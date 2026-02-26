Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первое полное лунное затмение года произойдет 3 марта
3 марта жителей Земли ожидает первое полное лунное затмение этого года. Почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет характерный красновато-медный оттенок. Ученый Пермского Политеха объяснил природу явления, рассказал, почему Луна меняет цвет, от чего зависит оттенок и где это можно будет увидеть.
3 марта диск ночного светила целиком погрузится в тень Земли. В этот момент жители планеты увидят кровавую луну — небесное тело окрасится в глубокий красный или медно-оранжевый цвет. Это событие происходит, когда наша планета оказывается ровно между Солнцем и Луной и отбрасывает на нее свою тень.
— В отличие от солнечных, лунные затмения бывают только двух основных типов — частные и полные. При первом — силуэт Земли закрывает лишь долю лунного диска, оставляя остальную поверхность яркой. Во время второго спутник заслоняется полностью, приобретая «кровавый» цвет, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Как подчеркивает ученый ПНИПУ, любое лунное затмение проходит через четыре этапа — фазы — полутеневая, частная, полная и максимальная. Сначала небесное тело входит в полутень Земли и слегка тускнеет — это почти незаметно глазу. Затем Земная тень постепенно закрывает диск спутника, погружая его во тьму. Когда ночное светило целиком оказывается во мраке, наступает полная фаза — именно тогда оно окрашивается в красноватый оттенок, поскольку прямые солнечные лучи до него больше не доходят. И наконец, наступает максимальная фаза, когда Луна целиком находится в темноте. После этого процесс идет в обратном порядке.
— Полные лунные затмения нельзя назвать сверхредкими — они случаются примерно раз в два-три года. Однако мартовское явление уникально сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный случай в этом году, когда спутник скроется целиком за нашей планетой. Более того, следующего такого события придется ждать почти три года — до 31 декабря 2028 года. Во-вторых, фаза, когда Луна целиком уйдет во мрак, продлится 58 минут. Это достаточно долго, чтобы успеть рассмотреть все оттенки «кровавого» диска, сделать эффектные снимки и даже заметить, как меняется цвет по мере его движения в тени. Для сравнения: иногда этот же этап продолжается всего несколько минут, так что грядущее событие — одно из самых продолжительных в ближайшие годы, — объясняет ученый Пермского Политеха.
Как подчеркивает Евгений Бурмистров, цвет Луны определяется тем, как солнечный свет проходит через земную атмосферу. Когда спутник полностью заходит в тень Земли, прямые лучи Солнца не попадают на его поверхность, однако некоторая часть света, преломляясь и рассеиваясь в атмосфере, все же достигает. Атмосфера работает как линза и светофильтр одновременно. Она не только меняет направление солнечного излучения, но и рассеивает короткие синие и голубые световые волны, а длинные красные пропускает почти без потерь. В результате на лунный диск падает алая часть спектра, собранная со всех закатов и рассветов, которые в этот момент происходят на нашей планете.
— Оттенок, который получается во время затмения, может варьироваться от ярко-медного до темно-бурого. На это влияет несколько факторов: во-первых, состояние атмосферы, если в стратосфере много пыли или аэрозолей, например, после крупных вулканических извержений, проходимый свет тускнеет, и Луна становится очень темной, иногда почти черной. Во-вторых, высота спутника над горизонтом — чем он ниже, тем толще слой стратосферы, и тем багровые тона становятся интенсивнее. В-третьих, погода в тех регионах, откуда лучи направляются к спутнику — облачность способна частично рассеивать их, меняя яркость и оттенок, — добавляет эксперт в области астрономии ПНИПУ.
Общая продолжительность лунного затмения составит около 5 часов 39 минут. Полная фаза продлится примерно 58 минут с 14:04 по 15:03 по московскому времени.
— Видимость астрономического явления будет убывать при движении с востока на запад. Жители Дальнего Востока, Камчатки, Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Чукотки и восточной Якутии увидят все фазы при высоком положении спутника. В Восточной Сибири восход произойдет уже в частичном затемнении, но красный оттенок будет заметен низко над горизонтом. В Западной Сибири Луна взойдет за пять минут до конца полной фазы, а затем она будет выходить из тени. Европейская часть России, включая Москву и Санкт-Петербург, к сожалению, останется вне зоны видимости, так как в это время спутник будет находиться ниже горизонта, — объясняет ученый Пермского Политеха.
Эксперт ПНИПУ напоминает, что в отличие от солнечного затмения, лунное полностью безопасно для глаз. На него можно смотреть без защитных приспособлений, и специальное оборудование для наблюдения не требуется. Луна хорошо видна невооруженным глазом, однако для рассмотрения деталей поверхности в фазе покраснения можно использовать бинокль или любительский телескоп. При выборе места ключевое значение имеет открытый горизонт, особенно в регионах, где спутник будет находиться низко, например, в Сибири рекомендуется искать площадки с беспрепятственным обзором западного направления. Желательно находиться вдали от ярких городских огней, чтобы избежать засветки, и обязательно проверить прогноз погоды, поскольку облачность или дымка могут сделать наблюдение невозможным.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Июля, 2021
Древняя Армения. Несправедливо забытая история
3 Августа, 2016
«Стартест» от NASA
29 Июля, 2015
Как возникают миражи?
15 Ноября, 2017
Наука наших странностей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии