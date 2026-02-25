Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

В США проанализировали расстановку бронетанковых сил в мире и пришли к выводу, что крупнейший парк основных боевых танков сегодня сосредоточен у Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайские танки / © Creative Commons

По данным американского издания 19FortyFive, в распоряжении Пекина находится почти семь тысяч современных машин, и их количество продолжает увеличиваться.

Как отмечается в публикации, по приблизительным оценкам, Китай располагает около 6800 основными боевыми танками, причем темпы обновления и наращивания парка остаются высокими. Параллельно идет последовательная замена устаревших платформ более современными образцами.

Основу танковых войск НОАК формируют три типа машин. Флагманами считаются Type 99 и его модернизированная версия Type 99A — всего произведено примерно 1300 единиц этих наиболее технологичных китайских танков.

Наиболее массовым при этом остается Type 96, принятый на вооружение в середине 1990-х годов. По оценкам, для сухопутных войск выпущено свыше 2500 машин в версиях Type 96A и Type 96B. Именно эта платформа, подчеркивает автор материала, обеспечивает Китаю устойчивую основу для дальнейших модернизаций и развития бронетехники.

Третьим ключевым элементом танкового парка является легкий Type 15. Машина массой около 35 тонн предназначена для действий в сложных условиях — прежде всего в горной местности, где более тяжелые 50-тонные танки сталкиваются с серьезными ограничениями по проходимости и маневренности.