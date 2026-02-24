Уведомления
Слушатели узнают, какие любопытные отличия мужской речи от женской можно найти в языках мира.
О мероприятии
Правда ли, что женщины говорят больше, чем мужчины? А то, что женщины используют больше слов для обозначения цвета, а мужчины чаще используют обсценную лексику — правда?
Как объяснить, что чукотские мужчины и женщины по-разному произносят одни и те же слова? И зачем японским женщинам приставка, которую не используют мужчины?
Какие еще любопытные отличия мужской речи от женской можно найти в русском языке и языках мира расскажет лингвист Антон Сомин.
