Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-33» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» успешно пристыковался российскому сегменту Международной космической станции, однако операция прошла не в штатном автоматическом режиме, а под ручным управлением.

«Прогресс МС-33» приближается к МКС / © NASA

Необходимость перехода на ручное управление возникла из-за технической неполадки: после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз» на корабле не раскрылась одна из антенн системы КУРС, отвечающей за автоматическое сближение и стыковку. В результате было принято решение использовать телеоператорный режим управления (ТОРУ).

На заключительном этапе операции управление кораблем взял на себя находящийся на борту станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков. В ручном режиме он аккуратно подвел «Прогресс» к малому исследовательскому модулю «Поиск». Несмотря на внештатную ситуацию, стыковка прошла без осложнений — всего на пять минут позже запланированного срока — корабль успешно причалил к станции.

Общий груз, доставленный «Прогрессом МС-33», превышает 2,5 тонны. В их числе — 1211 килограммов сухих грузов, 828 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода.

Среди доставленного оборудования особое внимание привлекает прибор «Солнце-Терагерц» — радиотелескоп, предназначенный для наблюдений за Солнцем в терагерцевом диапазоне. Ожидается, что с его помощью ученые смогут глубже понять механизмы возникновения солнечных вспышек и повысить точность их прогнозирования.