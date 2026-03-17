Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас
Турецкий производитель беспилотников Baykar, наиболее известный благодаря аппарату Bayraktar TB2, представил свой самый совершенный на сегодняшний день барражирующий боеприпас.
Беспилотник-камикадзе K2 — это тяжелый ударный дрон с элементами искусственного интеллекта, способный преодолевать более 2 000 километров, нести боевую часть массой 200 килограммов и действовать автономно в координированных группах — так называемых роях — даже без использования GPS.
При максимальной взлетной массе около 800 килограммов K2 относится к тяжелому классу барражирующих боеприпасов. Значительная дальность полета и более 13 часов автономности указывают на то, что система предназначена не для ближних столкновений на линии фронта, а для глубоких ударов по стратегической инфраструктуре и особо важным целям далеко в тылу противника.
Для сравнения, иранский Shahed-136 — дрон, который во многом изменил представления о дешевых и массовых ударных беспилотниках в современной войне — весит около 200 килограммов и несет боевую часть массой примерно 30–50 килограммов.
На этом фоне K2 значительно развивает концепт ударных дронов: его боевая часть примерно в четыре раза тяжелее, а дальность полета почти вдвое больше.
Кроме того, беспилотник рассчитан на использование с коротких или неподготовленных взлетных полос, что позволяет запускать его с передовых баз и временных экспедиционных аэродромов.
K2 выделяется среди более простых барражирующих боеприпасов благодаря системе искусственного интеллекта. В ходе первых летных испытаний на учебно-испытательном центре Keşan Flight Training and Test Center в турецкой провинции Эдирне пять беспилотников K2 действовали автономно, выполняя полеты строем.
По данным Baykar, аппараты использовали бортовые датчики и фирменное программное обеспечение для определения положения других участников роя и поддержания строя без какого-либо внешнего управления. Беспилотник оснащен системой визуального распознавания целей и автоматического захвата, что позволяет точно поражать объекты как по заранее заданным координатам, так и по данным обнаружения в реальном времени.
Одной из важнейших особенностей K2 стала способность навигации без сигналов GNSS (глобальных навигационных спутниковых систем). Это крайне важно в условиях современной радиоэлектронной борьбы, где часто применяется подавление или подмена сигналов спутниковой навигации.
Беспилотник определяет свое местоположение, анализируя изображения местности с помощью стабилизированной камеры EO/IR (электрооптической и инфракрасной) и дополнительной оптической системы с возможностью ночного видения. Для передачи команд и данных на больших расстояниях используются как радиоканалы прямой видимости, так и спутниковая связь, позволяющая работать за пределами визуального контакта.
