Слушатели узнают, как религия и культура формировали облик мира в умах восточных картографов.

О мероприятии

Сейчас любая европейская средневековая карта может показаться «неправильной». Но стоит только привыкнуть к западной картине мира тех времен, и вот уже восточные карты не кажутся более странными или неверными, а скорее воспринимаются взглядом с другого ракурса. Они тоже имеют свои особенности, свои правила составления и свою неповторимую и узнаваемую красоту. Мир один, но в глазах смотрящего он обретает особую форму.

Географ Дмитрий Мартьянов расскажет о том, как религия и культура формировали облик мира в умах восточных картографов.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация