Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Американский секретный дрон RQ-180 совершил аварийную посадку в Греции
Наблюдателям в Греции удалось получить редкую и особенно четкую возможность рассмотреть аппарат, который, судя по всему, является крайне засекреченным беспилотником. Судя по имеющимся данным, речь идет о малозаметном дальнем высотном разведывательном дроне, известном под обозначением RQ-180 — либо о развитии этой конструкции.
Фотографии беспилотника, выполненного по схеме «летающее крыло», заходящего на посадку на авиабазе Лариса в одноименном греческом городе, были опубликованы местным изданием Onlarissa.
Согласно информации из различных источников, этот аппарат совершил посадку на военном аэродроме Ларисы из-за неисправности и останется там до завершения ремонта.
Общий облик аппарата заметно напоминает новейший американский малозаметный бомбардировщик B-21 Raider компании Northrop Grumman, а также ранее замеченные аппараты, предположительно относящиеся к программе RQ-180 или ее предшественникам. Сам RQ-180, как считается, также является разработкой Northrop Grumman и, вероятно, сыграл важную роль в снижении технологических рисков при создании B-21.
Отчасти аппарат напоминает и предполагаемый израильский беспилотник RA-01, однако между ними есть существенные различия. RA-01 имеет схожую компоновку, но отличается более изящными формами и значительно меньшими размерами. Кроме того, маловероятно, чтобы израильский дрон оказался столь далеко к западу без веской причины. Американский аппарат, судя по всему, довольно крупный — вероятно, примерно на четверть меньше B-21. Он предназначен для сверхдальних разведывательных миссий на большой высоте и с длительным временем пребывания в воздухе. Снимки из Ларисы также позволяют рассмотреть шасси: стойки расположены на значительном удалении друг от друга, что указывает на большой размах крыла и стремление максимально использовать внутренний объем конструкции.
Остается неясным, базировался ли этот аппарат в Ларисе на постоянной основе или же совершил туда вынужденную посадку из-за неисправности. Не исключено, что он был временно переброшен на передовую базу, но столкнулся с проблемой и был вынужден вернуться — что и привело к его появлению днем, а не скрытно, под покровом ночи.
Авиабаза Лариса принадлежит ВВС Греции и является местом дислокации 110-го боевого крыла, эксплуатирующего истребители F-16C/D Viper версии Block 52+, а также различные типы беспилотников. С конца 2010-х годов ВВС США также открыто используют эту базу для операций дронов MQ-9 Reaper над Европой и Африкой.
Насколько можно судить по имеющейся информации о программе RQ-180, аппараты этого семейства, вероятно, выполняют полеты уже более полутора десятилетий. Однако в последние годы, когда предполагалось, что платформа начнет активно вводиться в эксплуатацию, не наблюдалось соответствующей инфраструктуры, которая обычно сопровождает такие проекты. Не исключено, что масштаб программы был сокращен, поскольку Пентагон все активнее переносит разведывательные возможности в космос — в том числе те задачи, которые мог бы выполнять RQ-180.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
