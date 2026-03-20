Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский секретный дрон RQ-180 совершил аварийную посадку в Греции

Наблюдателям в Греции удалось получить редкую и особенно четкую возможность рассмотреть аппарат, который, судя по всему, является крайне засекреченным беспилотником. Судя по имеющимся данным, речь идет о малозаметном дальнем высотном разведывательном дроне, известном под обозначением RQ-180 — либо о развитии этой конструкции.

Cекретный дрон RQ-180 / © Onlarissa

Фотографии беспилотника, выполненного по схеме «летающее крыло», заходящего на посадку на авиабазе Лариса в одноименном греческом городе, были опубликованы местным изданием Onlarissa.

Согласно информации из различных источников, этот аппарат совершил посадку на военном аэродроме Ларисы из-за неисправности и останется там до завершения ремонта.

Общий облик аппарата заметно напоминает новейший американский малозаметный бомбардировщик B-21 Raider компании Northrop Grumman, а также ранее замеченные аппараты, предположительно относящиеся к программе RQ-180 или ее предшественникам. Сам RQ-180, как считается, также является разработкой Northrop Grumman и, вероятно, сыграл важную роль в снижении технологических рисков при создании B-21.

Отчасти аппарат напоминает и предполагаемый израильский беспилотник RA-01, однако между ними есть существенные различия. RA-01 имеет схожую компоновку, но отличается более изящными формами и значительно меньшими размерами. Кроме того, маловероятно, чтобы израильский дрон оказался столь далеко к западу без веской причины. Американский аппарат, судя по всему, довольно крупный — вероятно, примерно на четверть меньше B-21. Он предназначен для сверхдальних разведывательных миссий на большой высоте и с длительным временем пребывания в воздухе. Снимки из Ларисы также позволяют рассмотреть шасси: стойки расположены на значительном удалении друг от друга, что указывает на большой размах крыла и стремление максимально использовать внутренний объем конструкции.

Остается неясным, базировался ли этот аппарат в Ларисе на постоянной основе или же совершил туда вынужденную посадку из-за неисправности. Не исключено, что он был временно переброшен на передовую базу, но столкнулся с проблемой и был вынужден вернуться — что и привело к его появлению днем, а не скрытно, под покровом ночи.

Авиабаза Лариса принадлежит ВВС Греции и является местом дислокации 110-го боевого крыла, эксплуатирующего истребители F-16C/D Viper версии Block 52+, а также различные типы беспилотников. С конца 2010-х годов ВВС США также открыто используют эту базу для операций дронов MQ-9 Reaper над Европой и Африкой.

Насколько можно судить по имеющейся информации о программе RQ-180, аппараты этого семейства, вероятно, выполняют полеты уже более полутора десятилетий. Однако в последние годы, когда предполагалось, что платформа начнет активно вводиться в эксплуатацию, не наблюдалось соответствующей инфраструктуры, которая обычно сопровождает такие проекты. Не исключено, что масштаб программы был сокращен, поскольку Пентагон все активнее переносит разведывательные возможности в космос — в том числе те задачи, которые мог бы выполнять RQ-180.