Слушатели узнают, что такое первичные черные дыры и как их ищут ученые.
О мероприятии
Практически во всех космологических моделях в первую секунду жизни Вселенной возникают условия для формирования черных дыр. Их называют первичными. Чем раньше они сформировались, тем меньше их масса. Самые первые должны быстро испариться, а самые поздние могут оказаться сравнимыми со сверхмассивными черными дырами.
Эти объекты придумали более полувека назад, но пока так и не обнаружили. Хотя их ищут самыми разными способами: от попыток зарегистрировать хокинговское излучение до изучения неоднородностей реликтового фона. Первичными черными дырами даже пытались объяснить все темное вещество.
Доктор физико-математических наук и популяризатор науки Сергей Попов рассмотрит все эти вопросы: возникновение, проявления, поиски и применение для объяснения различных источников и явлений.
Гороховая 47
