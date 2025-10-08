Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пентагон выберет подрядчика палубного истребителя нового поколения F/A-XX в ближайшие дни

Министерство обороны США должно вскоре определить, какая компания займется разработкой и созданием следующего поколения палубного истребителя F/A-XX для ВМС. Как сообщило издание Reuters, министр обороны США Пит Хегсет лично дал «зеленый свет» на выбор подрядчика.

Концепт F/A-XX от Boeing / Boeing

Новый F/A-XX станет частью программы Next Generation Air Dominance (NGAD) — ключевого направления в обновлении авиации ВМС США. Машина должна сочетать технологии малозаметности, искусственного интеллекта (ИИ) и возможность взаимодействия с беспилотными ведомыми.

Программа F/A-XX остается еще более закрытой, чем проект истребителя ВВС США следующего поколения NGAD (F-47), представленный ранее в этом году. При этом решение по F/A-XX задерживается уже на несколько месяцев.

По последним данным, на финальном этапе конкурса остались две компании.

Northrop Grumman — один из участников. После выхода из программы NGAD около 2023 года компания сосредоточилась на F/A-XX и бомбардировщике B-21 Raider. Ранее этим летом Northrop Grumman представила концепт своего варианта F/A-XX.

Вторым предполагаемым участником считается Boeing, основной подрядчик F-47. При этом оборонную компанию Lockheed Martin, по данным источников, исключили из конкурса в марте.