Лекция
12+
Первичные черные дыры

Слушатели узнают, что такое первичные черные дыры и как их ищут ученые.

ВСмысле
28 февраля, 15:00 Идет 2 ч
2000 Стоимость
Санкт-Петербург Гороховая 47

О мероприятии

Практически во всех космологических моделях в первую секунду жизни Вселенной возникают условия для формирования черных дыр. Их называют первичными. Чем раньше они сформировались, тем меньше их масса. Самые первые должны быстро испариться, а самые поздние могут оказаться сравнимыми со сверхмассивными черными дырами.

Эти объекты придумали более полувека назад, но пока так и не обнаружили. Хотя их ищут самыми разными способами: от попыток зарегистрировать хокинговское излучение до изучения неоднородностей реликтового фона. Первичными черными дырами даже пытались объяснить все темное вещество.

Доктор физико-математических наук и популяризатор науки Сергей Попов рассмотрит все эти вопросы: возникновение, проявления, поиски и применение для объяснения различных источников и явлений.

Расписание
28
Суббота
Февраль 2026
Гороховая 47 Санкт-Петербург
15:00
Купить
Адрес

Гороховая 47

17 февраля, 05:02
Александр Речкин
3
# астрофизика
# космос
# черная дыра
Комментарии

