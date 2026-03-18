Новый рекордсмен: в США достроили крупнейшую в стране морскую ветроэлектростанцию

Недавно сектор электроэнергетики США достиг сразу двух значимых вершин. Два масштабных проекта — Vineyard Wind 1 и Revolution Wind — преодолели ключевые этапы, которые многие опасались увидеть отложенными на годы.

Морская ветроэлектростанция Revolution Wind / © Orsted

Revolution Wind (мощностью 700 мегаватт) стал третьим проектом в США, начавшим выработку электроэнергии, тогда как Vineyard Wind 1 (мощностью 800 мегаватт) установил новый рекорд, став крупнейшей морской ветроэлектростанцией страны, полностью завершившей физическое строительство.

Проект Vineyard Wind 1, как ожидается, будет поставлять электроэнергию в энергосистему штата Массачусетс. Строительство объекта завершено с установкой последней турбины. По имеющимся данным, это крупнейшая морская ветровая электростанция в США, достигшая такого этапа.

Тем временем Revolution Wind начал «оживлять» энергосистему Новой Англии. Проект мощностью 700 мегаватт уже стал поставлять первое электричество в дома жителей Род-Айленда и Коннектикута. Это важная победа для потребителей: по оценкам властей, ежегодная экономия может составить почти 500 миллионов долларов (более 40 миллиардов рублей).

Проект реализуется как совместное предприятие компаний Ørsted и Skyborn Renewables и считается третьим коммерческим офшорным ветропроектом в США, достигшим стадии эксплуатации. Согласно последним данным, он обеспечит доступной и надежной электроэнергией более 350 000 домохозяйств, создавая стабильную энергетическую базу для региона.