Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новые кадры RQ-180: секретный беспилотник снова заметили в небе

Новые кадры дали еще более четкое представление — безусловно лучшее на сегодняшний день — о засекреченном американском стелс-дроне, который в прошлом месяце заметили при посадке в Греции.

В прошлом месяце появились снимки, снятые в Ларисе (Греция), на которых запечатлен секретный и до сих пор официально не раскрытый беспилотник ВВС США, известный под условным обозначением «RQ-180». Его точное официальное название неизвестно, поэтому используется именно это обозначение.

В последние дни в Сети появилась видеозапись, сделанная Эфтимиосом Сиакаросом (Efthymios Siakaras). На ней дрон снят почти строго снизу во время захода на посадку. Более близкий ракурс позволил разглядеть детали, которые ранее оставались недоступными. Четко видна конфигурация шасси (что окончательно исключает возможность того, что это мог быть B-21 Raider), а также крупная прозрачная панель в нижней части фюзеляжа — вероятно, окно для оптических или инфракрасных сенсоров.

Если раньше о возможной начинке RQ-180 можно было лишь догадываться, то теперь появилось первое визуальное подтверждение его оснащения. Скорее всего, аппарат способен нести широкий спектр сенсоров, включая радиолокатор с синтезированной апертурой и оборудование радиоэлектронной разведки. Некоторые полезные нагрузки, вероятно, могут заменяться в зависимости от задачи, либо различаться между отдельными экземплярами.

Также отчетливо видна работа рулевых поверхностей. На крыльях заметны флапероны, а в хвостовой части — дополнительная управляющая поверхность, аналогичная той, что используется на B-2 Spirit и B-21 Raider.

Скорее всего, RQ-180 уже давно используется в реальных операциях, и его постепенное «рассекречивание» через случайные появления было лишь вопросом времени. Официальная презентация аппарата обсуждается экспертами уже несколько лет, но пока так и не состоялась.

Возможно, приближающееся принятие на вооружение B-21 Raider служит удобным прикрытием: по форме оба аппарата достаточно похожи, что позволяет скрывать реальные операции RQ-180.