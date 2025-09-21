  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
21 сентября, 17:56
Рейтинг: +687
Посты: 1693

Как Бурдж-Халифа навсегда изменил Даунтаун Дубая: редкие фотографии

В этом году Бурдж-Халифа отпраздновал свое 15-летие, и 828-метровый небоскреб по-прежнему впечатляет, как и в день открытия. Но что существовало на этом месте до его появления? Давайте совершим небольшое путешествие в прошлое и посмотрим, как самое высокое здание мира вырастало из песчаных дюн.

# история
# небоскрёбы
# ОАЭ
# строительство
# фотографии
Бурдж-Халифа в 2007 году / © Imre Solt
Бурдж-Халифа в 2007 году / © Imre Solt

Самое высокое здание мира стало символом Дубая. С момента завершения строительства в 2010 году Бурдж-Халифа олицетворяет город и служит его центральной точкой.

Фундамент здания в 2005 году / © Imre Solt
Фундамент здания в 2005 году / © Imre Solt

Со времени закладки первых фундаментов в начале XXI века Даунтаун Дубая развивался вместе с небоскребом. Трудно поверить, но до строительства самой высокой башни мира Даунтаун в основном представлял собой пустыню.

Строительство в 2005 году / © Imre Solt
Строительство в 2005 году / © Imre Solt

В 2004 году девелоперская компания Emaar объявила о смелых планах по развитию Даунтауна, намереваясь «создать атмосферу большого города», способную соперничать с Нижним Манхэттеном в Нью-Йорке, Вест-Эндом в Лондоне и Левым берегом Сены в Париже. В центре проекта должен был стоять будущий Бурдж-Халифа, а все здания района планировались с учетом видов на него.

Башня в 2006 году / © Imre Solt
Башня в 2006 году / © Imre Solt

Работы стартовали в 2004 году, когда Даунтаун Дубая был почти неузнаваем. Для строительства гиганта потребовались колоссальные ресурсы: использовано 320 000 кубометров бетона, 39 000 тонн стали и 103 000 квадратных метров стекла.

Первые дни строительства Бурдж-Халифа / © Imre Solt
Первые дни строительства Бурдж-Халифа / © Imre Solt

Официальное открытие состоялось в январе 2010 года; строительство потребовало 22 миллиона человеко-часов, а общая площадь башни составила 5,67 миллиона квадратных футов.

Строительство Будж-Халифа / © Imre Solt
Строительство Будж-Халифа / © Imre Solt

В июле 2007 года Бурдж-Халифа стал самым высоким зданием мира, превзойдя Тайбэй 101 на Тайване, когда высота достигла 141 этажа. Сегодня башня насчитывает 163 этажа.

Так выглядела башня Бурдж-Халифа в 2007 году, когда она обогнала Тайбэй 101 и стала самым высоким зданием в мире / © Imre Solt
Так выглядела башня Бурдж-Халифа в 2007 году, когда она обогнала Тайбэй 101 и стала самым высоким зданием в мире / © Imre Solt

Здание имеет многофункциональное назначение: здесь расположены отели, офисы, ультра-роскошные апартаменты и смотровые площадки.

Бурдж-Халифа в 2007 году / © Imre Solt
Бурдж-Халифа в 2007 году / © Imre Solt

Однако недавние планы Саудовской Аравии могут лишить Бурдж-Халифа звания самой высокой башни мира. Jeddah Tower (официально Jeddah Economic Company Tower) после завершения строительства будет выше — как минимум 1000 метров против 828 метров Бурдж-Халифа.

Бурдж-Халифа в 2009 году / © Imre Solt
Бурдж-Халифа в 2009 году / © Imre Solt

20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

