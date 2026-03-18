Курильщики чаще ездят на Lada, ГАЗ и Chevrolet

Сигареты остаются одним из наиболее популярных сопутствующих товаров на автозаправках. Однако чаще их покупают владельцы Lada, ГАЗ и Chevrolet.

Аналитический проект T-Data журнала Т-Ж выяснил, какие товары покупают автовладельцы на заправочных станциях. Результаты опубликовало издание «Газета.Ru».

Эксперты проанализировали чеки более чем 50 миллионов водителей за год. Как оказалось, их покупки зависели от пола, возраста, времени суток и марки автомобиля.

Сигареты — самый популярный товар на заправках за исключением топлива. Исследователи обнаружили их в каждом четвертом чеке. Однако у владельцев Lada, ГАЗ и Chevrolet сигареты встречались в каждом третьем чеке. Реже всего сигареты покупали водители автомобилей Geely, BMW, Mercedes и Haval.

Еще один популярный товар — кофе. В возрасте до 34 лет кофе чаще покупали женщины, однако в старшем возрасте этот напиток предпочитали уже мужчины. Аналитики также обнаружили, что пик продаж кофе приходился на обеденные часы.

Больше всего сопутствующих товаров покупали владельцы BMW, Mercedes-Benz и Audi, меньше всего — Lada, ГАЗ и Honda. Также владельцы Lada и ГАЗ практически не покупают на заправках готовую еду. Однако ее предпочитают брать водители кроссоверов Geely и Haval.