Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район
Архитектурные бюро BDP, Cox Architecture и Collage Design представили проекты трех спортивных объектов, которые будут построены рядом с самым большим стадионом планеты.
Комплекс под названием Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave объединит теннисный центр, центр водных видов спорта и крытую арену. Он разместится по соседству со стадионом Narendra Modi Stadium на 132 000 зрителей — крикетной ареной, открытой в 2020 году и считающейся крупнейшей в мире.
Расположенный вдоль реки Сабармати, новый мастер-план задуман как городской парк и спортивный кластер. Его реализация приурочена к проведению в Ахмедабаде Игр Содружества 2030 года, а также Всемирных игр полицейских и пожарных 2029 года, которые примет штат Гуджарат.
Новые объекты спортивного ансамбля будут украшены элементами, вдохновленными традиционной индийской архитектурой, и спроектированы таким образом, чтобы служить горожанам не только во время крупных соревнований, но и в повседневной жизни.
Теннисный центр появится к востоку от стадиона Narendra Modi Stadium. В его состав войдут центральный корт на 10000 мест, два корта вместимостью 5000 и 3000 зрителей, а также дополнительные открытые площадки. Главный корт будет иметь круглую форму и получит приподнятую тканевую кровлю, обеспечивающую затенение и естественную вентиляцию.
В восточной части комплекса разместится крытая арена на 18 000 мест, где во время Игр Содружества пройдут соревнования по гимнастике и баскетболу. После завершения турнира здание будет использоваться для концертов и других спортивных мероприятий. Его фасады облицуют бронзированным анодированным алюминием с узором джали — перфорированным декоративным экраном, характерным для традиционной индийской архитектуры.
Западную часть мастер-плана займет центр водных видов спорта. Его остекленные стены с цветными стеклянными ламелями создадут эффект мягкого свечения, отсылающий к фонарям Дивали. Здание увенчает плавно изогнутая кровля. Во время крупных турниров центр сможет принять до 12 000 зрителей на соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду, а в повседневном режиме будет функционировать как общественный бассейн на 4 000 посетителей.
Между стадионом Narendra Modi Stadium и теннисным центром расположится Национальный институт спортивного мастерства — пространство для подготовки молодых спортсменов с тренировочными залами, фитнес-зонами, оборудованием для восстановления и биомедицинскими лабораториями.
Вдоль набережной появятся парки, рестораны и общественные спортивные площадки, формируя открытую городскую среду у воды.
17 Июня, 2021
