Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как CuAAC стала одним из наиболее широко применяемых инструментов молекулярной сборки XXI века.
О мероприятии
В начале XXI века органическая химия столкнулась с парадоксом: молекулы становились все более сложными, однако универсального, надежного и воспроизводимого способа их соединения не существовало. Синтетическая стратегия оставалась фрагментированной, и каждая новая задача требовала индивидуального решения. Возникала потребность в иной логике — модульной, стандартизируемой и совместимой с биологическими системами.
Разработка реакции CuAAC стала ответом на этот вызов. Был предложен каталитический процесс, позволивший соединять молекулярные фрагменты быстро и селективно, практически без побочных реакций, в том числе в водной среде. Эта простота означала не частное техническое достижение, а изменение синтетической парадигмы: молекулярная сборка стала стандартизируемым процессом и вошла в практику современной биомедицины.
Однако история этой реакции — не только история технологии. Она возвращает нас к вопросу о природе научного открытия. Модульность и стандартизация отражают более широкий процесс в науке XXI века — переход к платформенным и масштабируемым системам. Но за каждым универсальным принципом стоит момент неопределенности — интуитивное распознавание простоты в сложном.
Интуиция — не противоположность рациональности, а ее зрелая форма: концентрированный опыт, возникающий из глубокого погружения в предмет. В эпоху вычислительных методов и искусственного интеллекта важно помнить, что алгоритмы анализируют данные, но человек способен изменить саму постановку вопроса. Путь «от молекулы к человеку» — это не только технологическая траектория, но и размышление о человеческой природе открытия. Об этом расскажет ученый-химик, профессор Университета Южной Калифорнии (США) Фокин Валерий Валерьевич.
Ленинские горы, дом 1, строение 3
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Февраля, 2019
Что такое Большой отскок
5 Сентября, 2021
Гнев Медеи: использование химического оружия в древности
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии