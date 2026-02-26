  • Добавить в закладки
Лекция
12+
От молекулы к человеку: природа научного открытия

Слушатели узнают, как CuAAC стала одним из наиболее широко применяемых инструментов молекулярной сборки XXI века.

Химический факультет МГУ
27 февраля, 11:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинские горы, дом 1, строение 3

О мероприятии

В начале XXI века органическая химия столкнулась с парадоксом: молекулы становились все более сложными, однако универсального, надежного и воспроизводимого способа их соединения не существовало. Синтетическая стратегия оставалась фрагментированной, и каждая новая задача требовала индивидуального решения. Возникала потребность в иной логике — модульной, стандартизируемой и совместимой с биологическими системами.

Разработка реакции CuAAC стала ответом на этот вызов. Был предложен каталитический процесс, позволивший соединять молекулярные фрагменты быстро и селективно, практически без побочных реакций, в том числе в водной среде. Эта простота означала не частное техническое достижение, а изменение синтетической парадигмы: молекулярная сборка стала стандартизируемым процессом и вошла в практику современной биомедицины.

Однако история этой реакции — не только история технологии. Она возвращает нас к вопросу о природе научного открытия. Модульность и стандартизация отражают более широкий процесс в науке XXI века — переход к платформенным и масштабируемым системам. Но за каждым универсальным принципом стоит момент неопределенности — интуитивное распознавание простоты в сложном.

Интуиция — не противоположность рациональности, а ее зрелая форма: концентрированный опыт, возникающий из глубокого погружения в предмет. В эпоху вычислительных методов и искусственного интеллекта важно помнить, что алгоритмы анализируют данные, но человек способен изменить саму постановку вопроса. Путь «от молекулы к человеку» — это не только технологическая траектория, но и размышление о человеческой природе открытия. Об этом расскажет ученый-химик, профессор Университета Южной Калифорнии (США) Фокин Валерий Валерьевич.

Расписание
27
Пятница
Февраль 2026
Ленинские горы, дом 1, строение 3 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинские горы, дом 1, строение 3

26 февраля, 11:47
Александр Речкин
3
# биология
# химия
# эволюция
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

    26 февраля, 10:02

  2. Ученые установили срок формирования привычки. И это не 21 день

    26 февраля, 09:46

  3. Динозавр, который весил меньше курицы, опроверг гипотезу, что альваресзавриды уменьшились из-за насекомоядной диеты

    26 февраля, 09:43

  4. Археологи описали зачатки письменности возрастом 40 тысяч лет

    25 февраля, 16:13
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

