Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Гипотезу о «пьяной обезьяне» выдвинули биологи из Калифорнийского университета в Беркли. Ранее они измерили концентрацию этанола в мякоти перезрелых фруктов, которые любят шимпанзе, и оценили, сколько алкоголя потребляет средний примат, учитывая его аппетиты.
Согласно этой оценке, шимпанзе получают из забродивших фруктов примерно 14 граммов алкоголя в день — это эквивалент двух человеческих стандартных порций спиртного.
Доказательство того, что шимпанзе и, вероятно, многие другие животные действительно естественным образом употребляют алкоголь, исследователи получили в результате 11-дневной экспедиции в национальный парк Кибале в Уганде, предпринятой в августе 2025 года.
Ученым, статья которых опубликована в журнале Biology Letters, удалось собрать образцы мочи 19 диких шимпанзе обоих полов. Все эти приматы на глазах исследователей питались плодами тропического дерева Gambeya albida (звездное яблоко). Выяснилось, что из 20 собранных образцов мочи 17 содержат этилглюкуронид, прямой метаболит (продукт распада) этанола. Причем из 11 положительных образцов в 10 уровень этилглюкуронида превышал пороговое значение 500 нанограммов на миллилитр (нг/мл).
У человека уровень 500 нг/мл метаболита этанола в моче наблюдается после употребления небольшого количества алкоголя — одной-двух стандартных порций — в течение предыдущих 24 часов. Шимпанзе достигали этого уровня, все утро поедая слегка забродившие фрукты.
Исследователи также проанализировали уровень содержания алкоголя в мякоти свежеопавших плодов звездного яблока и обнаружили, что он ниже, чем в среднем у других тропических фруктов. Возможно, шимпанзе ели более спелые, более ферментированные фрукты в кронах деревьев. Судя по сравнительно высокому уровню этилглюкуронида в моче, они буквально объедались сладкими плодами. По некоторым оценкам, шимпанзе способны съесть около 4,5 килограмма фруктов в день.
Исследователи отметили, что результаты хотя и свидетельствуют в пользу гипотезы о «пьяной обезьяне», но делают это лишь отчасти. Дело в том, что пока нет доказательств того, что шимпанзе прицельно ищут и избирательно потребляют фрукты с более высоким содержанием этанола.
Поиск таких доказательств станет целью будущих экспедиций в Уганду. Кроме того, исследователи планируют выяснить, как алкоголь, полученный из перезрелых фруктов, влияет на физиологию и поведение шимпанзе с течением времени.
