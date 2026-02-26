Вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения на Земле

Японские ученые выдвинули гипотезу о том, что серьезные солнечные бури способны провоцировать земные землетрясения. Предположение вызывает вопросы — как физические, так и методологические.

Исследователи из Киотского университета (Япония) в своей статье, опубликованной в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, представили новую модель взаимодействия ионосферы и электростатических сил в земной коре.

Основная часть работы описывает то, как изменяющиеся заряды в ионосфере могут взаимодействовать с уже сложившимися неустойчивыми структурами (трещинами) в земной коре. Изменение зарядов в ионосфере возникает после вспышек на Солнце, когда плазма от них достигает магнитосферы нашей планеты.

Авторы констатировали, что в зонах будущих землетрясений на Земле сперва накапливается водяной пар или собственно вода под очень высоким давлением — зачастую в сверхкритическом состоянии (вода достигает его при +374 градусах при давлении в 218 атмосфер). Зоны с полостями, заполненными сверхкритической водой, теоретически должны вести себя как конденсаторы и имеют емкостную связь с одной стороны с земной поверхностью, а с другой — с нижней частью ионосферы планеты.

Емкостной связью называют перенос энергии между компонентами электрической сети, вызванной током смещения. Он прямо пропорционален скорости изменения электрической индукции. Поскольку после солнечной вспышки электрическая индукция в ионосфере резко меняется, возникает, с точки зрения авторов, возможность влияния через емкостную связь на сверхкритическую воду в трещиноватой части земной коры. Сперва солнечная буря приводит к формированию отрицательно заряженного слоя в нижней ионосфере, а уже затем возникают сильные электрические поля в полостях трещиноватой коры.

По расчетам ученых, в результате возникает электростатическое давление, сравнимое с воздействием силы тяжести. В вулканологии считается, что последнее уже достаточно сильно, чтобы спровоцировать начало землетрясения. Авторы работы оценили давление, возникающее в полостях земной коры в результате бурь в ионосфере, в несколько десятков атмосфер. Как пример землетрясения, вызванного таким механизмом, они предложили событие на полуострове Ното в Японии, случившееся сразу после сильной солнечной вспышки в 2024 году. Тогда погибли и пропали без вести треть тысячи человек.

Исследователи правы, когда пишут, что их подход новый: действительно, до них в научной литературе трудно найти упоминание таких гипотез. Однако причины того, почему до них на эту точку зрения никто не становился — тоже можно понять. Предположение о параметрах воды в микротрещинах земной коры перед землетрясениями действительно трудно проверить. Сверхкритическая ли она или пар под давлением — на практике выяснить сложно.

Используемая ими для расчетов модель предполагает, что полное содержание электронов в атмосферном столбе, находящемся между нижней ионосферой и поверхностью Земли, отражает заряд, имеющийся в нижней ионосфере. Это достаточно смелое допущение, нуждающееся в каких-то конкретных доказательствах. Трещиноватая кора ведет себя в их модели как диэлектрик с постоянным диапазоном диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя. Но так ли это на практике, сказать сложно, потому что исследовать изменения диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя на глубине во многие километры пока очень трудно (для этого просто не созданы подходящие инструменты).

сть и другая сложность: если предположить массовую миграцию электронов из ионосферы вниз, то по пути они натыкаются на плотные нижние слои атмосферы, где живут люди. Воздух — хороший диэлектрик. Массовый перенос заряда через него не может не сопровождаться разрядами. А они заметны визуально (свечение, а то и молнии). Тем не менее, мы не наблюдаем массовые атмосферные разряды в сухую погоду в периоды серьезных солнечных бурь или сразу после них. Не совсем понятно и как трещиноватая кора, в которой немало (согласно тем же авторам) воды, может быть эффективным диэлектриком, без чего она не сможет накапливать заряд.

Наконец, главное: исследователи не показали устойчивой корреляции между силой возмущений в нижней ионосфере и землетрясениями. Для этого надо было бы составить с одной стороны длинный ряд сейсмических событий, с другой — предшествующие им по времени возмущения ионосферы.

Ранее подобные корреляции позволили выяснить зависимость слабых землетрясений и атмосферы Земли (которая выступила как посредник, передающий энергию от астрономических факторов). А вот для предложенного авторами новой работы «конденсаторного» механизма провоцирования сильных землетрясений подобные статистически значимые корреляции пока не только не найдены, но и, в рамках статьи, их никто и не искал. Все это достаточно плохо сочетается с бритвой Оккама.

