Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?

О мероприятии

Сегодня искусственный интеллект стал привычным инструментом для поиска ответов на самые разные вопросы. Однако насколько оправдан этот кредит доверия и какие ограничения есть у нейросетей? Cтарший преподаватель Центра искусственного интеллекта Сколтеха Алексей Зайцев рассскажет о природе «галлюцинаций» искусственного разума: почему алгоритмы склонны уверенно выдавать вымышленные факты за реальные и изменится ли это в будущем.

Участники узнают, какими методами сегодня оценивается достоверность ответов ИИ-моделей и где проходит граница между объективными данными и зоной технологического риска. Вместе с экспертом участники разберут, как сохранить критический взгляд на советы нейросетей и можно ли их научить не совершать ошибок.

Расписание Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 15:00 Бесплатно