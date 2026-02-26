  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 февраля, 12:35
Александр Березин
17

Вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения на Земле

❋ 4.2

Японские ученые выдвинули гипотезу о том, что серьезные солнечные бури способны провоцировать земные землетрясения. Предположение вызывает вопросы — как физические, так и методологические.

Физика
# землетрясения
# Земля
# ионосфера
Влияние землетрясений на ионосферу было известно и до этого. Но предположение об обратном влиянии, ионосферы на сейсмику, выглядит весьма смелым. Оправданна ли эта смелость? / © Inchin, et al., AGU Advances

Исследователи из Киотского университета (Япония) в своей статье, опубликованной в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, представили новую модель взаимодействия ионосферы и электростатических сил в земной коре.

Основная часть работы описывает то, как изменяющиеся заряды в ионосфере могут взаимодействовать с уже сложившимися неустойчивыми структурами (трещинами) в земной коре. Изменение зарядов в ионосфере возникает после вспышек на Солнце, когда плазма от них достигает магнитосферы нашей планеты.

Авторы констатировали, что в зонах будущих землетрясений на Земле сперва накапливается водяной пар или собственно вода под очень высоким давлением — зачастую в сверхкритическом состоянии (вода достигает его при +374 градусах при давлении в 218 атмосфер). Зоны с полостями, заполненными сверхкритической водой, теоретически должны вести себя как конденсаторы и имеют емкостную связь с одной стороны с земной поверхностью, а с другой — с нижней частью ионосферы планеты.

Емкостной связью называют перенос энергии между компонентами электрической сети, вызванной током смещения. Он прямо пропорционален скорости изменения электрической индукции. Поскольку после солнечной вспышки электрическая индукция в ионосфере резко меняется, возникает, с точки зрения авторов, возможность влияния через емкостную связь на сверхкритическую воду в трещиноватой части земной коры. Сперва солнечная буря приводит к формированию отрицательно заряженного слоя в нижней ионосфере, а уже затем возникают сильные электрические поля в полостях трещиноватой коры.

По расчетам ученых, в результате возникает электростатическое давление, сравнимое с воздействием силы тяжести. В вулканологии считается, что последнее уже достаточно сильно, чтобы спровоцировать начало землетрясения. Авторы работы оценили давление, возникающее в полостях земной коры в результате бурь в ионосфере, в несколько десятков атмосфер. Как пример землетрясения, вызванного таким механизмом, они предложили событие на полуострове Ното в Японии, случившееся сразу после сильной солнечной вспышки в 2024 году. Тогда погибли и пропали без вести треть тысячи человек.

Исследователи правы, когда пишут, что их подход новый: действительно, до них в научной литературе трудно найти упоминание таких гипотез. Однако причины того, почему до них на эту точку зрения никто не становился — тоже можно понять. Предположение о параметрах воды в микротрещинах земной коры перед землетрясениями действительно трудно проверить. Сверхкритическая ли она или пар под давлением — на практике выяснить сложно.

Используемая ими для расчетов модель предполагает, что полное содержание электронов в атмосферном столбе, находящемся между нижней ионосферой и поверхностью Земли, отражает заряд, имеющийся в нижней ионосфере. Это достаточно смелое допущение, нуждающееся в каких-то конкретных доказательствах. Трещиноватая кора ведет себя в их модели как диэлектрик с постоянным диапазоном диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя. Но так ли это на практике, сказать сложно, потому что исследовать изменения диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя на глубине во многие километры пока очень трудно (для этого просто не созданы подходящие инструменты).

сть и другая сложность: если предположить массовую миграцию электронов из ионосферы вниз, то по пути они натыкаются на плотные нижние слои атмосферы, где живут люди. Воздух — хороший диэлектрик. Массовый перенос заряда через него не может не сопровождаться разрядами. А они заметны визуально (свечение, а то и молнии). Тем не менее, мы не наблюдаем массовые атмосферные разряды в сухую погоду в периоды серьезных солнечных бурь или сразу после них. Не совсем понятно и как трещиноватая кора, в которой немало (согласно тем же авторам) воды, может быть эффективным диэлектриком, без чего она не сможет накапливать заряд.

Наконец, главное: исследователи не показали устойчивой корреляции между силой возмущений в нижней ионосфере и землетрясениями. Для этого надо было бы составить с одной стороны длинный ряд сейсмических событий, с другой — предшествующие им по времени возмущения ионосферы.

