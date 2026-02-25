Слушатели узнают, как физики пытаются обнаружить темную материю или даже создать ее в лабораторных условиях.

О мероприятии

Как ученые пришли к идее существования невидимой и неощутимой составляющей Вселенной? Астрофизик Владимир Афанасьев расскажет о том, какие наблюдательные данные и эксперименты указывают на присутствие темной материи. Лектор поведает и об альтернативных теориях — от вполне обоснованных научных гипотез до самых смелых и экстремальных предположений. Слушатели узнают, как физики пытаются обнаружить темную материю или даже создать ее в лабораторных условиях.

