Starship, вероятно, запустят 12 мая

Компания SpaceX запланировала 12-й испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship на 12 мая. Вероятно, в этот раз ракета изменит привычную траекторию полета.

Предположительная траектория полета Starship / © CADENA Operational Information System, Ryan Caton / соцсеть X

По данным системы оперативной информации CADENA, стартовое окно для Starship откроют с 22:30 до 00:43 UTC (17:30–19:43 по местному времени Starbase). В Москве это будет уже 13 мая с 01:30 до 03:43. Резервные даты для ракеты-носителя намечены до 18 мая. На уведомление обратил внимание журналист Райан Кейтон.

Трасса полета Starship обычно пролегала между побережьем Флориды и Кубой. Судя по всему, SpaceX собирается изменить траекторию. Предположительно, в этот раз ракета пролетит между мексиканским полуостровом Юкатан (Мексика), Кубой, Каймановыми островами, Ямайкой, Гаити и Доминиканской Республикой.

Хотя компания изменила стартовую траекторию, место приводнения остается прежним — Индийский океан. Коридор пролета, вероятно, пройдет через воздушное пространство Мадагаскара, Маврикия и Австралии.

Запланированная миссия — первый полет модернизированной версии транспортной системы. Starship V3 оснащена двигателями нового поколения Raptor 3, а также отличается значительно переработанной конструкцией.