Первое полное лунное затмение года произойдет 3 марта

3 марта жителей Земли ожидает первое полное лунное затмение этого года. Почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет характерный красновато-медный оттенок. Ученый Пермского Политеха объяснил природу явления, рассказал, почему Луна меняет цвет, от чего зависит оттенок и где это можно будет увидеть.

3 марта диск ночного светила целиком погрузится в тень Земли. В этот момент жители планеты увидят кровавую луну — небесное тело окрасится в глубокий красный или медно-оранжевый цвет. Это событие происходит, когда наша планета оказывается ровно между Солнцем и Луной и отбрасывает на нее свою тень.

— В отличие от солнечных, лунные затмения бывают только двух основных типов — частные и полные. При первом — силуэт Земли закрывает лишь долю лунного диска, оставляя остальную поверхность яркой. Во время второго спутник заслоняется полностью, приобретая «кровавый» цвет, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Как подчеркивает ученый ПНИПУ, любое лунное затмение проходит через четыре этапа — фазы — полутеневая, частная, полная и максимальная. Сначала небесное тело входит в полутень Земли и слегка тускнеет — это почти незаметно глазу. Затем Земная тень постепенно закрывает диск спутника, погружая его во тьму. Когда ночное светило целиком оказывается во мраке, наступает полная фаза — именно тогда оно окрашивается в красноватый оттенок, поскольку прямые солнечные лучи до него больше не доходят. И наконец, наступает максимальная фаза, когда Луна целиком находится в темноте. После этого процесс идет в обратном порядке.

— Полные лунные затмения нельзя назвать сверхредкими — они случаются примерно раз в два-три года. Однако мартовское явление уникально сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный случай в этом году, когда спутник скроется целиком за нашей планетой. Более того, следующего такого события придется ждать почти три года — до 31 декабря 2028 года. Во-вторых, фаза, когда Луна целиком уйдет во мрак, продлится 58 минут. Это достаточно долго, чтобы успеть рассмотреть все оттенки «кровавого» диска, сделать эффектные снимки и даже заметить, как меняется цвет по мере его движения в тени. Для сравнения: иногда этот же этап продолжается всего несколько минут, так что грядущее событие — одно из самых продолжительных в ближайшие годы, — объясняет ученый Пермского Политеха.

Как подчеркивает Евгений Бурмистров, цвет Луны определяется тем, как солнечный свет проходит через земную атмосферу. Когда спутник полностью заходит в тень Земли, прямые лучи Солнца не попадают на его поверхность, однако некоторая часть света, преломляясь и рассеиваясь в атмосфере, все же достигает. Атмосфера работает как линза и светофильтр одновременно. Она не только меняет направление солнечного излучения, но и рассеивает короткие синие и голубые световые волны, а длинные красные пропускает почти без потерь. В результате на лунный диск падает алая часть спектра, собранная со всех закатов и рассветов, которые в этот момент происходят на нашей планете.

— Оттенок, который получается во время затмения, может варьироваться от ярко-медного до темно-бурого. На это влияет несколько факторов: во-первых, состояние атмосферы, если в стратосфере много пыли или аэрозолей, например, после крупных вулканических извержений, проходимый свет тускнеет, и Луна становится очень темной, иногда почти черной. Во-вторых, высота спутника над горизонтом — чем он ниже, тем толще слой стратосферы, и тем багровые тона становятся интенсивнее. В-третьих, погода в тех регионах, откуда лучи направляются к спутнику — облачность способна частично рассеивать их, меняя яркость и оттенок, — добавляет эксперт в области астрономии ПНИПУ.

Общая продолжительность лунного затмения составит около 5 часов 39 минут. Полная фаза продлится примерно 58 минут с 14:04 по 15:03 по московскому времени.

— Видимость астрономического явления будет убывать при движении с востока на запад. Жители Дальнего Востока, Камчатки, Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Чукотки и восточной Якутии увидят все фазы при высоком положении спутника. В Восточной Сибири восход произойдет уже в частичном затемнении, но красный оттенок будет заметен низко над горизонтом. В Западной Сибири Луна взойдет за пять минут до конца полной фазы, а затем она будет выходить из тени. Европейская часть России, включая Москву и Санкт-Петербург, к сожалению, останется вне зоны видимости, так как в это время спутник будет находиться ниже горизонта, — объясняет ученый Пермского Политеха.

Эксперт ПНИПУ напоминает, что в отличие от солнечного затмения, лунное полностью безопасно для глаз. На него можно смотреть без защитных приспособлений, и специальное оборудование для наблюдения не требуется. Луна хорошо видна невооруженным глазом, однако для рассмотрения деталей поверхности в фазе покраснения можно использовать бинокль или любительский телескоп. При выборе места ключевое значение имеет открытый горизонт, особенно в регионах, где спутник будет находиться низко, например, в Сибири рекомендуется искать площадки с беспрепятственным обзором западного направления. Желательно находиться вдали от ярких городских огней, чтобы избежать засветки, и обязательно проверить прогноз погоды, поскольку облачность или дымка могут сделать наблюдение невозможным.