Ранее подобные корреляции позволили выяснить зависимость слабых землетрясений и атмосферы Земли (которая выступила как посредник, передающий энергию от астрономических факторов). А вот для предложенного авторами новой работы «конденсаторного» механизма провоцирования сильных землетрясений подобные статистически значимые корреляции пока не только не найдены, но и, в рамках статьи, их никто и не искал. Все это достаточно плохо сочетается с бритвой Оккама.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# землетрясения
# Земля
# ионосфера
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Трехмерный мир белков и разработка лекарств
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Семь этапов эволюции мышления человека
Шанинка
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Животные китайского календаря
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Фев
800
Скифы исторические и скифы археологические
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Космонавтика в литературе ХХ века
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
От молекулы к человеку: природа научного открытия
Химический факультет МГУ
Москва
Лекция
27 Фев
1000
Что такое снег?
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 февраля, 17:37
ФизТех

Физики смогли контролировать динамику трехуровневой системы на основе искусственного атома

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

ФизТех
# атом
# квантовая физика
# квантовые свойства
# кубиты
# физика
25 февраля, 13:51
Андрей Серегин

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.

Биология
# арктика
# олени
# ресурсы
# рога
24 февраля, 19:04
Игорь Байдов

Энтомологи описали колонию муравьев, где все особи — королевы

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
# паразитизм
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
24 февраля, 15:07
ИИМК РАН

Археологи обнаружили на Тамани грунтовые фамильные склепы эллинистической эпохи

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

ИИМК РАН
# античность
# археология
# захоронение
# история
# Краснодарский край
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Какие риски скрывают продукты быстрого приготовления

    26 февраля, 12:53

  2. Вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения на Земле

    26 февраля, 12:35

  3. Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

    26 февраля, 12:20

  4. Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

    26 февраля, 10:02
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Mikhail Lukashev
32 минуты назад
nemoXX, Как это "кометами с Земли"? То есть комета летала-летала, врезалась в Землю, потом очухалась, стартанула и полетела к Марсу?

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Aleksei Savva
39 минут назад
Mikhail, "Сверхбыстрое распространение было связано с большим числом жен и наложниц у него и, особенно, его детей (до 40 сыновей на каждого). Позже

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Александр Березин
39 минут назад
Mikhail, смотрите: известные чингизиды намного менее многочисленны, чем 40 млн предполагаемых потомков Чингиса, поскольку очевидно, что основная масса

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Sam Dowson
54 минуты назад
За нашими тоже не заржавит - подвесят Цирконы на Герань, делов-то.

Беспилотники MQ-9 Reaper получат возможность применения дальнобойного оружия

Максим Коломиец
3 часа назад
Foxtrot, ага, тогда уж исторически монголы Китай захватили.. То есть Китай заодно пойдет под власть Монголии?

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Mikhail Lukashev
3 часа назад
Александр, спасибо за ответ. Но всё равно непонятно: а на каком основании они, эти 40 млн, называются чингизидами (то есть потомками Чингиза)? Вот если

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

kenvin roll
3 часа назад
Jeddah Tower symbolizes ambition, resilience, and engineering audacity, redefining skylines and Saudi Arabia’s global architectural aspirations. https://sprunkiphase3.io

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Артур Ребров
3 часа назад
По исследованиям, мозг человека и психика формируется только к 20-25 годам, от этого возраста и нужно отталкиваться.

Инфографика: минимальный возраст для использования соцсетей в разных странах

Александр Французов
3 часа назад
Ого,канада? Гренландия? Британия?)

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

skygoo _
3 часа назад
В квадратных милях?? )))

Наглядно: как сократились арктические льды с 1980 года — в сравнении с территориями стран

Ahsan Khan
3 часа назад
https://apkreal.net/ak55-game/ AK55 Game is an online mobile gaming platform designed for Android users who want quick access, smooth gameplay, and multiple game options in one app. The platform focuses on simplicity so that even new users can understand and start

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Александр Березин
4 часа назад
Mikhail, " с чего решили вообще до этого, что эта гаплогруппа C3*, которая имеется у 40 млн, имеет к Чингизу отношение" Высокая распространенность среди

Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

Ahsan Khan
4 часа назад
Play this game to make money online. Download and install for free. https://lucky97.live/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Murat Ospanov
7 часов назад
Китай готовится и ждет когда мимо проплывет русский труп, "помогая" якобы русским воевать в Украине он ещё больше ослабляет россию, а когда рашка

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Александр Рудольфович...
7 часов назад
Это даже не мультики. Это картинки из ИИ. Подавляющее большинство концептов никогда не осуществляются. Создание концепта это попытка привлечь

Airbus показал, как будут выглядеть его вертолеты следующего поколения

Потапов Сергей
8 часов назад
aRTUR, "на наши налоги" 😆 бот разоблачает бота 🤣🤣🤣

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

aRTUR Ko
8 часов назад
Денис, а наших ребят сколько полегло?

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Eleanor
12 часов назад
It’s really impressive how modern neural networks can turn simple text prompts into such expressive and atmospheric images — the line between artistic vision and science fiction almost disappears. It’s especially fascinating to see how projects like this spark

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

marek200782
13 часов назад
Ого, оказывается я живу в солнечной Эстонии!!!😂😅🥲

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы

aRTUR Ko
14 часов назад
Иван, да это кремлебот 15 рублевый, их сейчас рсзбелось, на наши налоги

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно