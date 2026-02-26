О мероприятии

В начале XXI века органическая химия столкнулась с парадоксом: молекулы становились все более сложными, однако универсального, надежного и воспроизводимого способа их соединения не существовало. Синтетическая стратегия оставалась фрагментированной, и каждая новая задача требовала индивидуального решения. Возникала потребность в иной логике — модульной, стандартизируемой и совместимой с биологическими системами.

Разработка реакции CuAAC стала ответом на этот вызов. Был предложен каталитический процесс, позволивший соединять молекулярные фрагменты быстро и селективно, практически без побочных реакций, в том числе в водной среде. Эта простота означала не частное техническое достижение, а изменение синтетической парадигмы: молекулярная сборка стала стандартизируемым процессом и вошла в практику современной биомедицины.

Однако история этой реакции — не только история технологии. Она возвращает нас к вопросу о природе научного открытия. Модульность и стандартизация отражают более широкий процесс в науке XXI века — переход к платформенным и масштабируемым системам. Но за каждым универсальным принципом стоит момент неопределенности — интуитивное распознавание простоты в сложном.

Интуиция — не противоположность рациональности, а ее зрелая форма: концентрированный опыт, возникающий из глубокого погружения в предмет. В эпоху вычислительных методов и искусственного интеллекта важно помнить, что алгоритмы анализируют данные, но человек способен изменить саму постановку вопроса. Путь «от молекулы к человеку» — это не только технологическая траектория, но и размышление о человеческой природе открытия. Об этом расскажет ученый-химик, профессор Университета Южной Калифорнии (США) Фокин Валерий Валерьевич.

Расписание Ленинские горы, дом 1, строение 3 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация