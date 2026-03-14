Рейтинг военных флотов мира в 2026 году
От охраны торговых маршрутов до демонстрации силы на мировых океанах — морская мощь остается одним из самых наглядных индикаторов глобальной военной силы.
Согласно Индексу мирового флота 2026 года, ВМС США остаются наиболее способной военно-морской силой в мире, хотя Китай располагает крупнейшим по числу кораблей флотом.
Индекс оценивает морскую мощь по шкале от 0 до 100, учитывая не просто количество кораблей, а общую боеспособность флота. В расчет входят такие показатели, как состав флота, передовые технологии и эффективность в боевых операциях.
ВМС США занимают первое место с оценкой 100, отражающей их способность действовать одновременно на нескольких океанских театрах. Несмотря на то, что численно американский флот не является крупнейшим, он сочетает в себе авианосцы, ядерные подводные лодки и современные эсминцы, что позволяет проецировать мощь по всему миру.
В 2026 году американский флот включал 20 крупных кораблей и 146 основных боевых единиц. Авианосные ударные группы, поддерживаемые дальнобойными ракетами и сложными системами наблюдения, дают ВМС США уровень оперативного охвата, с которым не может сравниться ни одна другая морская сила.
Военно-морские силы Китайской Народной Республики занимают второе место по общей боевой мощи с индексной оценкой 94, при этом флот выделяется как крупнейший в мире по числу кораблей.
Китайский флот насчитывает 157 основных боевых единиц и более 1 000 кораблей всего, что стало результатом масштабной программы судостроения за последние два десятилетия.
Пекин активно инвестировал в современные эсминцы, подводные лодки и авианосцы в рамках стратегии по защите морских торговых маршрутов и укреплению влияния в Южно-Китайском море и более широком Индо-Тихоокеанском регионе.
Россия занимает третье место с индексной оценкой 75. Российский флот оперирует 79 основными кораблями, поддерживаемыми значительным подводным компонентом.
Россия сохраняет серьезные возможности, особенно в области ядерных подводных лодок и ракетных систем. Москва продолжает сосредотачивать морскую стратегию в таких регионах, как Арктика, Северная Атлантика и Черное море, где она сохраняет стратегическое влияние.
Флот КНДР занимает четвертое место с индексной оценкой 72, в основном за счет численности кораблей. Военно-морские силы КНДР насчитывают около 385 кораблей, включая 75 основных боевых единиц, хотя у них нет крупных флагманских кораблей.
Большинство боевых единиц — это патрульные корабли, подводные лодки и прибрежные средства защиты, рассчитанные на региональные операции, а не на дальнобойное проецирование силы.
Несколько азиатских держав усиливают свои морские силы в условиях обострения стратегической конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе.
Япония занимает пятое место с индексной оценкой 60. Японский флот включает 75 кораблей с сильным акцентом на современные эсминцы, системы противоракетной обороны и подводные операции. Морская стратегия Японии сосредоточена на защите ключевых морских путей и поддержании стабильности в Восточной Азии.
Индия следует на шестом месте с индексной оценкой 51. В ее составе — два крупных корабля, 41 основная боевaя единица и примерно 290 кораблей всего. Индия постепенно расширяет свои морские возможности для обеспечения безопасности Индийского океана, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок.
В рейтинг также входят Южная Корея, Турция, Индонезия и Финляндия, чьи флоты в основном ориентированы на региональную оборону и морскую безопасность.
