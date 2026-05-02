Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 мая, 10:34
Рейтинг: +197
Посты: 719

Starship, вероятно, запустят 12 мая

Компания SpaceX запланировала 12-й испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship на 12 мая. Вероятно, в этот раз ракета изменит привычную траекторию полета.

Предположительная траектория полета Starship / © CADENA Operational Information System, Ryan Caton / соцсеть X
По данным системы оперативной информации CADENA, стартовое окно для Starship откроют с 22:30 до 00:43 UTC (17:30–19:43 по местному времени Starbase). В Москве это будет уже 13 мая с 01:30 до 03:43. Резервные даты для ракеты-носителя намечены до 18 мая. На уведомление обратил внимание журналист Райан Кейтон. 

Трасса полета Starship обычно пролегала между побережьем Флориды и Кубой. Судя по всему, SpaceX собирается изменить траекторию. Предположительно, в этот раз ракета пролетит между мексиканским полуостровом Юкатан (Мексика), Кубой, Каймановыми островами, Ямайкой, Гаити и Доминиканской Республикой.

Хотя компания изменила стартовую траекторию, место приводнения остается прежним — Индийский океан. Коридор пролета, вероятно, пройдет через воздушное пространство Мадагаскара, Маврикия и Австралии.

Запланированная миссия — первый полет модернизированной версии транспортной системы. Starship V3 оснащена двигателями нового поколения Raptor 3, а также отличается значительно переработанной конструкцией.

1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

