Самый мощный в мире подводный траншеекопатель будет укладывать кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном
Новый подводный траншеекопатель NKT T3600 прибыл в британский порт Блайт для дооснащения и ввода в эксплуатацию.
Машина спроектирована и построена британским поставщиком оборудования Osbit и будет использоваться датской компанией NKT — производителем и подрядчиком по прокладке силовых кабелей.
NKT T3600, называемый самым мощным подводным траншеекопателем в мире, способен заглублять кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном. Этот крупногабаритный комплекс призван удовлетворить растущий спрос на высоковольтные кабели, необходимые для проектов в сфере возобновляемой энергетики.
NKT объявила об инвестициях в проект NKT T3600 в июне 2025 года. Уже месяц спустя компания заключила четырехлетнее рамочное соглашение с Helix Robotics Solutions Group. Оно предусматривает монтаж, морские операции, техническое обслуживание и инженерное сопровождение проекта подводного траншеекопателя. Кроме того, Helix будет задействовать машину с использованием собственного вспомогательного судна.
Британская компания Osbit разработала и изготовила как сам траншеекопатель, так и систему его спуска и подъема (LARS) на своих производственных площадках в Великобритании.
NKT T3600 создан для укрепления экосистемы силовых кабелей и ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии. Машина мощностью 3600 лошадиных сил способна заглублять кабели на значительную глубину под морским дном.
Коммерческая эксплуатация подводного траншеекопателя T3600 запланирована на 2027 год.
