядом с судном-спасателем.

Успех этого испытания может позволить осуществить полноценную попытку возвращения ступени уже при орбитальном запуске Long March 10B. Предполагается, что первые ступени ракет 10A и 10B будут возвращаться с помощью судна, оснащенного системой сетевого захвата: ступень будет перехватываться за специальные крюки, что позволит отказаться от посадочных опор.

Согласно ранее озвученным данным, Long March 10B, запуск которой планировался на первую половину 2026 года, сможет выводить до 11 000 килограммов полезной нагрузки на орбиту высотой 900 километров с наклонением 50 градусов — характеристики, соответствующие задачам мегасозвездия Guowang.

Эта ракета — одна из нескольких новых многоразовых носителей, разрабатываемых государственной корпорацией CASC, стремящейся увеличить частоту запусков, массу выводимых на орбиту грузов и обеспечить реализацию таких миссий, как пилотируемая высадка на Луну в ближайшие годы. 

Серия создается на базе одноразовых ракет семейства Long March 5, дебютировавших около десяти лет назад и обеспечивших выполнение миссий по возврату лунного грунта, первой межпланетной экспедиции Китая и строительства орбитальной станции «Тяньгун». 

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Как квантовые технологии толкают человечество вперед
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
14 Апр
1000
Луперки и арвальские братья: магия плодородия и очищения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Чтение в эпоху перемен: опыты и правила
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Физика: звук
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Почему люди не проходят сквозь стены? Квантовая физика и ее применение
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Досократики — многоликое начало философии
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
15 Апр
800
Эпоха «классической демократии»: 1830-1840-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Апр
1400
Темное вещество и экзотические частицы в нейтронных звездах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Апр
Бесплатно
Исследователи параллельного мира: кто такие морские биологи?
ФизТех
Москва

13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
13 апреля, 09:50
Максим Абдулаев

Асгард-археи и бактерии впервые показали прямой контакт, создавший предка всех животных и растений

Микробиологи вырастили неизвестный ранее вид Асгард-архей из гиперсоленых микробных матов и впервые сделали 3D-снимки их прямого физического контакта с симбиотическими бактериями. Анализ томограмм показал встречное структурное движение: археи формируют сложную сеть из нитей и отпочковывающихся мембранных пузырьков, а бактерии прокладывают к этой сети прямые белковые нанотрубки. Визуализация подтверждает гипотезу о том, что эукариотические клетки возникли в результате тесного физического и метаболического переплетения двух микроорганизмов.

Биология
# археи
# прокариоты
# эволюция эукариот
13 апреля, 12:27
Evgenia Vavilova

«Майорановским фермионам для бедных» нашли практическое применение

Научное сообщество подходит к созданию квантовых компьютеров с разных сторон. В этой гонке технологий даже нежелательный эффект, сопровождающий еще ненайденную частицу, может стать частью вычислительной логики.

Физика
# квазичастицы
# Квантовые точки
# майорановские фермионы
# нулевые майорановские моды
# спин
# топологические кубиты
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. В ранней Вселенной обнаружили следы самых первых звезд

    14 апреля, 08:40

  2. Ученые показали, как искусственные атомы ведут себя под воздействием света

    13 апреля, 16:05

  3. Древние люди добывали камень еще 220 000 лет назад в Южной Африке

    13 апреля, 13:57

  4. В дельте Нила нашли храм неизвестного водного божества

    13 апреля, 13:20
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Mikhail Lukashev
16 минут назад
Тиберий, болезный, иди полечись. На благо пойдёт же твоей головушке. Кстати, всё ещё жду ссылку на письменность якутов до кириллицы.

Крупнейшие административные единицы мира

Самсон Петров
18 минут назад
Eli, в кастрюли, шо у рогулей на голове.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Дмитрий Ботвиненко
29 минут назад
Новости, которые мы не заслужили😐 Пойду сделаю снимок ночного неба, где скажу заметил как астронавт с МКС машет мне рукой, потом окажется что он

Астроном-любитель заснял в свой телескоп корабль Orion на пути к Луне

Михаил Кочнев
44 минуты назад
Любовь, Александр имел ввиду , что в последнее время все стали приезжать С москвы , возвращаться С магазина . Полное игнорирование " ИЗ"

В «Роскосмосе» рассказали об атаке БПЛА во время запуска спутника с «Плесецка»

Олег Шаршов
2 часа назад
Wolf,не знаю из какой ты страны,но,по возможности,зайди в любой магазин в России, в частности в Крыму,где я имею счастье жить,(если тебя,брехло,туда

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Неизвестная Личность
4 часа назад
Даниел, ара ущемился. Иди пожуй банан.

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Неизвестная Личность
5 часов назад
Artur, не пытайся умничать ара, вычитал где-то пару умных слов и теперь это надо показать окружающим.

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Ярослав Федак
7 часов назад
Андрей, Россия - это фиолетовый фон дружелюбия.

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Никитронин
8 часов назад
Тиберий, извини пожалуйста, давай не будем переходить на такое. Все нации, национальности и так далее хорошие, украинцы в том числе. Россия делает,

Крупнейшие административные единицы мира

Евгений Куликов
8 часов назад
Дважды в статье попадается 1950-й год Особенно крипово - карта 1950-го в верстах и следом перевод в километры

Карта Аральского моря 1853 года

Геннадий Михайлов
10 часов назад
Молдовы нет в списке, потому что шкала не позволяет указать более высокий уровень

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Wolf
11 часов назад
Eli, скоро им будет вообще срать нечем

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Андрей Шаболдин
11 часов назад
А где Россия-то???

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Eli Sima
11 часов назад
Зато русичи срут в кастрюли и постели.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Wolf
11 часов назад
Денис, бросай курить всякую дрянь

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Анищенкофф Александр
12 часов назад
вячеслав, за последние 10 лет такое ощущение, что сюда в Эстонию валом прикатило из Молдовы и Приднестровья. Про Украину я уж молчу. Да и вообще

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Коля Герасимов
12 часов назад
Dmitriy, поменьше невероятной чуши. Иначе совсем как то жалко выглядишь

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Анищенкофф Александр
12 часов назад
Алексей, мы тут в Эстонии любим употребить. Вобщем-то как и вся северная европа. Даже просто каждый вечер по бокалу красного - это уже за год 68 литров

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

фридон хабурзания
12 часов назад
Мне непонят как рашитал оператор ето не вазможно Ви видимо сравнивает по лотам кто випивал в ресторанах в кафе барах и всталоваяс аосталних Каму

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Vladimir Antonov
12 часов назад
Созанна, в России вообще штуки.. 15 атомных станций, такие проекты опасны. Швейцарцы что сами не способны созидать? Причем тут какие то китайцы?

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

