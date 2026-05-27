Новый вид ископаемого аксолотля нашли в Мексике
До сих пор ископаемых аксолотлей в Мексике находили только в плейстоценовых отложениях, причем в виде разрозненных фрагментов. Теперь палеонтологи описали новый вид Ambystoma quetzalcoatli — полные скелеты из древнего озера возрастом 4,6 миллиона лет, которые оказались древнейшим свидетельством этого рода в Мексике.
Район Санта-Мария-Амаак в Мексике изучают с середины 1990-х годов. Сначала там нашли кости крупных млекопитающих, потом переключились на ископаемую флору, климат и геологию. В начале 2000-х геологи выяснили, что в позднем плиоцене там располагалось межгорное озеро площадью около 85 квадратных километров. Оно возникло из-за временного перекрытия русла реки Амаак. Абсолютный возраст найденных отложений составляет 4,2 миллиона лет.
Род аксолотлей Ambystoma — это эндемики Северной Америки. Сейчас известно 38 видов, 18 из них обитают в Мексике. Многие виды неотенические, то есть взрослые особи сохраняют личиночные признаки и живут в воде. Большая их часть описана на материалах из США и Канады, в Мексике до сих пор попадались лишь фрагменты из плейстоценовых отложений. Полных скелетов никто не находил.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Palaeontologia Electronica, изучили около дюжины образцов из местонахождения Санкторум. Среди образцов есть полные скелеты, сочлененные и частично раздавленные, а также изолированные позвонки и кости конечностей. Образцы тщательно проанализировали и сравнили с другими подобными. Для этого взяли скелеты 13 современных видов амбистом. Затем применили компьютерную томографию образцов из музейных коллекций, часть данных была из открытого репозитория MorphoSource Университета Дьюка.
Таким образом открыли новый вид, отличавшийся от других комбинацией нескольких признаков черепа. У него V-образная фенестра — отверстие, образованное неполным контактом предчелюстных костей. Лобные и теменные кости не смыкаются по средней линии, между ними остается узкая удлиненная кость, которая видна у особей разного возраста. В позвоночнике 17 туловищных позвонков, тогда как у других видов их от 14 до 16. Сами позвонки довольно коренастые, немного длиннее, чем у современных мексиканских видов.
Авторы научной работы определили вид, названный A. quetzalcoatli, в группу тигровой саламандры. Сходство черепа с видами A. mexicanum и A. taylori позволяет предположить, что новый вид — сестринский по отношению к другим североамериканским видам. Однако более ранние работы показали, что видообразование аксолотлей, в частности тигровых саламандр, в этом регионе шло значительно позже, чем время обитания открытого вида. Следовательно, находка возрастом более четырех миллионов лет означает, что A. quetzalcoatli относится к более древней волне.
Такой вывод, в свою очередь, подтверждает эндемизм обитающих в регионе видов. Изоляция, созданная горами на стыке гор Сьерра-Мадре-Орьенталь и Трансмексиканского вулканического пояса, способствовала появлению уникальных видов растений и мелких позвоночных. Как отметили исследователи, A. quetzalcoatli стал уже десятым эндемичным видом из этих отложений.
