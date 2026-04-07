На крыше мира: в Тибете построят рекордную солнечную электростанцию
На юго-западе Китая в Сицзанском автономном районе 6 апреля 2026 года стартовало строительство масштабного проекта в сфере чистой энергетики. Он станет важным шагом к созданию стабильных источников возобновляемой энергии.
Объект расположен в уезде Дангсюн на высоте 4550 метров над уровнем моря и уже признан самой высокогорной солнечной тепловой электростанцией башенного типа в мире.
В отличие от привычных солнечных панелей, напрямую преобразующих свет в электричество, этот проект — известный как Wumatang — использует технологию концентрированной солнечной энергии.
Вместо плоских панелей здесь применяется огромное поле изогнутых зеркал U-образной формы. Они фокусируют солнечные лучи на трубках, заполненных специальным маслом. Нагретое масло передает тепло резервуарам с расплавленной солью, создавая своего рода гигантский «тепловой аккумулятор».
Благодаря этому станция способна вырабатывать электроэнергию даже после захода солнца — до шести часов, что помогает решить одну из главных проблем возобновляемой энергетики: ее нестабильность.
Работа на высоте почти 5000 метров сопряжена с серьезными трудностями. Разреженный воздух и резкие перепады температур между днем и ночью создают тяжелые условия для строителей. Чтобы обеспечить безопасность, на площадке установлены системы обогрева и подачи кислорода в жилых помещениях, а также барокамеры высокого давления для ускоренного восстановления работников.
Проект реализуется с учетом местной экосистемы по модели «солнечная энергия + выпас скота». Оборудование установлено на высоте, позволяющей животным свободно пастись под ним, сохраняя традиционный уклад жизни местных пастухов.
После ввода в эксплуатацию в 2027 году станция будет вырабатывать около 719 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Это позволит сократить сжигание примерно 216 900 тонн угля в год и уменьшить выбросы углекислого газа более чем на 652 300 тонн, способствуя улучшению качества воздуха в регионе.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц
Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.
Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
15 Июня, 2017
Вопросы читателей (ч. 4)
20 Сентября, 2013
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
3 Октября, 2016
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
