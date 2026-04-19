  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Vasilij Safronov
Vasilij Safronov
19 апреля, 19:44
Рейтинг: +2
Посты: 3

Мозг лягушки против суперкомпьютера: кто реально мощнее

Вы когда-нибудь задумывались, кто выиграет в битве «кремний против биологии»? Давайте разберемся — без преувеличений, но с интригой.

Сообщество
# мозг
# суперкомпьютер
© ИИ-генерация ChatGPT 5.3
© ИИ-генерация ChatGPT 5.3

РАУНД 1. Чистая скорость счета — кто быстрее

Факт: Самый мощный суперкомпьютер на сегодня (по состоянию на 2025 год) — El Capitan (США) с производительностью 1,742 экзафлопса (это 1 742 000 петафлопс). Второй — Frontier — 1,353 экзафлопса.

А что насчет мозга лягушки? Честный ответ: никто в мире никогда не измерял его производительность в FLOPS. Это невозможно сделать прямым способом, потому что мозг работает не как компьютер. Все оценки для человеческого мозга (от 10 петафлопс до 1 экзафлопса) — экстраполяции, а не прямые измерения.

Поэтому сравнивать точную цифру для суперкомпьютера с гипотетической для лягушки — некорректно.

Корректный вывод: по формальной скорости выполнения математических операций суперкомпьютер оставляет любую биологическую систему далеко позади. Но эта скорость — не единственное, что имеет значение.

РАУНД 2. Что сложнее: посчитать или поймать муху

Вот здесь — настоящий сюрприз. В 1980-х робототехник Ханс Моравец сформулировал парадокс: «То, что легко для человека (и животных), — невероятно трудно для компьютера. И наоборот».

Пример: Суперкомпьютер за секунду решает сложнейшие уравнения квантовой механики. Но заставить его в реальном времени, с той же легкостью, что и лягушка, вычислить траекторию мухи, мгновенно оценить расстояние и синхронизировать выстрел языком — задача колоссальной сложности.

Почему? Потому что мозг лягушки — это узкоспециализированный биологический процессор, отточенный эволюцией миллионы лет. Он не решает уравнения — он чувствует движение, используя параллельную, аналоговую, невероятно эффективную архитектуру.

Вывод: по умению действовать в реальном, изменчивом мире мозг лягушки (как и любой живой системы) на голову выше любого суперкомпьютера. Это не «мощнее», а принципиально иначе.

РАУНД 3. Энергоэффективность — где природа раздавила кремний

А вот здесь — абсолютная и бесспорная победа биологии. Система:

Потребляемая мощность. Мозг лягушки (оценочно) — ~1–2 ватт. Суперкомпьютер Frontier — ~21–23 мегаватт. El Capitan — ~30 мегаватт. Разница — в миллионы раз!

Пока суперкомпьютер потребляет энергию, достаточную для питания небольшого города, лягушка делает то же самое (в своей нише) на энергии от пары комаров. Именно поэтому инженеры сейчас в бешеном темпе разрабатывают нейроморфные процессоры — чипы, которые копируют принципы работы мозга. Самый яркий пример:

Китайский Darwin Monkey (август 2025 года) — нейроморфный суперкомпьютер с более чем 2 миллиардами импульсных нейронов на 960 чипах Darwin III. Он потребляет на порядки меньше энергии, чем обычные суперкомпьютеры, и способен моделировать сложные нейронные сети.

Вывод: по энергоэффективности биологический мозг (даже лягушки) — недосягаемый чемпион.

РАУНД 4. Сможет ли суперкомпьютер симулировать мозг лягушки

Вот где многие любят громкие фразы «ничего не вышло». Давайте честно.

Известный пример: червь Caenorhabditis elegans — у него всего 302 нейрона. Проект OpenWorm много лет пытается создать полную биологически достоверную симуляцию его поведения.

Что на самом деле: симулировать активность нейронов — можно. Но воспроизвести всю сложность живой системы (биохимию, пластичность, аналоговые сигналы, взаимодействие с телом) — пока не удалось. Это не провал. Это демонстрация того, насколько сложна даже «простая» биологическая система.

Для мозга лягушки (около 10 миллионов нейронов) такая симуляция — за пределами возможностей современных суперкомпьютеров. Не потому, что они слабые, а потому, что задача требует другой архитектуры — как раз той, которую пытаются воссоздать нейроморфные системы.

Вывод: утверждение «ничего не вышло» — упрощение. Правильнее: «полноценная, биологически достоверная симуляция даже простого мозга — все еще вызов, который не решен».

ИТОГ: кто же мощнее 

Параметр 1. Скорость математических операций (FLOPS). Кто побеждает: суперкомпьютер. Пояснение: с огромным отрывом, но это сравнение некорректно по сути.

Параметр 2. Реакция на реальный мир и сенсомоторика. Кто побеждает: мозг лягушки. Пояснение: иллюстрация парадокса Моравца.

Параметр 3. Энергоэффективность. Кто побеждает: мозг лягушки. Пояснение: выигрыш в миллионы раз.

Параметр 4. Способность к самообучению и адаптации. Кто побеждает: ничья. Пояснение: лягушка почти не обучается, а суперкомпьютер обучается только в рамках заданных алгоритмов (ML). Сравнение бессмысленно.

Параметр 5. Способность симулировать другой мозг. Кто побеждает: ничья. Пояснение: пока ни та, ни другая сторона не справляется с полной симуляцией.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Человек в космосе
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Биология: доказательства эволюции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Апр
800
Всемирная история успеха: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Что такое квантовая реальность?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно