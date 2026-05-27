27 мая, 13:16
Андрей Серегин
Новый вид ископаемого аксолотля нашли в Мексике

До сих пор ископаемых аксолотлей в Мексике находили только в плейстоценовых отложениях, причем в виде разрозненных фрагментов. Теперь палеонтологи описали новый вид Ambystoma quetzalcoatli — полные скелеты из древнего озера возрастом 4,6 миллиона лет, которые оказались древнейшим свидетельством этого рода в Мексике.

Реконструкция фауны позднего плиоцена в Мексике. На переднем плане открытый учеными вид аксолотля A. quetzalcoatli / © Diana Guzmán-Madrid

Район Санта-Мария-Амаак в Мексике изучают с середины 1990-х годов. Сначала там нашли кости крупных млекопитающих, потом переключились на ископаемую флору, климат и геологию. В начале 2000-х геологи выяснили, что в позднем плиоцене там располагалось межгорное озеро площадью около 85 квадратных километров. Оно возникло из-за временного перекрытия русла реки Амаак. Абсолютный возраст найденных отложений составляет 4,2 миллиона лет.

Род аксолотлей Ambystoma — это эндемики Северной Америки. Сейчас известно 38 видов, 18 из них обитают в Мексике. Многие виды неотенические, то есть взрослые особи сохраняют личиночные признаки и живут в воде. Большая их часть описана на материалах из США и Канады, в Мексике до сих пор попадались лишь фрагменты из плейстоценовых отложений. Полных скелетов никто не находил.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Palaeontologia Electronica, изучили около дюжины образцов из местонахождения Санкторум. Среди образцов есть полные скелеты, сочлененные и частично раздавленные, а также изолированные позвонки и кости конечностей. Образцы тщательно проанализировали и сравнили с другими подобными. Для этого взяли скелеты 13 современных видов амбистом. Затем применили компьютерную томографию образцов из музейных коллекций, часть данных была из открытого репозитория MorphoSource Университета Дьюка.

Таким образом открыли новый вид, отличавшийся от других комбинацией нескольких признаков черепа. У него V-образная фенестра — отверстие, образованное неполным контактом предчелюстных костей. Лобные и теменные кости не смыкаются по средней линии, между ними остается узкая удлиненная кость, которая видна у особей разного возраста. В позвоночнике 17 туловищных позвонков, тогда как у других видов их от 14 до 16. Сами позвонки довольно коренастые, немного длиннее, чем у современных мексиканских видов.

Авторы научной работы определили вид, названный A. quetzalcoatli, в группу тигровой саламандры. Сходство черепа с видами A. mexicanum и A. taylori позволяет предположить, что новый вид — сестринский по отношению к другим североамериканским видам. Однако более ранние работы показали, что видообразование аксолотлей, в частности тигровых саламандр, в этом регионе шло значительно позже, чем время обитания открытого вида. Следовательно, находка возрастом более четырех миллионов лет означает, что A. quetzalcoatli относится к более древней волне.

Такой вывод, в свою очередь, подтверждает эндемизм обитающих в регионе видов. Изоляция, созданная горами на стыке гор Сьерра-Мадре-Орьенталь и Трансмексиканского вулканического пояса, способствовала появлению уникальных видов растений и мелких позвоночных. Как отметили исследователи, A. quetzalcoatli стал уже десятым эндемичным видом из этих отложений.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

26 мая, 18:04
НИТУ МИСИС

Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей

26 мая в России отмечается День российского предпринимательства, подчеркивающий важность среднего и малого бизнеса для экономики государства. Многие бизнесмены начинают свой путь в университете. Современные вузы все чаще становятся пространством, где дипломные проекты превращаются в технологические продукты, а студенты — в предпринимателей еще до окончания учебы. О том, почему университетская среда становится важной частью стартап-экосистемы и какие инструменты действительно помогают запускать проекты, рассказывает проректор по образованию НИТУ МИСИС Андрей Воронин.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Айрат Хусаинов
5 минут назад
Приведенные данные по максимальным скоростям лифтов современных высоток. Не средних скоростей! У нас в РФ отечественные лифты имеют скорость до 6

Рейтинг стран с самой высокой скоростью подъема лифтов

Райнер Фауст
14 минут назад
Евгений, так тут не в количестве бананов мериют, а в долларах, Эквадор тебе одну тону за пару ₽ продадут, а в Сингапуре ты на эти деньги только пол

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Alex Borushkov
26 минут назад
Андрей, Смотри Киселёва и дальше. Он тебе и не такого понарасскажет.

