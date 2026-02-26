Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения на Земле
Японские ученые выдвинули гипотезу о том, что серьезные солнечные бури способны провоцировать земные землетрясения. Предположение вызывает вопросы — как физические, так и методологические.
Исследователи из Киотского университета (Япония) в своей статье, опубликованной в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, представили новую модель взаимодействия ионосферы и электростатических сил в земной коре.
Основная часть работы описывает то, как изменяющиеся заряды в ионосфере могут взаимодействовать с уже сложившимися неустойчивыми структурами (трещинами) в земной коре. Изменение зарядов в ионосфере возникает после вспышек на Солнце, когда плазма от них достигает магнитосферы нашей планеты.
Авторы констатировали, что в зонах будущих землетрясений на Земле сперва накапливается водяной пар или собственно вода под очень высоким давлением — зачастую в сверхкритическом состоянии (вода достигает его при +374 градусах при давлении в 218 атмосфер). Зоны с полостями, заполненными сверхкритической водой, теоретически должны вести себя как конденсаторы и имеют емкостную связь с одной стороны с земной поверхностью, а с другой — с нижней частью ионосферы планеты.
Емкостной связью называют перенос энергии между компонентами электрической сети, вызванной током смещения. Он прямо пропорционален скорости изменения электрической индукции. Поскольку после солнечной вспышки электрическая индукция в ионосфере резко меняется, возникает, с точки зрения авторов, возможность влияния через емкостную связь на сверхкритическую воду в трещиноватой части земной коры. Сперва солнечная буря приводит к формированию отрицательно заряженного слоя в нижней ионосфере, а уже затем возникают сильные электрические поля в полостях трещиноватой коры.
По расчетам ученых, в результате возникает электростатическое давление, сравнимое с воздействием силы тяжести. В вулканологии считается, что последнее уже достаточно сильно, чтобы спровоцировать начало землетрясения. Авторы работы оценили давление, возникающее в полостях земной коры в результате бурь в ионосфере, в несколько десятков атмосфер. Как пример землетрясения, вызванного таким механизмом, они предложили событие на полуострове Ното в Японии, случившееся сразу после сильной солнечной вспышки в 2024 году. Тогда погибли и пропали без вести треть тысячи человек.
Исследователи правы, когда пишут, что их подход новый: действительно, до них в научной литературе трудно найти упоминание таких гипотез. Однако причины того, почему до них на эту точку зрения никто не становился — тоже можно понять. Предположение о параметрах воды в микротрещинах земной коры перед землетрясениями действительно трудно проверить. Сверхкритическая ли она или пар под давлением — на практике выяснить сложно.
Используемая ими для расчетов модель предполагает, что полное содержание электронов в атмосферном столбе, находящемся между нижней ионосферой и поверхностью Земли, отражает заряд, имеющийся в нижней ионосфере. Это достаточно смелое допущение, нуждающееся в каких-то конкретных доказательствах. Трещиноватая кора ведет себя в их модели как диэлектрик с постоянным диапазоном диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя. Но так ли это на практике, сказать сложно, потому что исследовать изменения диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя на глубине во многие километры пока очень трудно (для этого просто не созданы подходящие инструменты).
сть и другая сложность: если предположить массовую миграцию электронов из ионосферы вниз, то по пути они натыкаются на плотные нижние слои атмосферы, где живут люди. Воздух — хороший диэлектрик. Массовый перенос заряда через него не может не сопровождаться разрядами. А они заметны визуально (свечение, а то и молнии). Тем не менее, мы не наблюдаем массовые атмосферные разряды в сухую погоду в периоды серьезных солнечных бурь или сразу после них. Не совсем понятно и как трещиноватая кора, в которой немало (согласно тем же авторам) воды, может быть эффективным диэлектриком, без чего она не сможет накапливать заряд.
Наконец, главное: исследователи не показали устойчивой корреляции между силой возмущений в нижней ионосфере и землетрясениями. Для этого надо было бы составить с одной стороны длинный ряд сейсмических событий, с другой — предшествующие им по времени возмущения ионосферы.
Ранее подобные корреляции позволили выяснить зависимость слабых землетрясений и атмосферы Земли (которая выступила как посредник, передающий энергию от астрономических факторов). А вот для предложенного авторами новой работы «конденсаторного» механизма провоцирования сильных землетрясений подобные статистически значимые корреляции пока не только не найдены, но и, в рамках статьи, их никто и не искал. Все это достаточно плохо сочетается с бритвой Оккама.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Сентября, 2013
10 самых жестоких психологических экспериментов
20 Мая, 2015
Самые знаменитые теории заговоров
17 Декабря, 2014
Самые необычные отели в мире
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии