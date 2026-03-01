Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта зависимости стран от китайского импорта
Китай сегодня — крупнейший в мире экспортер товаров. Для многих государств он играет ключевую роль в цепочках поставок.
Карта, представленная выше, основана на последних данных UN Comtrade и Всемирного банка, показывает, насколько каждая страна зависит от импорта китайских товаров.
Наиболее высокая зависимость зафиксирована у Камбоджи — 46,8% ее товарного импорта приходится на Китай. По данным The Observatory of Economic Complexity, страна ввозит значительные объемы сырья для текстильной промышленности, которая, в свою очередь, является одним из ее главных экспортных секторов.
Более 40% импорта из Китая приходится на Киргизию и Монголию. Многие наиболее зависимые государства либо не располагают развитой собственной промышленной базой, либо опираются на китайские комплектующие для поддержания экспортно-ориентированных отраслей — таких как текстиль и сборка электроники.
В противоположность этому, Каймановы острова — единственная территория, где доля китайского импорта составляет менее 1%. Вместо этого экономика страны в значительной степени зависит от Нидерландов.
Торговая стратегия Китая часто включает инвестиции и инфраструктурное строительство в странах-партнерах. В рамках масштабной инициативы «Один пояс, один путь», запущенной в 2013 году, китайские государственные банки финансируют строительство портов и другой инфраструктуры в развивающихся странах за счет кредитов. Это обеспечивает Китаю долю в стратегически важных торговых узлах и усиливает его влияние — особенно если принимающая страна сталкивается с трудностями при обслуживании долга.
Долгое время маркировка «Сделано в Китае» ассоциировалась с недорогими товарами массового производства. Однако сегодня крупнейшей статьей китайского экспорта являются технологии.
После становления мощным производственным центром с относительно дешевой рабочей силой Китай занял ключевые позиции в выпуске интегральных схем — базовых компонентов современной электроники. Именно они составляют основную долю экспорта, подчеркивая критическую роль страны в глобальных цепочках поставок. За ними следуют телефоны и автомобили.
Мир также в значительной степени зависит от Китая в переработке критически важных минералов, используемых в потребительской электронике, энергетике и оборонных системах. Эта зависимость побудила американских законодателей усиливать внутренние производственные мощности и диверсифицировать цепочки поставок с помощью тарифной и промышленной политики.
Данные наглядно демонстрируют, насколько глубоко Китай встроен в мировую торговую систему. Любое серьезное сокращение импорта из Китая неизбежно вызовет цепную реакцию в различных отраслях по всему миру.
