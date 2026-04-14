Названа дата первого полета новейшего истребителя шестого поколения F-47

Художественное изображение F-47 / © U.S. Air Force

В бюджетной заявке на 2027 финансовый год говорится, что первый полет перспективного F-47, создаваемого корпорацией Boeing в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), намечен на 2028 год.

Для реализации этих планов администрация Дональда Трампа намерена значительно нарастить финансирование. На 2027 год запрошено свыше пяти миллиардов долларов — в дополнение к 3,4 миллиарда, выделенным ранее. В Белом доме подчеркнули, что ускорение разработки и запуска в производство нового самолета является приоритетом: он должен обеспечить США господство в воздухе и служить фактором сдерживания потенциальных противников.

Однако усиление поддержки программы ВВС происходит за счет другого амбициозного проекта — палубного истребителя следующего поколения F/A-XX для ВМС. Его финансирование предлагается урезать до 140 миллионов долларов, несмотря на то что ранее Конгресс уже увеличивал бюджет до 1,7 миллиарда. В Вашингтоне полагают, что одновременная реализация двух столь сложных программ создает чрезмерную нагрузку на промышленность и может затормозить более приоритетный F-47.

Окончательное решение остается за Конгрессом, который вправе пересмотреть распределение средств.

Изначально F-47 задумывался как преемник F-22, однако теперь речь идет о длительной совместной эксплуатации этих машин. При этом именно F-22 должен стать первой платформой, интегрированной с так называемыми «беспилотными ведомыми» в рамках программы Collaborative Combat Aircraft, на которую также планируется выделить значительные средства — около 1,5 миллиарда долларов.

Считается, что демонстрационные образцы NGAD от Boeing и Lockheed Martin фактически проходят испытания еще с 2020 года и уже накопили сотни часов налета, что должно ускорить создание серийной версии. Впрочем, на фоне регулярно появляющихся в открытом доступе снимков китайских прототипов выглядит необычно, что за все эти годы американские разработки ни разу не попали в объективы камер.

По сравнению с истребителями пятого поколения, F-47 должен обладать большей дальностью полета, улучшенной малозаметностью и более высокой эксплуатационной готовностью. ВВС США рассчитывают закупить не менее 185 таких самолетов, при этом стоимость одного может достигать 300 миллионов долларов.