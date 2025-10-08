Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пентагон выберет подрядчика палубного истребителя нового поколения F/A-XX в ближайшие дни
Министерство обороны США должно вскоре определить, какая компания займется разработкой и созданием следующего поколения палубного истребителя F/A-XX для ВМС. Как сообщило издание Reuters, министр обороны США Пит Хегсет лично дал «зеленый свет» на выбор подрядчика.
Новый F/A-XX станет частью программы Next Generation Air Dominance (NGAD) — ключевого направления в обновлении авиации ВМС США. Машина должна сочетать технологии малозаметности, искусственного интеллекта (ИИ) и возможность взаимодействия с беспилотными ведомыми.
Программа F/A-XX остается еще более закрытой, чем проект истребителя ВВС США следующего поколения NGAD (F-47), представленный ранее в этом году. При этом решение по F/A-XX задерживается уже на несколько месяцев.
По последним данным, на финальном этапе конкурса остались две компании.
Northrop Grumman — один из участников. После выхода из программы NGAD около 2023 года компания сосредоточилась на F/A-XX и бомбардировщике B-21 Raider. Ранее этим летом Northrop Grumman представила концепт своего варианта F/A-XX.
Вторым предполагаемым участником считается Boeing, основной подрядчик F-47. При этом оборонную компанию Lockheed Martin, по данным источников, исключили из конкурса в марте.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
