Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Ракета-носитель «Союз» с автоматическим грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 марта 2026 года в 16:59 по местному времени.

Запуск корабля «Прогресс МС-33» / © «Роскосмос» / NASA

Хотя сам запуск прошел успешно, вскоре после отделения от ракеты у корабля возникла проблема: одна из антенн системы КУРС, необходимая для автоматической стыковки, не раскрылась.

Тем не менее остальные системы функционируют нормально, и корабль продолжает движение к станции. Его стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 24 марта. Если антенну не удастся развернуть, космонавт Сергей Кудь-Сверчков сможет вручную управлять сближением и стыковкой с помощью резервной системы.

На борту «Прогресс МС-33» находится около трех тонн грузов — продовольствие, топливо и другие необходимые материалы для экипажа станции. Ожидается, что корабль заменит предыдущий грузовой аппарат «Прогресс», который отстыковался от модуля «Поиск» 16 марта.

Корабль «Прогресс МС-33» пробудет пристыкованным к МКС около шести месяцев, после чего его загрузят отходами и направят в атмосферу Земли, где он сгорит.

Аналогичным образом используются и другие грузовые корабли, обслуживающие станцию, — японский HTV-X и американский Cygnus, разработанный компанией Northrop Grumman. Единственным многоразовым грузовым кораблем остается Dragon от компании SpaceX.