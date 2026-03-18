Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 марта, 08:25
Рейтинг: +824
Посты: 1904

Новый рекордсмен: в США достроили крупнейшую в стране морскую ветроэлектростанцию

Недавно сектор электроэнергетики США достиг сразу двух значимых вершин. Два масштабных проекта — Vineyard Wind 1 и Revolution Wind — преодолели ключевые этапы, которые многие опасались увидеть отложенными на годы.

Морская ветроэлектростанция Revolution Wind / © Orsted 
Морская ветроэлектростанция Revolution Wind / © Orsted 

Revolution Wind (мощностью 700 мегаватт) стал третьим проектом в США, начавшим выработку электроэнергии, тогда как Vineyard Wind 1 (мощностью 800 мегаватт) установил новый рекорд, став крупнейшей морской ветроэлектростанцией страны, полностью завершившей физическое строительство.

Проект Vineyard Wind 1, как ожидается, будет поставлять электроэнергию в энергосистему штата Массачусетс. Строительство объекта завершено с установкой последней турбины. По имеющимся данным, это крупнейшая морская ветровая электростанция в США, достигшая такого этапа.

Тем временем Revolution Wind начал «оживлять» энергосистему Новой Англии. Проект мощностью 700 мегаватт уже стал поставлять первое электричество в дома жителей Род-Айленда и Коннектикута. Это важная победа для потребителей: по оценкам властей, ежегодная экономия может составить почти 500 миллионов долларов (более 40 миллиардов рублей).

Проект реализуется как совместное предприятие компаний Ørsted и Skyborn Renewables и считается третьим коммерческим офшорным ветропроектом в США, достигшим стадии эксплуатации. Согласно последним данным, он обеспечит доступной и надежной электроэнергией более 350 000 домохозяйств, создавая стабильную энергетическую базу для региона.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

16 марта, 15:06
ФизТех

Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археология
# археология Израиля
# Израиль
# история
# оружие
# раскопки
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Grigory Bolotnikov
22 минуты назад
Что лучше один большой дрон с грузоподъёмностью 200 кг или четыре маленьких с грузоподъёмностью по 50 кг?

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Igor Jirkov
2 часа назад
"обычно образование новых видов происходит в течение миллионов лет" Да ну? Это не правда. Например, в африканских великих озерах сотни видов за

Геофизики выяснили, когда после Чиксулубской катастрофы на Земле появились новые виды

Сергей Валерьевич
2 часа назад
Потом будет шторм и эта байда опрокинется

Крупнейший парусный круизный лайнер установил рекорд скорости во время морских испытаний

skygoo _
2 часа назад
Там сейчас блиндажи надо строить, а не стадионы

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

forceful outerwear
3 часа назад
На Солнце действительно появились первые «тихие» дни без пятен, и это считается ранним сигналом приближения солнечного минимума — фазы

Первые признаки солнечного «затишья» заметили в феврале

Инир Каб
3 часа назад
Прекрасный малыш

В Приморье впервые запечатлели, как лесной кот перехватил улов у выдры

Sergey Gorovoy
5 часов назад
ну, если у тебя в руках окровавленная 😂 бейсбольная бита, то от этих оборванцев-таксистов со всего ближнего востока или юго-восточной азии+индия,

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Bakhyt Faizullayev
5 часов назад
1, здесь сказано про энергопотребления. Заводы, печь, транспорты, и всякие энергопотребления

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Sei
8 часов назад
Судя по пещяной текстуре бетона этот беспилотник переносит взрывчатку в 200кг будучи размерами в 15см ширину

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Sergey Kz
9 часов назад
> Старение давно считается неизбежным процессом Но вот в старые давние времена совсем было не так :)

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Sergey Kz
9 часов назад
Sam, вам бы тоже написать какую-нибудь интересную статью или серию по теме, видно что в теме.

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Дмитрий Попов
9 часов назад
Larisa, а давно у нас Украина входит в ЕС?) Тут вообще непонятная солянка, которую ни картой Европы не объяснить, ни картой ЕС

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Igor Schatrov
10 часов назад
Такой дрон проще заметить!,слишком крупная цель!!!!,в России лучше делают дроны!!!,ура Россия ВЕЛИКАЯ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА!!!!,УРА РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!!!

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Александр Макаров
10 часов назад
Asan, думаешь сбросил? Вряд.

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Александр Ветров
11 часов назад
Сколько он стоит и сколько стоит таже герань

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Sergey Gorovoy
11 часов назад
зато всё открыто.

Цена конфликтов: инфографика крупнейших военных расходов США в истории

Veeta Maude
12 часов назад
Ндаа..

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Георгий Еремеев
12 часов назад
Sergii, зетники- это сторонники Зеленского? Главного потребителя сельхозпродуктов в виде кокса?

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Сергей Булыжник
12 часов назад
Кроме того что площадь сельхоз земель у нас и в Китае с Индией сопоставима но вы этих странах снимают урожай 2-3 раза в год. Т. е. в конечном итоге

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

иван воротий
12 часов назад
Евгений, никто не ругает Россию, а вот над такими эмбицилами, вполне достойно поприкалвваться

Марс – это вам не Луна. Почему так сложно отправить человека на Красную планету?

