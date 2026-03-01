  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
1 марта, 09:53
Рейтинг: +765
Посты: 2333

Карта зависимости стран от китайского импорта

Китай сегодня — крупнейший в мире экспортер товаров. Для многих государств он играет ключевую роль в цепочках поставок.

Сообщество
# инфографика
# Китай
# статистика
# торговля
# экономика
Карта зависимости стран от китайского импорта / © Visual Capitalist
Карта зависимости стран от китайского импорта / © Visual Capitalist

Карта, представленная выше, основана на последних данных UN Comtrade и Всемирного банка, показывает, насколько каждая страна зависит от импорта китайских товаров.

Наиболее высокая зависимость зафиксирована у Камбоджи — 46,8% ее товарного импорта приходится на Китай. По данным The Observatory of Economic Complexity, страна ввозит значительные объемы сырья для текстильной промышленности, которая, в свою очередь, является одним из ее главных экспортных секторов.

Более 40% импорта из Китая приходится на Киргизию и Монголию. Многие наиболее зависимые государства либо не располагают развитой собственной промышленной базой, либо опираются на китайские комплектующие для поддержания экспортно-ориентированных отраслей — таких как текстиль и сборка электроники.

В противоположность этому, Каймановы острова — единственная территория, где доля китайского импорта составляет менее 1%. Вместо этого экономика страны в значительной степени зависит от Нидерландов.

Торговая стратегия Китая часто включает инвестиции и инфраструктурное строительство в странах-партнерах. В рамках масштабной инициативы «Один пояс, один путь», запущенной в 2013 году, китайские государственные банки финансируют строительство портов и другой инфраструктуры в развивающихся странах за счет кредитов. Это обеспечивает Китаю долю в стратегически важных торговых узлах и усиливает его влияние — особенно если принимающая страна сталкивается с трудностями при обслуживании долга.

Долгое время маркировка «Сделано в Китае» ассоциировалась с недорогими товарами массового производства. Однако сегодня крупнейшей статьей китайского экспорта являются технологии.

После становления мощным производственным центром с относительно дешевой рабочей силой Китай занял ключевые позиции в выпуске интегральных схем — базовых компонентов современной электроники. Именно они составляют основную долю экспорта, подчеркивая критическую роль страны в глобальных цепочках поставок. За ними следуют телефоны и автомобили.

Мир также в значительной степени зависит от Китая в переработке критически важных минералов, используемых в потребительской электронике, энергетике и оборонных системах. Эта зависимость побудила американских законодателей усиливать внутренние производственные мощности и диверсифицировать цепочки поставок с помощью тарифной и промышленной политики.

Данные наглядно демонстрируют, насколько глубоко Китай встроен в мировую торговую систему. Любое серьезное сокращение импорта из Китая неизбежно вызовет цепную реакцию в различных отраслях по всему миру.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Мар
1400
История замков и крепостей
Medio Modo
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Секрет бабушки раскрыт: семья и интеллект у животных
ВДНХ
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Искусство романского и готического стилей в Западной Европе
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Мар
850
Наука во время войны (1941-1945 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Математика в лицах: Пьер Ферма
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Путешествие по русской Амазонке
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Физика: тепловые двигатели
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
02 Мар
850
Нейробиология танца. Движение, чувство, мысль
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Мар
1000
Антропогенез: долгая дорога к разуму
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

    28 февраля, 16:50

  2. Новый глава NASA перекроил лунную программу США по образцу 1960-х

    28 февраля, 13:20

  3. Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

    28 февраля, 11:53

  4. В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

    28 февраля, 11:01
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Serjo Djachkowski
13 минут назад
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Launch_System_core_stage Первая ступень водорода 144тонны т. 987 т (2 177 000 фунтов) [ 1 ] (144 т (317 000 фунтов) LH 2 , 840 т (1 860 000 фунтов) LO x [ 1 ]

Новый глава NASA перекроил лунную программу США по образцу 1960-х

Анатолий Корябкин
18 минут назад
Все прояснилось, Я мурашковый генный мутант)

Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой

Анатолий Корябкин
19 минут назад
Aitneics, мы точно знаем, но это не точно!

Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой

Serjo Djachkowski
27 минут назад
Хроники разложения, но у Америки есть Маск и Безос. В принципе Айзекман отсекает здоровую часть космической программы от больной. А Boeng нельзя в

Новый глава NASA перекроил лунную программу США по образцу 1960-х

Игорь Байдов
35 минут назад
Николай, Большое спасибо, поправил.

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
48 минут назад
Николай, полностью согласен с вами. И у меня, конечно, случались ошибки (все мы люди) в той сфере, в которой работаю.

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
1 час назад
Mikhail, статья весьма любопытная. Но ляпы есть ляпы, их стоит не допускать, стремиться уменьшать и исправлять в любом издании. Сам факт такого ляпа не

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
1 час назад
Николай, ну я согласен. Но это научпоп-ресурс, не более и не менее. Это не статья в рецензируемом журнале. Статья сама по себе интересная.

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Сергей Механик
1 час назад
Что ж, значит люди в этом аспекте более похожи на кошек. 😏

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Николай Цыгикало
2 часа назад
Mikhail, неверно по определениям, что такое метеорит. Не соответствует фактической картине. Не красит научно-популярный ресурс. Хотя в целом ничего

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
2 часа назад
Николай, ну я же написал: написано кривовато. Но, в общем, не преступно для русского языка-)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
2 часа назад
Mikhail, если не стал метеоритом, то и вещество не метеоритное.Метеор лететь не может, это не предмет, а явление в атмосфере. "пишу о том, не знаю о чем". :)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
2 часа назад
евгений, это вы, как понимаю, из графика Time Spent per Visit взяли. Ну на то он и per visit. Может, инет у них медленный, и потому смотрят они дольше за одно

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Malik Greek
2 часа назад
Отличная статья. И ни одной ру мра*и из треклятого geoip:ru. Впн наше все, а вк пусть отлиз***ет у Газпромбанка, сами у себя)

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

евгений Русский
8 часов назад
Mikhail, Да. Особенно удивила Украина с 8 местом в мире по времени просмотра. Может смотрят как там родня устроилась?

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Andy Caufman
9 часов назад
Практически перепись заблокированного или планируемого к блоку. Казалось бы, причем тут честная конкуренция

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Кащей
10 часов назад
Боевые аналитики в комментариях вперёд 🤣🤣🤣

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

DivineCats Stories
11 часов назад
Технически альтруизм это тоже следствие эгоизма Просто кошки честны в своих намерениях и эмоциях мяу

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Надежда Каменова
11 часов назад
Вода вода вода Столько болтовни и никакой конкретикт

Ученые установили срок формирования привычки. И это не 21 день

Mikhail Lukashev
12 часов назад
Николай, ну, в общем-то, по тексту: "метеоритного вещества", а не "метеоритов". Да, кривовато, конечно, написано. Но, по сути: летит метеор,

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно