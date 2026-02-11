О мероприятии

Казалось бы, что такое снег, всем хорошо известно. Однако у снега непростая судьба –от формирования снежинок в небе и происходящих с ними на пути к земной поверхности метаморфоз, до изменения снежного покрова под воздействием ветра, исходящего от земли тепла, и просто времени. Снег обладает рядом свойств, важных для всех живых существ, населяющих регионы с частыми снегопадами, это и его отражающая способность, и низкая теплопроводность, и другие, важные в том числе для человека и его хозяйственной деятельности. Кандидат биологических наук Квартальнов Павел Валерьевич расскажет о таких малоизвестных свойствах снега, как способность испускать из своей глубины голубой свет.

