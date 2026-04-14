Changan выпустит водородный автомобиль к 2027 году с рекордной эффективностью топливных элементов

Водородные топливные элементы по-прежнему остаются нишевой технологией: высокая стоимость и нехватка заправочной инфраструктуры мешают им стать массовым решением для легковых автомобилей. Тем не менее, электромобильный бренд Deepal, принадлежащий Changan, стремится занять заметное место в сегменте водородного транспорта для частных пользователей.

Седан Deepal SL03 / © Changan Automobile

Согласно сообщениям, Deepal уже вышла за рамки экспериментальной стадии, коммерциализировав топливный элемент первого поколения. По словам генерального менеджера Ю Чэна, технология уже применяется и превосходит текущие отраслевые стандарты более чем на 10%.

Интегрируя эту систему в седан Deepal SL03, компания демонстрирует, что водород может использоваться не только в грузовиках и автобусах, но и в обычных легковых автомобилях. На данный момент Changan входит в крайне узкий круг автопроизводителей, тестирующих подобные решения в пассажирских моделях, тогда как большинство отрасли рассматривает водород как перспективу отдаленного будущего или ограничивает его применением в тяжёлом транспорте.

Ожидается, что полноценный водородный легковой автомобиль Deepal появится в 2027 году. Это будет уже следующее поколение по сравнению с версией SL03 и, вероятно, предложит улучшения как в эффективности системы, так и в ее стоимости. Если первая версия была скорее демонстрацией возможностей, то вторая ориентирована на массовый рынок.

В настоящее время Changan разрабатывает топливный элемент второго поколения с целью добиться лидирующих показателей производительности и эффективности. Одним из ключевых направлений является снижение стоимости — прежде всего за счет удешевления топливных ячеек и систем хранения водорода, которые остаются самыми дорогими компонентами таких автомобилей.

Хотя точные характеристики пока не раскрываются, компания утверждает, что новая система превзойдет все существующие решения конкурентов.

В Китае парк водородного транспорта уже достиг примерно 30 000 единиц, при этом около 70% компонентов производится внутри страны. Однако технология по-прежнему используется преимущественно в промышленном и коммерческом сегменте.