Как Бурдж-Халифа навсегда изменил Даунтаун Дубая: редкие фотографии
В этом году Бурдж-Халифа отпраздновал свое 15-летие, и 828-метровый небоскреб по-прежнему впечатляет, как и в день открытия. Но что существовало на этом месте до его появления? Давайте совершим небольшое путешествие в прошлое и посмотрим, как самое высокое здание мира вырастало из песчаных дюн.
Самое высокое здание мира стало символом Дубая. С момента завершения строительства в 2010 году Бурдж-Халифа олицетворяет город и служит его центральной точкой.
Со времени закладки первых фундаментов в начале XXI века Даунтаун Дубая развивался вместе с небоскребом. Трудно поверить, но до строительства самой высокой башни мира Даунтаун в основном представлял собой пустыню.
В 2004 году девелоперская компания Emaar объявила о смелых планах по развитию Даунтауна, намереваясь «создать атмосферу большого города», способную соперничать с Нижним Манхэттеном в Нью-Йорке, Вест-Эндом в Лондоне и Левым берегом Сены в Париже. В центре проекта должен был стоять будущий Бурдж-Халифа, а все здания района планировались с учетом видов на него.
Работы стартовали в 2004 году, когда Даунтаун Дубая был почти неузнаваем. Для строительства гиганта потребовались колоссальные ресурсы: использовано 320 000 кубометров бетона, 39 000 тонн стали и 103 000 квадратных метров стекла.
Официальное открытие состоялось в январе 2010 года; строительство потребовало 22 миллиона человеко-часов, а общая площадь башни составила 5,67 миллиона квадратных футов.
В июле 2007 года Бурдж-Халифа стал самым высоким зданием мира, превзойдя Тайбэй 101 на Тайване, когда высота достигла 141 этажа. Сегодня башня насчитывает 163 этажа.
Здание имеет многофункциональное назначение: здесь расположены отели, офисы, ультра-роскошные апартаменты и смотровые площадки.
Однако недавние планы Саудовской Аравии могут лишить Бурдж-Халифа звания самой высокой башни мира. Jeddah Tower (официально Jeddah Economic Company Tower) после завершения строительства будет выше — как минимум 1000 метров против 828 метров Бурдж-Халифа.