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Alex Borushkov
28 минут назад
Дмитрий, четвёртое место!?))) Да ты просто сказочный .... Зайди на сайт МВФ или Всемирного банка и глянь. 9-ая экономика. До СВО мы 5-ми были, даже Путин

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Махарби Гербиев
1 час назад
У меня в доме лифт день работает, два дня отдыхает. Управляшке пофиг, лифтерам не дозвониться. Это ещё хорошо, что я на 4-м живу, а дом то 17 этажей. И

Рейтинг стран с самой высокой скоростью подъема лифтов

Victor Medvedev
1 час назад
Особенно впечатляетя Сингапур, видимо грибы на крышах выращивает и Ирландия, вероятно рожь на моллах?

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

miller chaney
1 час назад
Но по факту, американцы заслуженно держат сотку. Дело же не в количестве патрульных катеров, а в тоннаже, технологиях и, главное, логистике. Пачка

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Юлия Владимирская
1 час назад
Пак, ну, угадальщик х-в, всосал

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Юлия Владимирская
2 часа назад
Пак, ты швайна славянская. Все страны славянские - мухосрани, вместе с Китаем, Индией, Бразилией, Пакистаном и всеми остальными дырками. Вечные

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Юлия Владимирская
2 часа назад
Пак, э, ты шерсть славянская, ты кого назвал хохлушкой? Вы - русня, ваши каклобратья - один х

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

хомяку на
2 часа назад
Нязберди, Питере такого здание нету.

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Пак Ман
2 часа назад
Юлия, ты конечно очень смешная. Называешь Китай банановый республикой? Ты сама то откуда? Дай угадаю, Дуркаина? страна без своего мнения, без своего

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Юрий Романов
2 часа назад
Это безумие я представляю как эксперимент и испытание в строительстве. Нет смысла находиться в таких зданиях это огромные расходы по его

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Юлия Владимирская
2 часа назад
Гани, сила в чём? Такая же огромная беспонтовая мухосрань. Авторитарная банановая республика. Пурашка - мировая бензоколонка, а китаезы мировая

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Гани
2 часа назад
Юлия, плюс за то что он в жопе но минус за Китай Китай это сила

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Дмитрий Дмитриев
2 часа назад
Сергей, а где твоя урина, окраинец с ай-кью 78)))?!за 30 с лишним лет, не каких достижений, от урины толку ноль, бомжатская, попрашайническая помойка...

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Александр Березин
2 часа назад
Alexander, это они в "Известиях" заряжаются за несколько минут. А в реальном мире электромобили в 80% случаев заряжаются от низковольтных зарядок. См.

Минуты вместо часов: CATL запустила сеть быстрой замены батарей для легких электрогрузовиков в Китае

Alexander Orsi
2 часа назад
Заголовок вводит в заблуждение: современные электромобили заряжаются за несколько минут , часы разницы накапливаются за многолетнюю

Минуты вместо часов: CATL запустила сеть быстрой замены батарей для легких электрогрузовиков в Китае

Александр Березин
3 часа назад
Сергей, по ссылке легко видеть, что там "в Москве-реке на входе и на выходе из города, в реке Десна и из болота в районе г. Шатура". Вряд ли до

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Александр Березин
3 часа назад
Kostik, "Это уже не частички пыли, который можно увидеть в микроскоп, и которые не проходят через клеточные стенки и гематоэнцефалический барьер, а

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

